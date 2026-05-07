Мощная оборона УНИКСа или грозная атака «Зенита». У кого больше шансов на финал?

Четвертьфинальная стадия в плей-офф Единой лиги ВТБ позади. Определились все участники полуфинала. Пару ЦСКА — «Локомотив-Кубань» мы уже подробно разбирали, а вот УНИКС — «Зенит» — нет. Давайте теперь поговорим о казанцах с питерцами.

УНИКС

Казанцы провели очень сильный регулярный чемпионат (33 победы и семь поражений). Причём УНИКС уступил лишь трижды до начала марта, и до этого момента у команды были большие проблемы с травмами. В определённые периоды не играли Алексей Швед, Си Джей Брайс и Тайрон Брюэр, которые впоследствии покинули клуб, Пэрис Ли, Андрей Лопатин и Дишон Пьерр. Лишь Дмитрий Кулагин, Джален Рейнольдс (оба — по 39 матчей), Маркус Бингэм и Михаил Беленицкий (оба — по 40 встреч) отыграли от звонка до звонка.

Несмотря на трудности, УНИКС во всех играх смотрелся достойно и выходил из разных ситуаций с высоко поднятой головой. Велимир Перасович одним своим тайм-аутом может перевернуть игру, потому что тренер слишком хорошо умеет доносить свои мысли. Конечно, игроки уже привыкли к его искромётной эмоциональности, но без этого всплеска от тренера казанцы порой попросту не могут. Паузы моментально возвращают в тонус УНИКС, после чего мы видим совсем другой настрой и волю к победе.

В плей-офф УНИКС катком прошёлся по МБА-МАИ (3-0). Причём проблемы казанцы испытали лишь в третьем матче в Москве, когда до заключительной четверти подопечные Василия Карасёва диктовали условия и даже были впереди. Команда Перасовича сделала разницу за последние 10 минут, однако сам тренер остался недоволен игрой. «МБА-МАИ играла лучше нас. Мы допустили много бессмысленных ошибок. Но в концовке мы надёжно защищались и нашли способы набирать очки», — заявил Велимир.

«Зенит»

У клуба из Санкт-Петербурга в этом сезоне было всё: смена тренера, обилие травм лидеров, отъезд и приезд новых игроков. Во многом большинство проблем наложились на первую часть регулярки, когда у клуба не шла игра в связи с непостоянством состава и отсутствием звёзд на паркете. Руководство «Зенита» пошло на рискованный для многих шаг — поиск нового специалиста по ходу сезона. И не прогадало! Деян Радоньич принёс в стан сине-голубых стабильность и структурность.

Питерцы перестали выглядеть в защите как мальчики для битья, как было при Александре Секуличе. А в атаке клуб всегда представлял угрозу, так как исполнители подобраны высочайшего класса. Но проблемы в регулярке были — факт, с которым не поспоришь.

В плей-офф «Зениту» попался неуступчивый «Уралмаш», с которым клуб уже играл в 2024 году. Тогда серия дошла до пяти встреч, в этот раз — до четырёх. Тем не менее уральцы — единственные, кто навязал борьбу гранду. Питерцам было непросто психологически — прежде всего после поражения в стартовом матче, однако команда собралась и добилась очень уверенных побед (92:64, 82:65 и 78:61). Как вы понимаете, в двух последних встречах в Екатеринбурге это было сделать ещё сложнее из-за домашней поддержки «Уралмаша».

Плюсы и минусы команд

У УНИКСа выделяется передняя линия — Бингэм и Рейнольдс являются лучшим дуэтом «больших» в лиге. Как с первых игр они начали тащить на себе казанцев, так это и продолжалось вплоть до конца регулярки и старта плей-офф. Маркус, правда, чуть сбавил обороты в последнее время, но всё равно приносит колоссальную пользу. Джален же выходит со скамейки и даёт команде огневой мощи как под кольцом, так и с дальней дистанции. При этом в защите обоих буквально не задавить — они оплот надёжности, и поэтому никто не желает лезть в «краску», когда там кто-то из них.

Подопечные Перасовича сильны прежде всего своей цепкой обороной. В команде подобраны великолепные исполнители, которые в защите могут меняться практически на кого угодно. Михаил Белиницкий может усложнить жизнь любому с первой по четвёртую позицию, Пьерр — всё то же самое. Высоченный Бингэм часто меняется даже на разыгрывающих и за счёт отличной координации неплохо справляется.

Среди минусов у УНИКСа можно назвать плохие старты в матчах. Бывало, что казанцы просыпались лишь тогда, когда уже было поздно. Это может сыграть злую шутку, особенно в играх с таким серьёзным соперником, как «Зенит». Ещё у подопечных Перасовича в плей-офф были проблемы с реализацией из-за дуги. 18,2%, 28,6% и 28,1% в трёх встречах с МБА-МАИ — плохие показатели для любой команды, как ни крути.

Что же касается «Зенита», то в команде на пик формы вышли Андре Роберсон, Георгий Жбанов, Ксавьер Мун и Андрей Мартюк. Каждый из них даёт колоссальную пользу, особенно Роберсон, который в четвертьфинале был просто неостановим. Джонни Джузэнг перестал полностью перетягивать одеяло на себя, и у команды пошло-поехало. Также стоит отметить вариативность питерцев в том плане, что у клуба огромное количество важных исполнителей выходит со скамейки — Андрей Воронцевич, Владислав Емченко, Исмаэль Бако и тот же Мун.

Если Бако не вернётся в ближайшее время после травмы, то «Зениту» будет очень непросто сдерживать Рейнольдса и Бингэма. Мартюк и Воронцевич, конечно, хороши, но Бако — лучший защитный «большой» клуба. Среди плюсов питерцев стоит выделить отличную реализацию из-за дуги как в целом по ходу регулярки, так и в плей-офф. Движение мяча у команды налажено великолепно. «Зенит» действует шикарно как в позиционном нападении, так и в быстрых отрывах. Нельзя забывать и о Тренте Фрейзере, потому что капитан в атаке может буквально всё. Если у него не пойдёт бросок, он сосредоточится на розыгрыше и будет давать пользу таким образом.

Чего ждать от серии?

Команды в этом сезоне играли между собой шесть раз с учётом Winline Basket Cup. Если в прошлом 2025 году УНИКС забрал все три противостояния, то в 2026-м уже «Зенит» перехватил инициативу и одолел три раза казанцев. К тому же стоит отметить, что питерцы дважды одолели команду Перасовича в Казани — это невероятно сложно.

Эта серия явно будет проходить не в одну калитку. Здесь, скорее всего, будет шесть, а может, и все семь матчей. Каждый из клубов желает пройти в финал, поэтому легко тут точно не будет никому. Фаворита в этой паре выделить невероятно сложно. На стороне УНИКСа преимущество домашней площадки и более сыгранный по ходу сезона состав, который претерпел минимальные изменения. «Зенит» набрал приличный ход именно к самой важной стадии сезона. И после осечки в первой встрече с «Уралмашем» моментально сделал выводы. Прогнозы делать в этот раз не будем, потому что в этой паре может произойти всё что угодно.

Просто ждём яркого и качественного баскетбола. Это команды нам точно обеспечат! Будет огненный, и самое главное — непредсказуемый полуфинал.