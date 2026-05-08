Приходил на тренировки и молчал, хотя всё делал здорово. Почему все отвернулись от Кэмерона Томаса?

Странный талант НБА, который ни с кем не общался. Теперь он остался без клуба в 24 года

Ещё не так давно Кэмерон Томас считался одним из самых талантливых молодых скореров лиги. Его способность набирать очки и выдавать перформансы по 40+ за матч заставляла верить, что в «Бруклине» растёт новая звезда. Однако реальность оказалась суровее: после отчисления из «Нетс» и неудачной попытки закрепиться в «Милуоки» Томас остался без работы.

Эксперты и скауты НБА давно сходились во мнении, что проблема молодого игрока кроется в ограниченном наборе навыков, который не позволял ему выйти на новый уровень. К Томасу накопился внушительный список претензий:

Его часто называют «минусовым» защитником. Слабая работа без мяча, проблемы с концентрацией и сложности со сдерживанием более крупных оппонентов делали его мишенью для атаки соперника; плеймейкинг. Кэмерон мастерски создаёт пространство для собственного броска, но практически не развивает нападение для партнёров. Для игрока с таким объёмом владения мячом у него слишком ограниченное влияние на организацию игры;

Классический volume scorer. Он может набрать 35 очков, однако это далеко не всегда делает игру команды качественнее. В современной НБА, где ценится универсальность, такие узкоспециализированные игроки приживаются с трудом; стабильность и принятие решений. Яркие отрезки, в которых он выглядит суперзвездой, сменяются сериями неэффективных матчей.

Кэмерон Томас в составе «Бруклин Нетс» Фото: Mike Mulholland/Getty Images

Недавно стало известно, что в истории с Кэмероном есть ещё один важный нюанс. Бывший партнёр Томаса по «Бруклину» Майкл Портер в подкасте Road Trippin’ Show рассказал, что именно особенности личности Кэмерона могли стать определяющим фактором его неудач.

Майкл Портер форвард «Бруклина» «В НБА нужно гораздо больше, чем просто умение набирать очки. Что касается Кэма, думаю, здесь всё сразу: он был разочарован многими вещами, плюс наложился его характер… он не особо социализирован. Иногда он приходит в зал и за весь день, за всю тренировку может сказать буквально пару слов. Он ни с кем толком не общается».



Портер подчеркнул, что такое поведение Томаса не выглядит как осознанное желание быть «плохим парнем», а скорее, просто черта характера. Однако, когда клуб решает, стоит ли выписывать игроку контракт на $ 100 млн и делать его лицом франшизы, от него ждут лидерских качеств и готовности вести за собой. Кэмерон же, похоже, не был готов выйти из своей зоны комфорта.

Дополнительным ударом по карьере Томаса стали его завышенные финансовые ожидания. Прошлым летом «Нетс» предлагали игроку несколько вариантов продолжения сотрудничества — от однолетнего контракта до двухлетнего соглашения на $ 30 млн. Однако Кэм, оценивая свой талант куда выше, рассчитывал на более весомые предложения. В итоге защитник переоценил свой вес и был вынужден согласиться лишь на «скромное» квалификационное предложение в $ 5,98 млн. Попытка «играть на повышение» сыграла в минус: из-за череды травм и падения результативности Томас потерял место в составе «Бруклина», а затем и вовсе был отчислен.

Кэмерон Томас в составе «Милуоки Бакс» Фото: Chris Coduto/Getty Images

Позже история повторилась в «Милуоки». Несмотря на то что Док Риверс на старте выдавал Кэму щедрые авансы, ставя его в один ряд с признанными мастерами амплуа шестых номеров — Джамалом Кроуфордом и Лу Уильямсом — защитник так и не смог перестроиться. Портер признался: когда Кэмерон уходил из «Бруклина», у него уже были плохие предчувствия: «Я подумал: парень, в «Милуоки» тебе лучше изменить пару вещей в себе, иначе будет тяжело». Судя по всему, провести работу над ошибками у Томаса не получилось. Из игрока, которого заслуженно называли одним из самых перспективных скореров лиги, он превратился в баскетболиста, чей стиль и характер воспринимаются как неуместные.

На примере Томаса легко понять, что в современной лиге одного умения набирать очки уже недостаточно — без способности адаптироваться и готовности работать в системе путь к вершине закрыт. Впрочем, у Кэмерона ещё есть время всё исправить, ведь парню всего 24 года. Будет обидно, если из-за особенностей характера и огрехов в игровом стиле он так и не сможет реализовать свой незаурядный талант и вырасти в нечто большее, чем просто эффективный, но нестабильный одиночка.