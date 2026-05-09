С кем сыграет сборная России по баскетболу в июне 2026 года: тренировочный сбор, состав, Зоран Лукич, возможные соперники

Громкие имена и долгая подготовка. Сборная России сыграет с серьёзным соперником?
Никита Бирюков
Сборная России проведёт матчи в июне
Объявлен состав национальной команды на тренировочный сбор.

Пока в баскетболе всё внимание приковано к плей-офф в различных лигах, Российская федерация баскетбола (РФБ) объявила о сборе национальной команды в Новогорске, который состоится с 7 по 10 июня. Давайте детальнее поговорим об этом событии.

Во-первых, этим этапом в уже привычном УТЦ «Новогорск» с 7 по 10 июня сбор не ограничится. Во-вторых, после этого сборная России отправится в Сочи, где будет готовиться вплоть до 25 июня. Почему так долго, спросите вы? Всё дело в том, что наша национальная команда проведёт несколько выездных товарищеских матчей, правда, пока соперники неизвестны. Возможно, РФБ ведёт переговоры с серьёзными оппонентами, поэтому пока хранит тайну. В скором времени узнаем имена наших оппонентов. В общем, команде потребуется время, чтобы сыграться и почувствовать себя в своей тарелке, чтобы хорошо себя показать на чужой земле.

Состав сборной

Защитники: Тимофей Герасимов, Антон Карданахишвили (оба — «Уралмаш»), Владислав Емченко, Александр Щербенёв (оба — «Зенит»), Всеволод Ищенко, («Локомотив-Кубань»), Владимир Карпенко (ЦСКА), Максим Личутин (МБА-МАИ).

Форварды: Антон Астапкович, Самсон Руженцев (оба — ЦСКА), Максим Барашков, Павел Савков (оба — МБА-МАИ) Михаил Беленицкий, Андрей Лопатин (оба — УНИКС), Георгий Жбанов («Зенит»), Паша Исмаилов (МБА-МАИ), Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»), Александр Петенев («Уралмаш»).

Центровые: Александр Ганькевич (ЦСКА), Илья Кривых, Андрей Мартюк (оба — «Зенит»), Максим Огарков (МБА-МАИ), Глеб Фирсов («Бетсити Парма»), Илья Фролов («Реал» Мадрид).

Как вы видите, состав вызван очень серьёзный. На этот раз тут преобладают уже опытные игроки, сделавшие себе имя в нашем баскетболе. Правда, вопрос заключается в том, доедут ли многие игроки ЦСКА, УНИКСа, «Зенита» и «Локомотива-Кубань» до сборной, когда серия за третье место может затянуться максимум до 12 июня, а финал — до 19 июня. Это с учётом того, что в противостояниях будут все пять и семь встреч соответственно.

Конечно, парней из грандов в случае необходимости могут заменить другие баскетболисты, но у них всё ещё есть шансы оказаться в сборной России. Всё будет зависеть от того, когда закончится их путь в плей-офф Единой лиги и от самого желания игроков. Возможно, они захотят отдохнуть после тяжелейшей борьбы в постсезоне.

Зоран Лукич

У руля сборной России Зоран Лукич со своим постоянным штабом, состоящим из Сергея Козина и Александра Полинкевича, будут готовить своих подопечных к товарищеским играм. В последний раз национальная команда уступила МБА-МАИ (75:81) в феврале во время международной паузы. Теперь — совсем другой заявленный состав (по крайней мере, пока), и в соперниках будет уже не клуб Единой лиги, а сборная другой страны.

Хочется посмотреть на Россию в деле, так как у наших парней в последний раз были серьёзные спарринг-партнёры среди сборных в июле и августе 2025 года, когда они встречались с Ираном и Египтом. Надеемся, что РФБ договорится с командами как минимум уровня Египта, потому что те матчи были интересными. Например, женская сборная России в ноябре играла с Венгрией, что было хорошей проверкой для наших девушек. Ждём хороших новостей и для мужского баскетбола!

