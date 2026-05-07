НБА в Европе зашла в тупик? Как футбол стал диктовать свои правила в баскетболе

О планах НБА запустить свой проект в Европе было известно уже довольно давно. Постепенно разговоры обретали всё более чёткие очертания, а затем подтвердились официально. Лига наметила запуск на осень 2027 года и от своих намерений не отказывается. Однако по мере того, как переговоры с потенциальными партнёрами переходят в серьёзную фазу, на поверхность выходят острые противоречия. Дьявол, как это часто бывает, кроется в деталях. Благодаря материалу The Athletic о них стало кое-что известно. Судя по данным издания, основные споры развернулись вокруг механизма перехода игроков из-за океана в Европу и, разумеется, вокруг денег. Лицензионные сборы, которые предстоит платить командам, и принципы распределения доходов от новой лиги пока остаются предметом спора, что может повлиять на формирование окончательной структуры будущего проекта.

Футбольный подход против североамериканской системы

Самым громким пунктом обсуждения стал запрос на создание трансферного окна по аналогии с футболом. При такой модели речь шла бы не об обмене игроками и сопутствующей попытке вписаться в потолок зарплат, как это принято в НБА, а о полноценном выкупе контрактов. Здорово иметь возможность просто поднять трубку, позвонить в «Милуоки» или «Миннесоту» и предложить пару сотен миллионов за то, чтобы Яннис Адетокунбо или Энтони Эдвардс переехал играть за их клуб в НБА Европа. По крайней мере, именно так мыслят потенциальные европейские партнёры.

Нетрудно догадаться, что лига ответила на это предложение быстрым и решительным отказом. Игроки вольны переходить в европейские клубы в статусе свободных агентов, однако лига не желает допускать подобных перемещений в разгар сезона. Скорее, НБА могла бы устроить некая аналогия с МЛС, куда возрастные звёзды из европейских футбольных лиг приезжают доигрывать за солидные гонорары. Вопрос, устроит ли это всех инвесторов — будь то мощные футбольные гранды или суверенные фонды — которым предстоит вкладываться в такой проект.

Финансовые разногласия и борьба за контроль

Помимо кадровых вопросов, стороны спорят о деньгах. По сведениям инсайдеров, НБА планирует создать лигу из 16 команд, 12 из которых получат постоянные лицензии, а четыре будут пробиваться через национальные чемпионаты. За участие в проекте командам придётся платить лицензионный сбор, размер которого зависит от объёма рынка конкретного города. Такая «скользящая шкала» выплат задела чувства некоторых европейских партнёров, которые не понимают, почему один клуб должен платить за вход больше, чем другой, и призывают к последовательности в этом вопросе.

Также обсуждается вопрос распределения прибыли. По некоторым данным, лига предложила схему «52 на 48» в свою пользу. НБА это отрицает, заявляя, что намерена реинвестировать свою долю доходов обратно в европейский проект до тех пор, пока он не станет прибыльным. Однако конкретные проценты всё ещё остаются предметом торга.

Инфраструктура и будущее Евролиги

Особое внимание уделяется инфраструктуре. НБА требует от участников не только оплаты лицензий, но и серьёзной модернизации арен. Американская сторона убеждена, что европейские клубы упускают огромную прибыль из-за отсутствия современных стадионов и качественного сервиса.

Параллельно ведутся сложные переговоры с Евролигой. Новый генеральный директор турнира Чус Буэно, у которого богатый опыт работы в структурах НБА, настроен на диалог гораздо больше, чем его предшественники. Но неопределённость сохраняется: поглотит ли НБА Европа существующую Евролигу или превратит её во второстепенное соревнование.

Несмотря на наличие более сотни заявок от инвесторов, среди которых фигурирует и такой крупный игрок, как Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), проект остаётся на стадии сложного дипломатического процесса. НБА нуждается в лояльности европейских фанатов и ресурсах футбольных гигантов, в то время как клубы осознают свою значимость и не спешат принимать условия, которые их могут в чём-то ограничить. Пока многое неясно, но очевидно, что до 2027 года предстоит проделать колоссальный объём работы, чтобы убедить инвесторов и выстроить модель, которая устроит обе стороны.