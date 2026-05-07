Главные претенденты в деле. Рейтинг лучших молодых Единой лиги в апреле

Апрель — месяц, когда закончился регулярный чемпионат и начался плей-офф Единой лиги ВТБ. Молодые таланты не переставали себя проявлять в играх на самом высоком уровне. «Чемпионат» совместно с Единой лигой подвёл итоги важнейшего отрезка в сезоне.
За исключением октября, когда у Всеволода Ищенко была травма, первые три позиции всегда оставались за Егором Рыжовым, Глебом Фирсовым и Ищенко. Именно они и являются главными претендентами на «Лучшего молодого игрока».
Первое место. Всеволод Ищенко (предыдущее место — первое)
Ищенко выступал очень стабильно в марте и не ослабил хватку в апреле. Всеволод был невероятно полезен на каждом участке паркета. В среднем за апрель его эффективность составила 12,7 балла, что является очень приличным показателем. Лучшая игра защитника была с МБА-МАИ, в которой он оформил 14 очков, пять подборов, семь передач и три перехвата. В четвертьфинале плей-офф «Локомотив-Кубань» бился с «Бетсити Пармой» и уверенно вышел в полуфинал (3-0). Ищенко и в играх на выбывание был очень хорош — польза была видна невооружённым взглядом.
Второе место. Егор Рыжов (предыдущее место — второе)
Центровой «Енисея» ни разу по ходу сезона не выпадал из топ-3. Его стабильность и мастерство были видны каждый месяц, апрель не стал исключением. Лучшие игры Рыжова в этом отрезке были с «Пармой» — 14 очков и шесть подборов — и с УНИКСом — 14 очков, шесть подборов и две передачи. Егор качественно помогал своему клубу и в плей-офф. Молодой талант провалил только одну стартовую встречу с ЦСКА, не набрав очков за 14 минут. Зато в двух других исправился: 14 очков и восемь подборов и 10 очков и пять подборов.
Третье место. Глеб Фирсов (предыдущее место — третье)
Бигмен «Пармы» входил в апрель после травмы и долго запрягал, потому что были неудачные встречи с «Енисеем», «Самарой» и «Автодором», но уже ближе к плей-офф Фирсов набрал форму. Именно в играх с «Локо» Глеб показал свои лучшие качества, набирая много очков и подборов. В третьей игре серии он и вовсе оформил 24 очка и шесть подборов за 29 минут с феноменальной реализацией (78,5%). К сожалению, даже такого перформанса центрового не хватило для того, чтобы выиграть тот матч в Перми.
Четвёртое место. Лев Свинин (предыдущее место — шестое)
Свинин, как и Фирсов, начал апрель не лучшим образом. Потом пошло намного лучше, так как Лев стал выделяться на обеих сторонах паркета, угрожая соперникам во многом с дальней дистанции. В заключительной игре регулярки с «Локо» форвард «Пармы» набрал 18 очков, шесть подборов и четыре передачи. При этом в плей-офф был тоже невероятно полезен, в среднем оформляя 7,3 очка, 2,6 подбора и три передачи.
Пятое место. Егор Ванин (предыдущее место — 10-е)
Ванин буквально за два месяца сделал себе имя. Преданные фанаты баскетбола и любители Единой лиги и так его знали, но Егор в апреле буквально сиял в составе «Енисея». 11 очков, два подбора и две передачи в матче с «Автодором», шесть очков и шесть подборов — с «Пармой». И это ещё не всё, так как центровой в первой встрече плей-офф для себя оформил дабл-дабл: 18 очков и 10 подборов. Это против ЦСКА! Очень качественный прогресс показал молодой талант за короткий отрезок в чемпионате.
Шестое место. Даниил Ключенков (предыдущее место — седьмое)
Подписание Ключенкова дало «Пари НН» очень стабильного и сильного молодого форварда, который не раз удивлял в игре с грандами. Например, в апреле Даниил оформил дабл-дабл в игре с ЦСКА: 20 очков и 12 подборов, также отлично смотрелся в матче с УНИКСом: 15 очков и три подбора. С бросковой эффективностью ещё есть шероховатости, но в целом молодой игрок проявлял себя очень хорошо.
Седьмое место. Павел Земский (предыдущее место — пятое)
Земский провёл сильный март, в апреле его показатели немного снизились. Правда, всё равно Павел играл значительную роль в «Автодоре», получая огромное количество минут для молодого баскетболиста. Его лучший матч был с «Пармой» — 16 очков, четыре подбора и два перехвата. За клуб из Саратова форвард выступал на правах аренды, поэтому «Зенит» вернул воспитанника себе. Земский выходил в каждой встрече в плей-офф, правда, не получал много времени. Но уже успел дважды набрать по три очка в двух играх с «Уралмашем».
Восьмое место. Даниил Коско (предыдущее место — четвёртое)
Март для Коско стал прорывным в сезоне, но в апреле результативность и показатели просели по сравнению с лучшим отрезком. Впрочем, это не сказалось на настрое и помощи Даниила в черновой работе, которая не видна в статистике. Он всё так же был невероятно полезен на подборе, в среднем оформляя за апрель в регулярке шесть отскоков. После этого форвард вернулся в расположение «Локо», так как находился в саратовском клубе в аренде. Коско трижды вышел на паркет в плей-офф в играх с «Пармой», хоть и на чуть-чуть.
Девятое место. Михаил Ведищев (предыдущее место — возвращение в рейтинг)
Ведищев начал апрель с одной из лучших игр в сезоне для себя — 14 очков, один подбор и две передачи в матче с ЦСКА. Затем результативность снизилась, однако Михаил всё равно оставался полезен в розыгрыше, с чем справлялся на ура. В плей-офф всё с теми же армейцами молодой талант «Енисея» набрал пять очков и четыре подбора во второй встрече и семь очков — в третьей. Совсем недурно!
10-е место. Александр Шендеров (предыдущее место — восьмое)
Разыгрывающий воспользовался своим шансом сполна по ходу сезона, начиная получать сперва по несколько минут за матч, а под конец регулярки и вовсе играл по 17-25 минут. Встреча с ЦСКА в апреле стала лучшей для Шендерова в Единой лиге! В ней он набрал 10 очков и восемь передач. Так держать, но уже в следующем сезоне!
Наши за рубежом
Как в NCAA, так и в НБА наши таланты ещё в марте закончили свои выступления. К сожалению, травма помешала Егору Дёмину завершить дебютный сезон. Но ждём от нашего молодого таланта ещё лучших перформансов уже в чемпионате-2026/2027.
Шикарно завершили для себя сезон в Испании Егор Амосов и Илья Фролов, выступающие за мадридский «Реал». Россияне выиграли первенство в составе столичного клуба в юношеской лиге Испании до 18 лет, а Амосов и вовсе стал MVP финала. Дальше их ждёт сначала «Финал шести» (плей-офф) в местном чемпионате, а затем и «Финал четырёх» в молодёжной Евролиге. У наших талантов ещё будут шансы проявить себя!
То же самое касается и Александра Савкова с его «Сарагосой», которая тоже вышла в «Финал шести». Правда, сам Савков в последнем матче регулярки участия не принимал. «Гран Канария» с Александром Панасюком в составе попала в стадию плей-ин.