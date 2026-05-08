Они — сердце ЦСКА. С верным трио армейцы пошли к новым вершинам

ЦСКА два сезона подряд становился чемпионом Единой лиги ВТБ. Армейцы в этом плей-офф уже прошли в полуфинал и будут биться за выход в финал. Клуб прямо во время важнейшей стадии сезона сделал очень верный шаг.

Руководство армейцев во главе с Андреем Ватутиным объявило важную новость — Никита Курбанов, Семён Антонов и Антон Астапкович продлили контракты с ЦСКА. Их срок не разглашается, но в любом случае уже понятно, что в предстоящем сезоне Курбанов станет рекордсменом в стане армейцев по количеству чемпионатов в форме основной команды — 19. Только вдумайтесь в эту цифру! Для Антонова следующий сезон станет 11-м в стане москвичей, для Астапковича — шестым.

Это трио радует своей стабильностью и пользой. Конечно, каждый из них не находится на главных ролях в клубе, но именно они и определяют ценности ЦСКА — командная игра, невероятная самоотдача в каждом из моментов и огромная польза на обеих сторонах, которая не всегда видна в протоколе.

Андреас Пистиолис главный тренер ЦСКА «Я с большим энтузиазмом воспринял продление контрактов Семёна, Никиты и Антона. Искренне рад продолжить работу с игроками, которые за эти годы стали неотъемлемой частью ДНК ЦСКА. Их трудолюбие и высокие моральные качества полностью соответствуют идеалам и идентичности команды. Вместе с Ваней Уховым они представляют наследие этого клуба и продолжение культуры ЦСКА».

39-летний Курбанов также является рекордсменом ЦСКА по количеству матчей в форме армейцев. На данный момент у Никиты 851 игра в активе, и плей-офф ещё продолжается, в следующем сезоне эта цифра, конечно, ещё увеличится. К слову, Антонов провёл 488 встреч за москвичей, Астапкович — 213. Каждый из них уже давно является неотъемлемой частью ЦСКА. Они были в клубе ещё тогда, когда армейцы творили историю в Евролиге, кажется, настолько давно это было…

Этими продлениями ЦСКА показал нам, что продолжает верить в свои ценности и не гнаться за сиюминутным успехом, приглашая только звёзд. Без таких трудяг и мастеров своего дела, как Курбанов, Антонов и Астапкович, не бывает чемпионских команд. Везде нужны те, кто будут выполнять черновую работу, не чураясь её, и выходить на первые роли лишь тогда, когда этого требует ситуация. Естественно, радует, что простые болельщики баскетбола будут лицезреть одних из лучших российских игроков в истории ещё некоторое время в стане ЦСКА. Эта троица ещё не раз поможет армейцам в больших играх, на очереди — полуфинал с «Локомотивом-Кубань».