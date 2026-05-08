Главные удивления и разочарования 1/4 финала плей-офф Единой лиги

Четвертьфинальная стадия в плей-офф Единой лиги ВТБ подошла к своему логическому завершению. ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань» уже вовсю готовятся к своим полуфиналам, но давайте подведём итоги 1/4 финала. Кто удивил, кто разочаровал, а кто остался на своём уровне?

Удивления

Из андердогов оставил приятное впечатление «Уралмаш». Команда под руководством Антона Юдина стала единственной, кто забрал хотя бы матч у гранда. Да, дальше «Зенит» включился на максимум и уже не позволил к себе хотя бы приблизиться, но уральцы всё равно проявляли характер, бились до конца и старались вылезти из, казалось бы, невозможных ситуаций.

Очень удивил «Локомотив-Кубань». Команда в плей-офф прибавила по всем фронтам. Патрик Миллер не зря является капитаном и в самые важные моменты тащил на себе клуб. Раскрылся Майкл Мур, а россияне Кирилл Темиров, Всеволод Ищенко и Антон Квитковских делали разницу на обеих сторонах паркета. Особенно Квитковских, который во второй встрече набрал 19 очков, четыре подбора и один перехват. Краснодарцы действовали по-спортивному жёстко и даже спаслись с «-19» в третьем матче, что говорит о характере кубанцев.

Ещё отлично себя показала молодёжь в «Енисее», о которой нельзя не сказать. Егор Рыжов и Егор Ванин в матчах с ЦСКА были на высоте! Рыжов провалил первую встречу, не набрав ни одного очка за 14 минут, но затем включился на полную: 14 очков и восемь подборов во второй игре и 10 очков и пять подборов — в третьей. Ванин и вовсе удивил больше всех в четвертьфинале. Центровой, являясь третьей опцией на эту позицию в команде после Тасича и Рыжова, в своём первом матче плей-офф Единой лиги оформил дабл-дабл: 18 очков и 10 подборов. Просто слов нет, насколько хорош был Ванин!

Да и затем Ванин давал огромную пользу со скамейки. Во втором матче он записал на свой счёт пять очков, четыре подбора, одну передачу и один блок-шот, в третьем — восемь очков и семь подборов. И это за 11 и 16 минут на паркете соответственно. Егор оставил о себе уж очень приятное впечатление. Будем надеяться, в следующем сезоне он станет получать больше игрового времени, так как он уже показал, что достоин этого.

МБА-МАИ стоит похвалить конкретно за третий матч с УНИКСом. Даже сам Велимир Перасович заявил, что москвичи играли лучше казанцев. Команда под руководством Василия Карасёва навязывала свою игру и темп, показывала отличную реализацию, но и даже тут есть отрицательный момент в том плане, что клуб выключился в концовке и за шесть с половиной минут в заключительной четверти не сумел набрать ни одного очка. Тем не менее характер и зубы МБА-МАИ показала, что уже достойно похвалы во встрече с грандом.

Сильно удивил Андре Роберсон. К самой важной стадии сезона форвард подошёл в шикарной форме, но в плей-офф его умения и польза вышли на совсем другой уровень влияния. В трёх встречах с «Уралмашем» Андре выдавал как минимум 50% реализации с игры и лишь в одной показал 40%. В среднем по ходу серии он набирал 13 очков, семь подборов, две передачи, 1,5 перехвата и 1,2 блок-шота. Очень сильные цифры, и примечательно во многом то, что Роберсон был невероятно хорош в атаке. В защите мы привыкли от него видеть колоссальную пользу, но чтобы на чужой половине он был так хорош — не нонсенс, однако точно удивление.

Разочарования

«Уралмашу» не удалось зацепить хотя бы одну встречу дома, иначе нас могла бы ждать пятиматчевая серия, которую соперники уже играли между собой в 2024 году. Если бы это удалось клубу из Екатеринбурга, тогда смело можно было бы говорить о шикарном перформансе со стороны уральцев. Но затащить «Зенит» в решающую пятую игру не удалось. Да и в целом победить дома не вышло. Конечно, это не прямо разочарование, однако явно отрицательный момент. Плюс многие лидеры выключались в самые важные моменты, что повлияло на серию в целом.

К сожалению, разочаровала «Парма». От клуба ждали как минимум одной победы в серии с «Локо», а то и двух, так как по ходу сезона клуб стабильно обыгрывал краснодарцев. Команда Евгения Пашутина была очень близка к этому в третьем домашнем матче в Перми, когда Глеб Фирсов буквально сорвался с цепи и забивал практически всё, что можно, но подопечные Томислава Томовича совершили камбэк с «-19» и вырвали игру. Во второй половине того матча «Парма» буквально выключилась и сама позволила краснодарцам делать всё, что заблагорассудится. А ведь всё могло быть иначе…

Если брать МБА-МАИ, то травма Андрея Зубкова буквально поставила крест на попытках москвичей навязать борьбу УНИКСу. Невероятно сложно остановить казанцев с Джаленом Рейнольдсом и Маркусом Бингэмом во главе передней линии, когда у тебя ломается лучший игрок на четвёртой позиции и Сергей Балашов играет на уколах, находясь не в оптимальной форме. УНИКС просто задавил размером соперника.

«Зенит» плохо вошёл в свою серию с «Уралмшем», наверное, это главное разочарование от команды. Правда, затем всё быстро встало на свои места, когда Деян Радоньич внёс коррективы, а все игроки включились на максимум.

Стабильность

ЦСКА в представлении не нуждается, так как это образец стабильности в последние годы. Клуб очень спокойно прошёл в полуфинал, играя, как обычно, командно. Конечно, выделялся Мело Тримбл в качестве лидера, но и другие вносили огромный вклад в успех. Армейцы показали свой уровень на обеих половинах паркета, буквально уничтожив «Енисей» в трёх встречах.

Практически всё то же самое можно сказать и про УНИКС, так как казанцы испытали проблемы лишь в одном матче, и то вытащили его через трудности, как говорится, на характере. Рейнольдс был неостановим: 24, 26 и 11 очков он набрал в трёх встречах. Дмитрий Кулагин в той самой игре в Москве в нужный момент тащил на себе бело-зелёных, оформив 18 очков. Михаил Беленицкий всегда невероятно полезен в защите, однако стал куда более полезен в атаке. Например, в первой встрече он собрал дабл-дабл: 15 очков и 12 подборов. УНИКС стабильно провёл четвертьфинал.