Плей-офф НБА — 2025/2026, Аджай Митчелл набрал 24 очка и 10 передач в третьем матче серии Оклахома — Лейкерс, контракт игрока

Аджай Митчелл в «Оклахоме» стоит $ 3 млн в год. Но играет — будто на $ 50 млн
Самый выгодный контракт в НБА.

Аджай Митчелл смог себя проявить после травмы Джейлена Уильямса и теперь играет очень важную роль в серии с «Лейкерс». Ему платят около $ 9 млн за три года, но сейчас он показывает такой баскетбол, что не уступает топовым игрокам лиги. В третьем матче серии у него было 24 очка и 10 передач без единой потери, и для человека, который прежде проводил на площадке только восемь минут за игру, такой рывок — большое событие. Тем не менее в клубе относятся к его прогрессу без особых эмоций.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 131
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Хатимура - 21, Джеймс - 19, Кеннард - 18, Ривз - 17, Эйтон - 10, Смарт - 10, Смит - 6, Тьеро - 4, Джеймс - 2, Хэйс - 1, Вандербилт, Кнехт, Ларэвиа, Клебер
Оклахома-Сити Тандер: Митчелл - 24, Гилджес-Александер - 23, Холмгрен - 18, Уоллес - 16, Джо - 12, Хартенштайн - 12, Дорт - 10, Карузо - 6, Уиггинс - 4, Маккейн - 3, Уильямс - 3, Уильямс, Топич

Сейчас главное не в цифрах, а в том, что второй состав стал отвечать за результат. После того как Уильямс получил травму, «Тандер» чаще играют всей командой, ведь за Гилджес-Александером особенно пристальное внимание. В трудные моменты Митчелл не боится отвечать за результат и умеет находить хорошие решения в нападении, пусть и не всегда красиво.

При этом сам Митчелл не любит затягивать владения и не уходит в тяжёлые изоляции, поэтому отлично и органично дополняет текущую команду «Оклахомы». У них в приоритете быстрый розыгрыш и постоянное движение, и Митчелл этому не мешает, а наоборот, помогает. За серию с «Лейкерс» у него только три потери против 20 передач, и это явно говорит о зрелости молодого защитника.

Марк Дэйгнолт и его тренерский штаб ценят Митчелла не только за умение атаковать. Его часто выпускают против более сильных соперников, и он всегда справляется с задачами в защите. Для «Тандер» важно, чтобы на площадке были люди, на которых можно положиться в обороне. В команде много тех, кто может набирать очки, но чтобы играть больше, нужно быть стабильным защитником и не мешать команде своими ошибками. Даже когда Митчелл промахивался почти во всех бросках с «Финиксом» и попал только пять раз из 20, тренер не убрал его с площадки. Внутри клуба уже давно привыкли доверять тем, кто работает для команды и быстро подходит под их систему. Сейчас в плей-офф видно, что тренеры с выбором не ошиблись.

Пример с Митчеллом хорошо показывает, каким образом Сэм Прести строит команду. В «Оклахоме» не зависят только от пары звёзд — у них сильная и глубокая ротация, так что даже баскетболисты со второй скамейки сыграют свою роль в важных матчах. Аджай теперь не просто замена травмированному Уильямсу, а один из важных игроков команды, которая борется за финал конференции. И это особенно круто для игрока, выбранного во втором раунде и с очень небольшим контрактом.

