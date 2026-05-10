Обычный эпизод обернулся конфликтом. Криса Финча вывели из себя 3 секунды и дерзость судьи

В плей-офф всегда кипят страсти. Оно и немудрено, потому что на кону стоит чемпионство, за которое каждый готов отдать всё. Вот и в третьем матче между «Миннесотой» и «Сан-Антонио» разгорелся конфликт прямо на паркете, продолжившийся и на пресс-конференции.

Во время одного из эпизодов третьей встречи тренер «Миннесоты» Крис Финч был недоволен работой судьи Тони Бразерса в связи с тем, что рефери не увидел, как руководитель «волков» взял тайм-аут, и отчаянно показывал знаменитый жест с буквой «Т».

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Начался тайм-аут, но Финч, явно уже раздражённый, стал выводить из себя рефери. Тренер «Миннесоты» подошёл к Бразерсу и спросил: «Откуда будет вводиться аут?» После этого судья потерял самообладание и с грозным видом пошёл на Криса, высказывая ему в это время пару ласковых. Игроки и специалисты в тренерском штабе разняли двух конфликтующих, после чего матч был доигран. «Волки» уступили дома со счётом 108:115, а Финч не охладил свой пыл и на пресс-конференции.

Крис Финч главный тренер «Миннесоты» «Довольно непрофессионально, да?.. Я хотел тайм-аут. Я запросил его тремя секундами ранее и хотел, чтобы нам его дали. Я сказал: «Верните мне мои три секунды». Потому что он меня явно услышал. Он посмотрел в мою сторону, проигнорировал меня, продолжил игру, а потом дал мне тайм-аут. Это чуть не стоило нам потери».

И это уже не первый раз в этом плей-офф НБА, когда открыто критикуют судейский корпус. Например, Джей Джей Редик после второй встречи серии с «Оклахомой» не скупился на выражения и был явно недоволен работой рефери. «Против них тяжело играть, и ещё тяжелее, если они начинают нарушать правила, а судьи ничего не свистят», — сообщил тренер «Лейкерс». Тот же Редик вместе с Леброном Джеймсом и Остином Ривзом и почти всей командой отправились разбираться с должностными лицами после финальной сирены.

Ни к чему это в целом не привело. А может привести к штрафу Редика и того же Финча. Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс подошёл к вопросу с конфликтами с судьями более философски: «Соревнование на самом высоком уровне. Мы хотим победить, Финч хочет победить. Тони Бразерс — Тони Бразерс. Мы его все любим», — заявил Муравей. В любом случае вопросы к рефери были и будут всегда. Это часть любого спорта, с этим ничего не поделаешь.