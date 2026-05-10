Плей-офф НБА — 2026, Лейкерс — Оклахома: обзор третьего матча серии от 10 мая, Тандер выигрывают со счётом 3-0, скоро финал Запада

У «Оклахомы» нет поражений — и это пугает. «Лейкерс» уже не скрыть разницу в классе
Артемий Берстенев
U «Oklakhomy» net porazheniy — i eto pugayet.
7-0 за сезон в пользу «Тандер» — «Лос-Анджелес» теперь в шаге от вылета из плей-офф НБА.

Третью встречу подряд в серии выиграла «Оклахома», теперь ей осталось всего чуть-чуть до финала Запада. Игра развивалась по знакомому сценарию: «Лейкерс» держались в начале, а после перерыва действующие чемпионы уверенно начали доминировать и контролировать ход матча, который лучше всего показал, как команды отличаются организацией игры. В первой половине «Лейкерс» были впереди в основном благодаря нескольким удачным скоростным проходам отдельных игроков. Больше всего пользы приносил Руи Хатимура, который забивал со средней и из-под кольца. Уже к большому перерыву было видно, что «Лейкерс» не так-то просто находить выгодные позиции для бросков — почти все атаки доставались с большим трудом.

«Оклахома» не теряла самообладания, даже если атаки не приносили очков, и продолжала искать лазейки в обороне соперника с помощью передач. Если, допустим, у Шея Гилджес-Александера не получались броски, это не останавливало команду – он продолжал вести игру и помогал партнёрам действовать увереннее. Самый важный перелом случился в третьей четверти, когда «Тандер» навязали плотную защиту на периметре, и «Лейкерс» стали чаще ошибаться, так как у них не было второго разыгрывающего, способного выйти из-под прессинга. В итоге атаки приходилось завершать сложными бросками.

К слову, полностью раскрылся Аджай Митчелл. Молодой защитник провёл свою лучшую игру в плей-офф, набрав 24 очка и отдав 10 передач. Он был максимально эффективен не из-за большого числа бросков, а благодаря грамотным решениям на площадке. Пока соперники были сосредоточены на Гилджес-Александере, Митчелл успешно находил свободные зоны, ускорял темп тогда, когда это было нужно, и почти не ошибался с мячом. Лидеры «Лейкерс» плохо попадали — Леброн Джеймс и Остин Ривз реализовали только 12 из 32 бросков с игры. При таких процентах «Лейкерс» не смогли вытянуть матч ни за счёт движения мяча, ни благодаря замене игроков. Даже удачный отрезок Люка Кеннарда со скамейки тоже не повлиял на итог встречи.

В третьей четверти «Оклахома» набрала 33 очка против 20 у соперника и полностью забрала инициативу в игре. Итоговый счёт 131:108 хорошо показывает, насколько гости были сильнее почти во всём: они и атаковали лучше, и действовали быстрее. «Тандер» уже семь раз обыграли «Лейкерс» в этом сезоне и продолжают выигрывать в плей-офф без единого поражения.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 131
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Хатимура - 21, Джеймс - 19, Кеннард - 18, Ривз - 17, Эйтон - 10, Смарт - 10, Смит - 6, Тьеро - 4, Джеймс - 2, Хэйс - 1, Вандербилт, Кнехт, Ларэвиа, Клебер
Оклахома-Сити Тандер: Митчелл - 24, Гилджес-Александер - 23, Холмгрен - 18, Уоллес - 16, Джо - 12, Хартенштайн - 12, Дорт - 10, Карузо - 6, Уиггинс - 4, Маккейн - 3, Уильямс - 3, Уильямс, Топич
