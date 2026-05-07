Солидные призовые и титул чемпионов — пока по маркетингу: «Парма» снова на вершине

Сезон-2025/2026 Единой лиги ВТБ для «Бетсити Пармы» уже завершился. Команда Евгения Пашутина здорово показывала себя в регулярном чемпионате и заняла третье место в международном турнире Winline Basket Cup, одолев в матче за бронзу «Зенит». И хотя в 1/4 финала плей-офф Единой лиги пермяки не прошли «Локомотив-Кубань», этот год точно можно занести им в актив.

Тем более что недавно появился ещё один повод для гордости: «Парма» официально подтвердила статус одного из самых прогрессивных клубов России, став победителем маркетингового чемпионата лиги. В этом году борьба получилась максимально напряжённой: пермяки опередили ближайшего преследователя всего на один балл. Итоговая четвёрка лидеров выглядит следующим образом:

«Парма». «Зенит». «Уралмаш». «Локомотив-Кубань».

За это достижение клуб получит призовые в размере 8 млн рублей. Рейтинг учитывает комплекс показателей: от общей посещаемости, реализации билетов и абонементов до активности в социальных сетях, участия в экологических инициативах и организации игрового дня. Как отметила генеральный директор Единой лиги Илона Корстин, именно «Парма» стала лучшим клубом по посещаемости и проданным билетам.

Илона Корстин генеральный директор Единой лиги «Маркетинговый чемпионат — это отдельное соревнование, за которое лига платит премиальные и клубы всерьез борются как за вознаграждение, так и за право называться лучшими по маркетингу. Приятно отметить, что средняя посещаемость матчей Единой лиги выросла. Это результат стабильной работы клубов и самой лиги. Нам есть куда стремиться, но мы на правильном пути. Для лиги важно, что клубы, помимо спортивных задач, развиваются и в маркетинговом плане: создают качественный продукт для болельщиков, сами зарабатывают на продаже билетов, обращают внимание на экологию и делают баскетбольные матчи важными и интересными событиями для городов и регионов Единой лиги».

Для пермяков это вторая победа за последние три сезона. Впервые они возглавили маркетинговый зачёт в розыгрыше-2023/2024, а в прошлом году уступили пальму первенства «Зениту». Возвращение на вершину можно смело рассматривать как закономерный итог системной работы с аудиторией.

Феномен пермских трибун

Трибуны УДС «Молот» Фото: Единая лига ВТБ

Успех «Пармы» действительно впечатляет. Пермь давно закрепила за собой звание одного из самых баскетбольных городов страны. На встречах с топ-клубами трибуны УДС «Молот», вместимость которого составляет 7000 зрителей, традиционно заполняются под завязку, создавая непрекращающийся гул — визитную карточку местной арены. При этом поддержка пермяков выходит далеко за пределы стадиона и находит отражение в цифровом пространстве: болельщики показывают очень высокую активность во всех медийных голосованиях лиги, неизменно продвигая своих игроков в лидеры симпатий.

Атмосфера, пугающая соперников

Юная болельщица «Пармы» Фото: Единая лига ВТБ

Атмосфера в Перми по праву считается одной из самых ярких и горячих в лиге. Это признают не только эксперты, но и соперники — как тренеры, так и игроки. В различных интервью можно часто услышать, что играть на выезде с «Пармой» крайне непросто во многом из-за мощного давления трибун. Тысячи болельщиков, активно поддерживающих свою команду, превращают домашний паркет в настоящую неприступную крепость, где любому гостю сложно сохранять хладнокровие и концентрацию.

Открытость как стратегия

Евгений Пашутин Фото: Единая лига ВТБ

Помимо работы со зрителями, «Парма» выделяется на фоне лиги своей медийной прозрачностью. Клуб является тем, кто максимально активно идёт на прямой диалог с прессой. Профессионализм медиаслужбы и готовность к взаимодействию с журналистами делают «Парму» примером открытости, который мог бы послужить стимулом всем.

Победу в маркетинговом чемпионате можно рассматривать не только как значимое финансовое пополнение, но и как подтверждение того, что «Парма» выбрала верный вектор развития. Клубу удалось создать уникальную экосистему, в которой игра, качественный медиапродукт и искренняя преданность трибун работают как единое целое. В условиях жёсткой конкуренции такой подход позволяет пермякам оставаться в числе лидеров, превращая каждый матч в событие, за которое мы и любим баскетбол.Остаётся лишь пожелать клубу в будущем наконец преодолеть стадию четвертьфинала и впервые при Евгении Пашутине выйти в долгожданный полуфинал — пермские болельщики это точно заслужили.