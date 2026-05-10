Харден ответил на критику семью очками в концовке. «Кливленд» оживил серию с «Детройтом»!

«Кливленд» сократил счёт в серии с «Детройтом», выиграв третий матч второго раунда плей-офф Востока со счётом 116:109. После двух подряд неудачных концовок команда Кенни Аткинсона наконец уверенно провела концовку встречи, чему во многом помог Джеймс Харден. В последние две минуты именно он забил несколько важных мячей и позволил «Кавальерс» не допустить счёта 0-3 в серии.

Весь матч проходил на равных, по темпу и стилю команды шли вровень. «Детройт» хорошо защищался и не давал «Кливленду» развернуть позиционное нападение, поэтому гостям приходилось надеяться на индивидуальные действия. Донован Митчелл взял на себя основную нагрузку, много играл один в один и набрал 35 очков и 10 подборов. Всё же «Кливленд» выиграл не только за счёт игры своего лидера, а благодаря более собранной концовке.

Команды 11 раз менялись местами по счёту, однако всё решилось, когда табло показывало 104:104. Макс Страс угадал действия Каннингема, перехватил мяч возле центра площадки и сразу сам завершил атаку. После перехвата игроки «Детройта» стали ошибаться, а Харден окончательно забрал инициативу. До этого у «Кливленда» часто не получалось доводить концовки из-за промахов защитника. В прошлой встрече после большого перерыва он почти не атаковал и потерял мяч в самой концовке. Сейчас Харден сыграл спокойнее и полезнее.

За 89 секунд Харден набрал семь очков. Сначала он реализовал сложный бросок со средней после финта со сменой направления, потом прошёл под корзину, где после передачи Каннингема точно отправил мяч в кольцо. Ключевой момент случился, когда до конца игры оставалось 25 секунд. Харден остался один на один с Тобиасом Харрисом и через шаг назад забросил важный трёхочковый — счёт стал 113:109.

Вроде бы его цифры не впечатляют: 19 очков и семь ассистов, но на этот раз он сыграл намного эффективнее, чем раньше, реализовав 8 из 14 бросков и потеряв мяч всего трижды. Для «Кливленда» это был большой плюс, особенно если вспомнить, что за две прошлые игры у Хардена было 11 потерь.

«Детройт» снова ожидал многого от Кейда Каннингема, и он не подвёл, оформив трипл-дабл. Защитник набрал 27 очков и добавил по 10 подборов и передач. Однако он допустил восемь потерь, а три из них пришлись на последние минуты, когда «Пистонс» упустили нити игры. Благодаря этому «Кливленд» одержал важную победу и сократил счёт в серии до 1-2. По впечатлениям, «Кавальерс», как и раньше, многое решают через своих лидеров, но теперь их игра была более надёжной в концовке.