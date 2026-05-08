Скандал в НБА: «Лейкерс» уступили «Оклахоме», взорвались и окружили судей на паркете

Нервы в плей-офф не выдержали у многих — Леброн, Редик и Ривз устроили разборку с арбитрами во втором матче с «Тандер».

Второй матч серии полуфинала Западной конференции между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахома-Сити Тандер» ознаменовался не только очередной победой хозяев, но и громким судейским скандалом. Несмотря на результативную игру Остина Ривза и старания Леброна Джеймса, калифорнийцы вновь уступили (107:125) и теперь отправляются домой, уступая в серии 0-2.

Главным героем встречи в составе «озерников» стал Остин Ривз. Защитник набрал 31 очко (10 из 16 с игры), отдал шесть передач и сделал два подбора, став самым результативным игроком матча в составах обеих команд. Однако после финальной сирены обсуждали не его статистику, а эмоциональную реакцию калифорнийцев на работу арбитров. Игроки и тренерский штаб «Лос-Анджелеса» были настолько возмущены решениями рефери, что после завершения встречи окружили судей в центре площадки, требуя объяснений за многочисленные спорные моменты.

Главный тренер гостей Джей Джей Редик, получивший технический фол ещё в первой четверти, после встречи обрушился с критикой на манеру судейства. По его мнению, «Тандер» позволяют себе гораздо больше допустимого в защите, оставаясь при этом безнаказанными.

Джей Джей Редик главный тренер «Лейкерс» «С ними и так тяжело играть, но нужно свистеть, когда они фолят. А они фолят. Шей получает свисток при малейшем контакте, в то время как наших парней четыре владения подряд просто нещадно били. Думаю, одна из причин такого судейства в том, что игроки «Оклахомы» не показывают эмоций. Они не жалуются арбитрам и, возможно, извлекают из этого выгоду».

Слова тренера подтверждаются и итоговым протоколом: «Тандер» исполнили 26 штрафных бросков против 21 у «Лейкерс» (на самом деле такая разница не настолько уж критическая). При этом три игрока калифорнийцев — Остин Ривз, Маркус Смарт и Джексон Хэйс — завершили встречу с пятью нарушениями каждый, оказавшись в шаге от удаления.

Особое внимание наставник «Лейкерс» уделил тому, как арбитры относятся к Леброну. Несмотря на то что 41-летний форвард здорово поработал на паркете, набрав 23 очка и сделав шесть передач, за две игры серии он исполнил всего пять штрафных бросков. Во втором матче было действительно несколько ситуаций, когда ветеран, казалось, должен точно встать на линию, но свисток молчал. По мнению Редика, подобное отношение объясняется внушительными габаритами Джеймса — из-за них судьи зачастую попросту не замечают очевидные нарушения на лидере калифорнийцев.

Джей Джей Редик главный тренер «Лейкерс» «На моей памяти на Леброне фиксируют фолы реже, чем на любой другой звезде лиги. Маленькие игроки могут играть театрально, поэтому они чаще выходят на линию. Крупным парням, таким как Леброн, сложнее. Его бьют по голове чаще, чем любого другого игрока, и сегодня это снова повторилось неоднократно».

Несправедливость чувствовал и сам Леброн, который после матча о судьях почти не говорил, однако во время игры эмоции лидера «Лейкерс» порой зашкаливали. В одном из эпизодов камеры зафиксировали яростную перепалку Джеймса с главным арбитром Джоном Гоблом. Леброн, возмущённый непоследовательностью свистков, в лицо выкрикивал судье: «О чём ты вообще, чёрт возьми, говоришь?!»

Перепалка Леброна Джеймса с арбитром Джоном Гоблом Фото: кадр из трансляции

Градус напряжения достиг предела в четвёртой четверти, когда в центре скандала оказался Ривз. После спорного момента при розыгрыше мяча защитник сорвался на всё того же Гобла. Видео, где партнёрам приходится буквально оттаскивать Ривза от судьи, мгновенно разлетелось по социальным сетям. После игры Остин объяснил, что конкретно его вывело из себя.

Остин Ривз защитник «Лейкерс» «Считаю, что всю игру вёл себя по отношению к судьям уважительно. Я тысячу раз раньше говорил куда более жёсткие вещи. В тот момент, когда происходила борьба за спорный мяч и мы менялись местами, я просто хотел встать на другую сторону — у соперников там уже был игрок, и я хотел сохранить преимущество. И тут судья неожиданно обернулся и начал кричать мне прямо в лицо. По-моему, это было неуважительно. Всё это время он особо ничего не говорил игрокам соперника, хотя помню, что Бен [Тейлор] всё-таки вмешался и попытался что-то сказать. В конце концов, мы ведь взрослые люди. Мне кажется, не стоило было так на меня орать. Я сказал ему об этом, при этом не был грубым или неуважительным. Я заметил: если бы я первым так накричал на него, мне бы тут же дали технический фол. Думаю, меня только поэтому и не наказали — он и сам понял, что был неправ. В этой ситуации я почувствовал себя оскорблённым».

Интересно, что претензии к судейской бригаде были и у победившей стороны. Главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт также признал, что у него накопилось немало вопросов к официальным лицам. «Детали моего общения с судьями останутся между нами. Я многое им высказал, но пусть это не выходит за пределы площадки. Считаю, что наша команда отлично справилась с давлением: мы смогли остаться в моменте и концентрироваться только на тех вещах, которые можем контролировать», — отметил специалист.

Стоит отметить, что для Леброна этот матч стал историческим. Лидер «Лейкерс» провёл свою 300-ю игру в плей-офф за карьеру, став первым баскетболистом в НБА, достигшим этой отметки. Среди действующих игроков ближе всех к 41-летнему форварду находится Эл Хорфорд (197 встреч), которому в июне исполнится 40 лет.

Теперь серия переезжает в Лос-Анджелес, и третий матч пройдёт уже ранним утром в воскресенье. После такого пристального внимания к вопросу судейства давление на арбитров в «Crypto.com Arena» будет колоссальным. Редик и его подопечные ясно дали понять: они не требуют поблажек, но ждут последовательности в принятии решений. Домашние стены и поддержка трибун могут помочь калифорнийцам эмоционально перезагрузиться. Команда поставлена в критическое положение, и права на ошибку при счёте 0-2 у неё больше нет. За всю историю НБА ни один клуб не отыгрывался в серии с 0-3. Следующий матч может стать решающим.