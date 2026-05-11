Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Плей-офф НБА — 2026, Миннесота — Сан-Антонио: обзор четвёртого матча серии от 11 мая, Тимбервулвз сравняли счёт до 2-2

Вембаньяма подставил команду, ударив оппонента. Для «Сан-Антонио» всё может осложниться
Артемий Берстенев
Для «Сан-Антонио» всё может осложниться
Комментарии
Виктора, вероятно, ждёт дисквалификация, а «Миннесота» сравняла счёт в серии — 2-2.

Виктор Вембаньяма был удалён в четвёртом матче между «Миннесотой» и «Сан-Антонио». В начале второй четверти он получил неспортивный фол второй степени за удар локтем по шее Наза Рида, и сразу был отправлен с площадки. Этот момент перевернул ход игры и может сильно сказаться на всей серии. Всё произошло после того, как «Спёрс» не попали трёхочковый, и Вембаньяма под давлением Рида и Джейдена Макдэниэлса взял подбор, освободил пространство локтем, и судьи сразу дали фол в нападении. После просмотра видео наказание стало строже, потому что контакт пришёлся выше плеч, что подходит под правила неспортивного фола второй степени.

Следите за плей-офф НБА на «Чемпионате»:
«Нью-Йорк» вышел в финал Востока, Вембаньяма ударил локтем соперника. Плей-офф НБА — LIVE
Live
«Нью-Йорк» вышел в финал Востока, Вембаньяма ударил локтем соперника. Плей-офф НБА — LIVE

Зрители сразу начали требовать удаления уже когда смотрели повтор. Сам Вембаньяма поначалу не понял решения судей и спрашивал у партнёров по команде, что дальше. За 13 минут он набрал четыре очка, четыре подбора и три фола. После его ухода у «Сан-Антонио» не возникло больших сложностей. Команда быстро сменила тактику и стала больше атаковать с периметра. ДеАарон Фокс и Дилан Харпер взяли инициативу и регулярно забивали со средней дистанции, а Стефон Касл начал активнее проходить под кольцо. В третьей четверти «Спёрс» контролировали темп и не дали «Миннесоте» воспользоваться преимуществом под щитом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

У «Миннесоты» были проблемы в первую очередь из-за потерь. За третью четверть они шесть раз отдавали мяч сопернику и ещё нередко забывали про защиту после быстрых атак. «Сан-Антонио» даже ушёл вперёд на восемь очков после дальнего броска Фокса в начале последнего отрезка. Всё изменилось только под конец встречи: Энтони Эдвардс за четвёртую четверть набрал сразу 16 из своих 36 очков и помог хозяевам вернуть контроль над игрой. После его трёхочкового «Миннесота» впервые с середины третьей четверти снова вышла вперёд — счёт стал 98:97.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После ухода Вембаньямы хозяева стали очень уверенно действовать под чужим кольцом. Руди Гобер набрал два очка с фолом после паса Рида, а потом завершил атаку сверху, когда ему ассистировал Джулиус Рэндл. Рид тоже провёл отличный матч — набрал 15 очков и сделал девять подборов, а его меткий бросок за 40 секунд до сирены практически решил исход встречи. «Миннесота» победила со счётом 114:109 и сравняла счёт в серии — 2-2. Теперь многое зависит от решения лиги. К тому же НБА собирается подробнее рассмотреть эпизод с локтем Вембаньямы — вполне возможно, его дисквалифицируют на следующую игру, и решение по этому вопросу должно появиться в ближайшее время.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
11 мая 2026, понедельник. 02:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 109
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Рид - 15, Макдэниелс - 14, Рэндл - 12, Гобер - 11, Досунму - 10, Шеннон - 8, Конли - 8, Филлипс, Инглс, Хиланд, Андерсон, Беранже, Кларк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 24, Фокс - 24, Касл - 20, Васселл - 14, Шампани - 8, Корнет - 7, Вембаньяма - 4, Джонсон - 4, Брайант - 2, Барнс - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Пламли, Уотерс III
Как выглядит сетка плей-офф НБА — смотрите здесь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android