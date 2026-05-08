«Оклахома» снова деклассировала «Лейкерс». Отсутствие Луки Дончича — лишь часть бед

«Оклахома» второй раз подряд уверенно победила «Лейкерс» и теперь ведёт в полуфинальной серии Западной конференции со счётом 2-0. Команда Марка Дэйгнолта была сильнее за счёт глубокого состава, лучше контролировала темп во второй половине, а также быстро перестраивалась по ходу матча. «Лейкерс» снова не хватало идей в атаке без травмированного Луки Дончича, а после перерыва им стало совсем трудно успевать за быстрым движением и скоростью соперника. А теперь подробнее разберём сам матч.

В первые две четверти гости действовали по своему плану. Остин Ривз, который провалился в первой встрече, собрался и стал стабильно попадать из-за заслонов, хорошо использовал пространство в центре. Леброн Джеймс уверенно вёл игру и не позволял сопернику устраивать быстрые атаки после потерь. Маркус Смарт также сыграл свою роль: хоть этого и не видно по цифрам, он сохранял порядок на площадке в отсутствие Леброна, давал советы и подстраховывал в обороне. Поломка в игре случилась в третьей четверти, когда Шей Гилджес-Александер получил четвёртый фол — судьи дали ему ещё и неспортивный. Короткий отрезок остался за «Лейкерс»: разрыв увеличился, а лидер «Тандер» ушёл отдыхать.

Самый важный момент для «Оклахомы» в этом плей-офф — команда легко справляется даже без главного лидера. Когда Шей ушёл с площадки, хозяева стали жёстче действовать в защите и быстрее переходили в атаку. Благодаря этому «Лейкерс» часто доходили до конца владения, не сумев придумать ничего толкового. Особенно заметно улучшилось командное движение — если до перерыва всё чаще пытались играть индивидуально, то после него мяч быстро находил свободного партнёра. К слову, самая важная атака произошла, когда Чет Холмгрен нашёл Джейлина Уильямса и тот забил с фолом — эта комбинация помогла «Оклахоме» оторваться в счёте. За отрезок без лидера команда выиграла 32:15 и взяла игру под контроль.

Проблема «Лейкерс» сейчас не только в отсутствии Дончича. Им не хватает длинной ротации, и, когда приходится менять кого-то из стартовой пятёрки, сразу падает уровень игры. Если кто-то получает много фолов, становятся осторожнее в защите. Во второй половине три игрока набрали по пять фолов, и это сильно сказалось. «Оклахома» продолжает удивлять коллективной игрой — помимо Холмгрена и Гилджес-Александера, себя проявили Аджай Митчелл и Джаред Маккейн. За два матча «Тандер» показывают, что могут побеждать разными способами, причём «Лейкерс» приходится играть почти без ошибок, чтобы быть конкурентами. Следующая встреча — в ночь на 10 мая.