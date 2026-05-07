Главные претенденты в деле. Рейтинг лучших молодых Единой лиги в апреле

Апрель — месяц, когда закончился регулярный чемпионат и начался плей-офф Единой лиги ВТБ. Молодые таланты не переставали себя проявлять в играх на самом высоком уровне. «Чемпионат» совместно с Единой лигой подвёл итоги важнейшего отрезка в сезоне.

За исключением октября, когда у Всеволода Ищенко была травма, первые три позиции всегда оставались за Егором Рыжовым, Глебом Фирсовым и Ищенко. Именно они и являются главными претендентами на «Лучшего молодого игрока».

Каждый месяц на «Чемпионате» при поддержке Единой лиги ВТБ выходил обновляемый рейтинг самых перспективных молодых российских баскетболистов. По завершении регулярного сезона будет вручена награда «Лучший молодой игрок».

Первое место. Всеволод Ищенко (предыдущее место — первое)

Всеволод Ищенко Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Ищенко выступал очень стабильно в марте и не ослабил хватку в апреле. Всеволод был невероятно полезен на каждом участке паркета. В среднем за апрель его эффективность составила 12,7 балла, что является очень приличным показателем. Лучшая игра защитника была с МБА-МАИ, в которой он оформил 14 очков, пять подборов, семь передач и три перехвата. В четвертьфинале плей-офф «Локомотив-Кубань» бился с «Бетсити Пармой» и уверенно вышел в полуфинал (3-0). Ищенко и в играх на выбывание был очень хорош — польза была видна невооружённым взглядом.

Второе место. Егор Рыжов (предыдущее место — второе)

Егор Рыжов Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Центровой «Енисея» ни разу по ходу сезона не выпадал из топ-3. Его стабильность и мастерство были видны каждый месяц, апрель не стал исключением. Лучшие игры Рыжова в этом отрезке были с «Пармой» — 14 очков и шесть подборов — и с УНИКСом — 14 очков, шесть подборов и две передачи. Егор качественно помогал своему клубу и в плей-офф. Молодой талант провалил только одну стартовую встречу с ЦСКА, не набрав очков за 14 минут. Зато в двух других исправился: 14 очков и восемь подборов и 10 очков и пять подборов.

Третье место. Глеб Фирсов (предыдущее место — третье)

Глеб Фирсов Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Бигмен «Пармы» входил в апрель после травмы и долго запрягал, потому что были неудачные встречи с «Енисеем», «Самарой» и «Автодором», но уже ближе к плей-офф Фирсов набрал форму. Именно в играх с «Локо» Глеб показал свои лучшие качества, набирая много очков и подборов. В третьей игре серии он и вовсе оформил 24 очка и шесть подборов за 29 минут с феноменальной реализацией (78,5%). К сожалению, даже такого перформанса центрового не хватило для того, чтобы выиграть тот матч в Перми.

Четвёртое место. Лев Свинин (предыдущее место — шестое)

Лев Свинин Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Свинин, как и Фирсов, начал апрель не лучшим образом. Потом пошло намного лучше, так как Лев стал выделяться на обеих сторонах паркета, угрожая соперникам во многом с дальней дистанции. В заключительной игре регулярки с «Локо» форвард «Пармы» набрал 18 очков, шесть подборов и четыре передачи. При этом в плей-офф был тоже невероятно полезен, в среднем оформляя 7,3 очка, 2,6 подбора и три передачи.

Пятое место. Егор Ванин (предыдущее место — 10-е)

Егор Ванин Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Ванин буквально за два месяца сделал себе имя. Преданные фанаты баскетбола и любители Единой лиги и так его знали, но Егор в апреле буквально сиял в составе «Енисея». 11 очков, два подбора и две передачи в матче с «Автодором», шесть очков и шесть подборов — с «Пармой». И это ещё не всё, так как центровой в первой встрече плей-офф для себя оформил дабл-дабл: 18 очков и 10 подборов. Это против ЦСКА! Очень качественный прогресс показал молодой талант за короткий отрезок в чемпионате.

Шестое место. Даниил Ключенков (предыдущее место — седьмое)

Даниил Ключенков Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Подписание Ключенкова дало «Пари НН» очень стабильного и сильного молодого форварда, который не раз удивлял в игре с грандами. Например, в апреле Даниил оформил дабл-дабл в игре с ЦСКА: 20 очков и 12 подборов, также отлично смотрелся в матче с УНИКСом: 15 очков и три подбора. С бросковой эффективностью ещё есть шероховатости, но в целом молодой игрок проявлял себя очень хорошо.

Седьмое место. Павел Земский (предыдущее место — пятое)

Павел Земский Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Земский провёл сильный март, в апреле его показатели немного снизились. Правда, всё равно Павел играл значительную роль в «Автодоре», получая огромное количество минут для молодого баскетболиста. Его лучший матч был с «Пармой» — 16 очков, четыре подбора и два перехвата. За клуб из Саратова форвард выступал на правах аренды, поэтому «Зенит» вернул воспитанника себе. Земский выходил в каждой встрече в плей-офф, правда, не получал много времени. Но уже успел дважды набрать по три очка в двух играх с «Уралмашем».

Восьмое место. Даниил Коско (предыдущее место — четвёртое)

Даниил Коско Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Март для Коско стал прорывным в сезоне, но в апреле результативность и показатели просели по сравнению с лучшим отрезком. Впрочем, это не сказалось на настрое и помощи Даниила в черновой работе, которая не видна в статистике. Он всё так же был невероятно полезен на подборе, в среднем оформляя за апрель в регулярке шесть отскоков. После этого форвард вернулся в расположение «Локо», так как находился в саратовском клубе в аренде. Коско трижды вышел на паркет в плей-офф в играх с «Пармой», хоть и на чуть-чуть.

Девятое место. Михаил Ведищев (предыдущее место — возвращение в рейтинг)

Михаил Ведищев Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Ведищев начал апрель с одной из лучших игр в сезоне для себя — 14 очков, один подбор и две передачи в матче с ЦСКА. Затем результативность снизилась, однако Михаил всё равно оставался полезен в розыгрыше, с чем справлялся на ура. В плей-офф всё с теми же армейцами молодой талант «Енисея» набрал пять очков и четыре подбора во второй встрече и семь очков — в третьей. Совсем недурно!

10-е место. Александр Шендеров (предыдущее место — восьмое)

Александр Шендеров Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Разыгрывающий воспользовался своим шансом сполна по ходу сезона, начиная получать сперва по несколько минут за матч, а под конец регулярки и вовсе играл по 17-25 минут. Встреча с ЦСКА в апреле стала лучшей для Шендерова в Единой лиге! В ней он набрал 10 очков и восемь передач. Так держать, но уже в следующем сезоне!

Наши за рубежом

Егор Амосов с наградой MVP Фото: FEB

Как в NCAA, так и в НБА наши таланты ещё в марте закончили свои выступления. К сожалению, травма помешала Егору Дёмину завершить дебютный сезон. Но ждём от нашего молодого таланта ещё лучших перформансов уже в чемпионате-2026/2027.

Шикарно завершили для себя сезон в Испании Егор Амосов и Илья Фролов, выступающие за мадридский «Реал». Россияне выиграли первенство в составе столичного клуба в юношеской лиге Испании до 18 лет, а Амосов и вовсе стал MVP финала. Дальше их ждёт сначала «Финал шести» (плей-офф) в местном чемпионате, а затем и «Финал четырёх» в молодёжной Евролиге. У наших талантов ещё будут шансы проявить себя!

То же самое касается и Александра Савкова с его «Сарагосой», которая тоже вышла в «Финал шести». Правда, сам Савков в последнем матче регулярки участия не принимал. «Гран Канария» с Александром Панасюком в составе попала в стадию плей-ин.