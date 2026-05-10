Всё серьёзнее, чем кажется. Кто виноват в провале «Бостона»?

«Бостон Селтикс», будучи второй сеяной командой Восточной конференции, сенсационно уступил седьмой «Филадельфии» в семи матчах первого раунда плей-офф. «Селтикс» впервые в истории проиграли серию, в которой вели 3-1, а «Филадельфия», наоборот, впервые победила в серии, где она уступала 1-3. До седьмой встречи «Бостон» заработал 32-0 в сериях, где вёл 3-1 — это лучший показатель в истории НБА без единого поражения. «Сиксерс» же проиграли 18 серий из 18, когда уступали 1-3 — это антирекорд лиги по количеству поражений без единой победы.

Безусловно, больше разговоров породило поражение «Бостона», нежели победа «Филы». Многие сразу же стали искать виноватого в провале «Селтикс». Так кто же он?

После травмы Джейсона Тейтума в плей-офф-2025 стало ясно, что он пропустит почти весь предстоящий регулярный чемпионат, казалось, что «Селтикс» дай бог будут находиться между зоной прямого попадания в плей-офф и плей-ин, то есть на стыке шестого-седьмого мест. «Бостон» начал сезон с семи поражений в 12 матчах, и казалось, что действительно эти ожидания близки к правде. Однако затем «Селтикс» всё же набрали ход и спустя полтора месяца уже находились в топ-3 Востока и ниже уже не опускались.

Как итог, «Бостон» закончил в регулярный чемпионат на втором месте и сделал это абсолютно заслуженно. Многие отмечали как работу главного тренера Джо Маззуллы, так и героическую игру Джейлена Брауна, который провёл с запасом лучший сезон в карьере, набирая в среднем 28,7 очка за игру. По этому показателю он стал четвёртым игроком в лиге после Луки Дончича, Шея Гилджес-Александера и Энтони Эдвардса. Причём Браун провёл больше всех матчей из этого квартета.

Однако было много вопросов по ходу сезона к ролевикам команды. В частности — к Деррику Уайту. Несмотря на то что он в среднем набирал столько же очков, как и в прошлом сезоне, очень снизилась его бросковая эффективность. Как с дальней дистанции (при том что он лучший снайпер команды), так и по eFG% (суммарной эффективности бросков). Перед стартом сезона генеральный менеджер команды Брэд Стивенс прилично разгрузил платёжную ведомость команды, обменяв важнейших элементов Джру Холидэя и Кристапса Порзингиса ради экономии. Взамен приехал Анферни Саймонс, но ещё до старта чемпионата было очевидно, что он покинет команду в дедлайн в рамках сделки по «большому» игроку. Так оно и произошло — Саймонс был обменян на Николу Вучевича из «Чикаго».

Топовый Браун, вернувшийся после травмы Тейтум, который, безусловно, не вышел на пик формы в плей-офф, сдавший Уайт, Пэйтон Притчард, который был лучшим запасным игроком прошлого сезона, но в нынешнем предстал очень нестабильным игроком, Неемиаш Кета и явно не добавивший силы команде Никола Вучевич. Для плей-офф звучит, мягко говоря, не очень. Однако, несмотря на это, ни у кого не было сомнений, что «Селтикс» пройдут «Филадельфию», которая пробилась в плей-офф через плей-ин.

Первая игра серии якобы это подтвердила — «+32». Тотальное преимущество «Бостона» и тотальная беспомощность «76-х». Во втором матче молодой костяк в лице Тайриза Макси и Ви Джея Эджкомба забрал встречу, но при этом казалось, что это ровным счётом ничего не значит — «Бостон» должен спокойно забирать серию. Затем последовали две уверенные победы «Селтикс» — 3-1 в серии и три матча на то, чтобы выйти во второй раунд плей-офф. Далее несколько подряд перформансов Джоэла Эмбиида, пропуск Тейтумом седьмой встречи и как итог — сенсационный вылет «Селтикс» при счёте 3-1 по ходу серии.

Да, «Филадельфия» где-то прыгнула выше головы, где-то «Бостон», возможно, недооценил соперника. Но кто в этом случае должен держать руку на пульсе? Конечно же, главный тренер. Джо Маззулла действительно неплохо провёл регулярный чемпионат. В нужные моменты нашёл ключи к своей команде и смог перевернуть ход регулярного чемпионата, сделать эту команду уровня топ-4 Востока. Он хорошо чувствовал ротацию, вывел на определённый уровень ролевиков в лице Джордана Уолша, Рона Харпера, Бэйлора Шейермана, Неемиаша Кеты, новичка Хьюго Гонсалеса. И действительно эти игроки в некотором роде сыграли выше своего базового уровня и по ходу регулярки не опускались ниже. И это действительно в целом неплохая работа Маззуллы. Однако это всё было в рамках регулярного чемпионата, по итогам которого Маззулла в целом заслуженно был номинирован на награду лучшему наставнику сезона. Все мы понимаем, что регулярка и плей-офф — это совершенно два разных баскетбола.

И в постсезоне Маззулла сработал ниже своих же возможностей. В пятом матче «Бостон» вёл в счёте перед заключительной четвёртой четвертью, но проиграл её 28:11 и отдал матч «76-м». Шестую встречу «Селтикс» отдали за три четверти, и в заключительной Маззулла уже не выпустил основных игроков. Седьмой матч — это всегда лотерея, даже если у тебя не играет Джейсон Тейтум.

Джо Маззулла виноват в вылете «Бостона». Он не перестроился в плей-офф, да и по ходу регулярного чемпионата, несмотря на то что он был удачным, не наигрывал никакой план «Б», а полагался исключительно на трёхочковый баскетбол, которым «Селтикс» и брали чемпионство в 2024 году. Но в плей-офф это не сработало, и Маззулле нечего было предложить. Ник Нёрс вчистую переиграл Джо, форматируя игру как Макси и Эджкомба, так и Джоэла Эмбиида и Пола Джорджа. Выше мы говорили, что Маззулла нашёл ключи к ролевикам, однако не подобрал к одному из главных игроков команды — Деррику Уайту. Спад Уайта произошёл не в плей-офф, а по ходу всей регулярки. У Маззуллы было предостаточно времени, чтобы как-то на это повлиять. Но этого не произошло, неужели Джо наивно думал, что этого всё равно хватит на таком, как казалось, не очень сильном Востоке? Можно, конечно, попытаться предъявить Брэду Стивенсу, что он лишил команду костяка, однако давайте будем честны: у «Бостона» всё равно оставались ресурсы, чтобы как минимум проходить «Филадельфию», но и идти дальше по плей-офф.

И эта проблема серьёзнее, чем кажется. Очевидно, что Маззуллу не уволят, однако этот плей-офф показал, что Джо не является, условно, Эриком Споэльстрой, который из любого состава может не только вытянуть максимум, но и заранее создать план «Б», «В», «Г» и так далее. С трудом верится, что «Бостон» сможет кардинально поменять состав и усилить его. Допустим, Деррика Уайта обменяют на центрового. Но будет ли этого достаточно? Разве не придётся тогда отказаться от того самого трёхочкового баскетбола, на который и была сделана ставка? А сможет ли Маззулла создать что-то, помимо этого самого баскетбола? Большой вопрос. Этот вылет «Бостон» не представляется случайностью, возможно, он произошёл раньше времени, тем не менее сразу подсветил несколько серьёзных проблем, которые за одно лето непросто изменить. Если «Селтикс» сделают точечные изменения, но Маззулла вновь не сможет перестроиться — сколько тогда «Бостон» в теории может потерять времени в будущем, чтобы вновь стать командой с минимумом изъянов? Возможно, годы.