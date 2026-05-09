Плей-офф НБА — 2026, Миннесота — Сан-Антонио: обзор третьего матча серии от 9 мая, Спёрс повели со счётом 2-1, две победы кряду

Эдвардс сделал максимум, но «Миннесота» не вскрыла Вембаньяму. Француз делает серию своей
Артемий Берстенев
Виктор Вембаньяма делает серию своей
«Сан-Антонио» впереди — 2-1.

Третий матч между «Миннесотой» и «Сан-Антонио» поменял ход всей серии. После того как «Спёрс» проиграли дома первую встречу, они собрались и выиграли вторую подряд, снова оказавшись впереди. Опора гостей снова был Виктор Вембаньяма — именно вокруг него строилась вся игра и в нападении, и в обороне. Для «Миннесоты» начало вышло ужасным: они промахнулись 12 раз подряд и не могли забить за первые шесть минут. Счёт быстро ушёл в пользу гостей. Но, в отличие от предыдущего матча, хозяева не проиграли так крупно. Они сыграли лучше в защите, замедлили соперника и смогли вернуться в борьбу.

Энтони Эдвардс был чуть ли не главным героем первой половины — он набрал 22 очка и всё время нагнетал давление на защиту соперника. Его точный бросок в конце первой четверти помог «Миннесоте» выровнять игру. К большому перерыву счёт сравнялся, но Вембаньяма продолжал мешать хозяевам под кольцом. Хотя в статистике у него только пять блок-шотов, он не давал соперникам чувствовать себя свободно, и именно поэтому Джейден Макдэниэлс и Джулиус Рэндл мало чем запомнились — на двоих реализовали лишь восемь бросков из 34.

Всё решилось в третьей четверти. Пока «Миннесота» старалась ничего не дать Вембаньяне под кольцом, у «Сан-Антонио» появилось больше свободы на дуге, и команда забросила шесть из 10 трёхочковых за этот отрезок. Стефон Касл неплохо разгонял атаки через пик-н-роллы и закончил игру с 12 передачами. ДеАарон Фокс добавлял скорости во время быстрых нападений.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

За шесть минут до финальной сирены Макдэниэлс заставил Вембаньяму получить пятый фол. После этого «Миннесота» почти догнала соперника, разрыв сократился до одного владения. Сложилось впечатление, что хозяева вот-вот переломят игру, но «Сан-Антонио» не дал им это сделать. Даже с пятью фолами Вембаньяма не пропал с площадки, а наоборот выдал лучший отрезок в концовке. Его точный трёхочковый бросок и пара важных подборов помогли гостям вернуть преимущество. В итоге «Сан-Антонио» выиграл 115:108 и теперь ведёт в серии 2-1. «Миннесота» стала выглядеть увереннее после провального второго матча, но пока не придумала, как остановить француза, который управляет всей игрой «Спёрс».

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
09 мая 2026, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
108 : 115
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 32, Рид - 18, Макдэниелс - 17, Гобер - 13, Рэндл - 12, Досунму - 11, Шеннон - 5, Филлипс, Инглс, Хиланд, Конли, Андерсон, Беранже, Кларк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 39, Фокс - 17, Касл - 13, Васселл - 13, Джонсон - 11, Харпер - 8, Брайант - 6, Шампани - 6, Корнет - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Пламли, Барнс, Уотерс III
