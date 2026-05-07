Дончич честно сказал о восстановлении. И стало ясно, почему «Лейкерс» не верят в чудо

Лука Дончич по-прежнему в центре внимания в серии между «Лейкерс» и «Оклахомой». Перед вторым матчем словенец впервые подробно рассказал, как проходит его восстановление после растяжения задней поверхности бедра. Он признался, что не знает, когда сможет вернуться на площадку. Травму он получил в начале апреля как раз в игре с «Тандер» и с тех пор не выходил на паркет. Сразу после травмы врачи сказали, что потребуется около восьми недель на восстановление, а сейчас прошло примерно пять. Поэтому говорить о скором возвращении пока рано.

Лука Дончич защитник «Лейкерс» «Это очень раздражает. Люди не понимают, насколько это раздражает. Всё, чего я хочу, — играть в баскетбол».

Его слова важны не только из-за сроков возвращения. По словам самого Дончича, сейчас восстанавливаются по-другому, чем раньше. Он прямо сказал, что уже сталкивался с проблемами после слишком раннего выхода на площадку после травмы.

Лука Дончич защитник «Лейкерс» «Мне это даётся нелегко, потому что раньше я уже пытался вернуться после травмы слишком рано — и, честно говоря, это не дало ничего хорошего».

Для «Лейкерс» главное — не стремиться выпустить Дончича на площадку любой ценой, а быть уверенными, что травма не ухудшится. Такие повреждения очень непростые для игроков, которые часто работают на скорости. В случае рецидива восстановление может затянуться. Пока что Дончич начал бегать, но к серьёзным тренировкам с командой ещё не приступал. Тренер Джей Джей Редик отметил, что никто не собирается торопиться, важно дождаться настоящей готовности игрока.

Пока Дончич восстанавливался, он ездил лечиться в Испанию и прошёл курс PRP-терапии — ему сделали четыре укола плазмы с разницей в несколько дней. Помимо этого, он каждый день занимается восстановлением, использует гипербарическую камеру и принимает холодные ванны. Сейчас, когда серия с «Тандер» в самом разгаре, отсутствие Дончича сильно сказывается на атаках «Лейкерс». Леброн Джеймс после проигрыша в первой встрече отдельно отметил, что против самой сильной защиты в лиге особенно не хватает человека, который постоянно может создавать давление на соперников. При этом внутри команды не торопятся возвращать лидера.