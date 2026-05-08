«Детройт» дождался слабости «Кливленда» в концовке. Джеймс Харден подвёл в роковую секунду

Во втором матче полуфинала Востока стало ясно, что «Детройт» и «Кливленд» совсем по-разному действуют, когда на кону результат. Именно «Пистонс» взяли игру под контроль, не спешили и грамотно доиграли важные минуты встречи. Это и оказалось решающим. Уже с первых минут «Детройт» пытался не дать сопернику проводить свои фирменные быстрые атаки, поэтому хозяева больше играли через Кейда Каннингема и не позволяли гостям набирать скорость. Каннингем снова был главным звеном: он не только атаковал сам, но и помогал партнёрам.

Особенно хорошо в этом матче смотрелся Данкан Робинсон: его пять трёхочковых создали «Кливленду» большие проблемы, которые так и остались неразрешёнными. Команда часто вытаскивала его на открытые броски через движение без мяча, а защита соперника не успевала перестраиваться. Тобиас Харрис тоже провёл качественную работу. Он взял на себя много бросков и был очень полезен, когда атака замедлялась. У «Кавальерс» часто рушилась командная игра в отдельных атаках. Донован Митчелл держал огайцев на плаву благодаря индивидуальным действиям и набрал 31 очко, но ему не хватило поддержки партнёров на периметре. Макс Страс после хорошей игры раньше на этот раз почти ничем не помог в нападении, а в четвёртой четверти его промахи стали типичными для всей команды.

Главные трудности для гостей начались в самой концовке. «Кливленд» резко выдал рывок 6:0, вышел вперёд 81:79, но затем у команды перестал идти бросок с дальних дистанций. Все 11 попыток из-за дуги в последней четверти оказались мимо, и защита «Детройта» тут же этим воспользовалась — многообразие в атаке у гостей исчезло. Не лучшим образом провёл матч и Джеймс Харден: у него лишь три точных броска с игры и постоянные проблемы против активных защитников «Пистонс». Самой чувствительной ошибкой для «Кавальерс» стала его потеря за полминуты до конца, которая лишила команду шансов на победу.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Детройт» почти весь матч вёл в счёте, но отъехать от соперника смог только в самом конце. При равных цифрах на табло Робинсон попал из-за дуги и вдохновил команду, а потом Каннингем забил свой трёхочковый и довёл разницу до девяти очков. В результате «Пистонс» взяли победу 107:97 и теперь выигрывают в серии 2-0. Каннингем отличился 25 очками и 10 передачами, Харрис набрал 21, а Робинсон добавил ещё 17. У «Кливленда», в свою очередь, самые результативные были Митчелл и Аллен, но их усилий не хватило, особенно когда команда провалила концовку. Третья игра пройдёт вечером 9 мая.