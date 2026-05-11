Вембаньяма подставил команду, ударив оппонента. Для «Сан-Антонио» всё может осложниться

Виктор Вембаньяма был удалён в четвёртом матче между «Миннесотой» и «Сан-Антонио». В начале второй четверти он получил неспортивный фол второй степени за удар локтем по шее Наза Рида, и сразу был отправлен с площадки. Этот момент перевернул ход игры и может сильно сказаться на всей серии. Всё произошло после того, как «Спёрс» не попали трёхочковый, и Вембаньяма под давлением Рида и Джейдена Макдэниэлса взял подбор, освободил пространство локтем, и судьи сразу дали фол в нападении. После просмотра видео наказание стало строже, потому что контакт пришёлся выше плеч, что подходит под правила неспортивного фола второй степени.

Зрители сразу начали требовать удаления уже когда смотрели повтор. Сам Вембаньяма поначалу не понял решения судей и спрашивал у партнёров по команде, что дальше. За 13 минут он набрал четыре очка, четыре подбора и три фола. После его ухода у «Сан-Антонио» не возникло больших сложностей. Команда быстро сменила тактику и стала больше атаковать с периметра. ДеАарон Фокс и Дилан Харпер взяли инициативу и регулярно забивали со средней дистанции, а Стефон Касл начал активнее проходить под кольцо. В третьей четверти «Спёрс» контролировали темп и не дали «Миннесоте» воспользоваться преимуществом под щитом.

У «Миннесоты» были проблемы в первую очередь из-за потерь. За третью четверть они шесть раз отдавали мяч сопернику и ещё нередко забывали про защиту после быстрых атак. «Сан-Антонио» даже ушёл вперёд на восемь очков после дальнего броска Фокса в начале последнего отрезка. Всё изменилось только под конец встречи: Энтони Эдвардс за четвёртую четверть набрал сразу 16 из своих 36 очков и помог хозяевам вернуть контроль над игрой. После его трёхочкового «Миннесота» впервые с середины третьей четверти снова вышла вперёд — счёт стал 98:97.

После ухода Вембаньямы хозяева стали очень уверенно действовать под чужим кольцом. Руди Гобер набрал два очка с фолом после паса Рида, а потом завершил атаку сверху, когда ему ассистировал Джулиус Рэндл. Рид тоже провёл отличный матч — набрал 15 очков и сделал девять подборов, а его меткий бросок за 40 секунд до сирены практически решил исход встречи. «Миннесота» победила со счётом 114:109 и сравняла счёт в серии — 2-2. Теперь многое зависит от решения лиги. К тому же НБА собирается подробнее рассмотреть эпизод с локтем Вембаньямы — вполне возможно, его дисквалифицируют на следующую игру, и решение по этому вопросу должно появиться в ближайшее время.