Есть пять игроков, а дальше — пропасть. «Филадельфия» — на грани вылета от «Никс»

Первые два матча в Нью-Йорке ушли в актив «Никс». Хозяева безоговорочно разделались с соперником. Противостояние в плей-офф НБА переехало в Филадельфию, где «Сиксерс» надеялись вернуться в серию. Получилось или нет?

«Филадельфия» порадовала домашние трибуны на старте — рывок 9:0, в котором Пол Джордж набрал пять очков, а Джоэл Эмбиид отдал две передачи. «Нью-Йорк» проснулся, но хозяева полностью контролировали ход отрезка — 20:8. Однако благодаря удачным взаимодействиям Джейлена Брансона и Микала Бриджеса гости отквитали почти всё отставание в четверти — 27:31.

Вторая четверть стала определяющей во встрече, потому что именно в ней нападение «Сиксерс» встало. «Никс», напротив, — взвинтили темп, стали часто спокойно проходить в «краску». Скамейка гостей приносила очень много пользы: Хосе Альварадо, Джордан Кларксон, Ландри Шамет — каждый вносил свой вклад в успех. Никуда не делись и Брансон с Бриджесом, набравшие на двоих 20 очков. «Нью-Йорк» перехватил инициативу в игре, забрав четверть со счётом 33:21.

Во второй половине команды играли на равных. Правда, «Никс» всё равно чувствовали себя очень комфортно благодаря очень удачному второму отрезку. Тайриз Макси очень хорошо прорывался к кольцу и руководил нападением, но только его действий не хватало, чтобы достать соперника. Третья четверть завершилась с небольшим перевесом «Нью-Йорка» — 25:24, а в заключительной «Никс» добили соперника — 23:18. Итоговая победа гостей со счётом 108:94.

Брансон провёл элитный матч с 33 очками, пятью подборами и девятью передачами. Причём Джейлен, как обычно, был очень хорош в заключительной четверти, сделав разницу. Шикарно помогал лидеру Бриджес — 23 очка, три подбора и два перехвата. Джош Харт оформил дабл-дабл: 12 очков и 11 подборов. Огня со скамейки дал Шамет: 15 очков и три подбора. Карл-Энтони Таунс плохо бросал, набрав всего лишь восемь очков, однако компенсировал это 12 подборами и семью передачами.

У «Филадельфии» ярко себя проявил Келли Убре, набравший 22 очка и восемь подборов. Эмбиид оформил 18 очков, шесть подборов, пять передач и три блок-шота. Макси показал шикарную бросковую эффективность (66,6%), но за 44 минуты на паркете мог бы взять на себя куда больше, чем 12 попыток с игры. 17 очков, две передачи и семь передач от Тайриза.

За счёт чего «Сиксерс» отдали домашний матч? Скамейка «Филадельфии» набрала всего лишь 11 очков. Можете представить себе такой ужасный показатель?! В то время как у «Никс» — 29 очков. Причём у хозяев на паркет выходили сразу восемь разных игроков на замену. Да, пять из них – всего лишь на две минуты, но тем не менее. Видимо, Ник Нёрс может рассчитывать лишь на свою главную пятёрку, потому что со скамейкой есть огромные проблемы.

Брансон и Ко закрыли третий матч в свою пользу. Как вы, наверное, знаете, никто в истории НБА не проходил в следующий раунд со счёта 0-3. Кажется, песенка «Филадельфии» уже спета. Остаётся просто дождаться того, где «Никс» закроют противостояние — в гостях или дома?