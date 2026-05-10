Закат эпохи отменяется. Стив Керр задержится в «Голден Стэйт»

Когда Стив Керр после вылета из плей-офф 2026 года обнял Стефена Карри и Дрэймонда Грина и сказал: «Не знаю, что будет дальше, но, парни, я люблю вас до смерти», то всем стало ясно, что это намёк на уход из «Голден Стэйт». Однако всё оказалось не так просто, как тренер «воинов» думал.

Сегодня Шэмс Чарания, являющийся преемником легендарного Эдриана Войнаровски, сообщил, что Керр подписал новый двухлетний контракт с «Голден Стэйт», а значит, интенсивные трёхнедельные переговоры с генеральным менеджером Майком Данливи и владельцем Джо Лейкобом дали свои плоды.

Керра активно пытался переманить ESPN, чтобы он в качестве эксперта/аналитика говорил о баскетболе, находясь в куда более комфортных условиях, нежели под постоянным давлением во время руководством клубом НБА. Но известный журналист Энтони Слэйтер заявил, что основным решением Стива остаться в «Голден Стэйт» стал тот факт, что он по-прежнему хочет тренировать. Это был самый важный пункт из многоуровневых переговоров.

Ещё одним немаловажным фактором является и то, что при Керре «Голден Стэйт» выбрал путь продолжения династии, если так вообще можно выразиться с учётом результатов последних лет. Имеем в виду, клуб снова будет делать ставку на тандем Карри и Грина, не уходя в полноценную перестройку, которая рано или поздно настигнет команду в будущем. С Керром во главе «воины» ещё будут пытаться точечно усиливаться и пытаться выжать максимум из последних лет карьеры легенд.

Сам Слэйтер заявил, что Керр — не лучший кандидат для тренера перестраивающейся команды. Лучше было бы взять тогда другого кандидата. Значит, Стив будет работать со своим костяком, который видит практически каждый день на протяжении последних 12 лет.

Возможно, это последний контракт Керра. Стив, Стефен и Дрэймонд попылят ещё два сезона, организуют свой собственный «последний танец», правда, на 99% без титула, и уйдут в закат. Каждый из них уже всё доказал в НБА. Керр — один из самых побеждающих тренеров в истории лиги, больше него чемпионств лишь у пяти небожителей (Джона Кундлы, Пэта Райли, Грега Поповича, Реда Ауэрбаха и Фила Джексона). Карри — произвёл трёхочковую революцию и добился звания одного из величайших в истории. Грин — один из лучших защитников в истории и проводник идей Керра на площадке.

Каждый из них внёс свой вклад не только в историю «Голден Стэйт», но и всей лиги. Давайте просто наслаждаться, скорее всего, их последними годами в НБА. Никто не ждёт от «воинов» чудес, как это было в 2022 году, но будет интересно посмотреть за тем, как Керр и компания станут пытаться пошуметь напоследок.