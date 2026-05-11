Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Плей-офф НБА — 2026, Филадельфия — Нью-Йорка: обзор четвёртого матча серии от 11 мая, Никс выиграли со счётом 4-0

В плей-офф НБА появился первый участник полуфинала. «Нью-Йорк» добился этого очень легко
Артемий Берстенев
«Нью-Йорк» вышел в 1/2-финала плей-офф НБА
Комментарии
«Никс» всухую прошли «Филадельфию» — 4-0.

«Нью-Йорк» выиграл серию у «Филадельфии» всего за четыре матча и вышел в финал Востока. Заключительная игра закончилась с разницей в 30 очков, где всё решилось уже в первой четверти: «Никс» показали быструю игру и отличную организацию в нападении. Когда Майлз Макбрайд заменил в старте травмированного О Джи Ануноби, он тут же забил четыре трёхочковых подряд. За первую четверть команда реализовала 11 из 13 трёхочковых и повторила таким образом рекорд лиги в плей-офф.

Следите за плей-офф НБА на «Чемпионате»:
«Нью-Йорк» вышел в финал Востока, Вембаньяма ударил локтем соперника. Плей-офф НБА — LIVE
Live
«Нью-Йорк» вышел в финал Востока, Вембаньяма ударил локтем соперника. Плей-офф НБА — LIVE
Вембаньяма подставил команду, ударив оппонента. Для «Сан-Антонио» всё может осложниться
Видео
Вембаньяма подставил команду, ударив оппонента. Для «Сан-Антонио» всё может осложниться

Самое главное у гостей было не процент попаданий, а то, как они играли. «Филадельфия» часто не успевала за быстрыми передачами соперника, плохо перестраивалась после помощи и давала много пространства на дуге. За это «Никс» тут же наказывали. Джейлен Брансон спокойно вёл игру, не форсируя темп, Карл-Энтони Таунс уверенно раздавал передачи из-под кольца, а Джош Харт и Макбрайд стабильно забивали с дистанции. К большому перерыву у «Нью-Йорка» уже было 81 очко, из них 54 — за счёт трёхочковых. У «Сиксерс» на этот момент только 57. Поэтому во второй половине матча особой интриги не осталось.

Во второй половине «Никс» уверенно контролировали игру и не снижали темп. «Филадельфия» старалась догнать соперника за счёт хорошей игры Джоэла Эмбиида, который набрал 24 очка, а Тайриз Макси добавил ещё 17, но защитники хозяев играли хуже, чем у гостей. «Нью-Йорк» продолжил сильную серию, после смены тренера с Тома Тибодо на Майка Брауна команда стала быстрее и начала больше делиться мячом между лидерами. Особенно это было заметно в этом матче: шесть игроков гостей набрали по 10 и больше очков, а Таунс отличился не только 17 очками, но и 10 передачами.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Забавно, однако болельщики «Нью-Йорка» заняли много мест на чужой арене и поддерживали свою команду весь матч. Из-за большого разрыва в счёте хозяевам становилось ещё сложнее. Для «Филадельфии» всё закончилось так же, как и в прошлые годы: команда не смогла выйти в финал конференции, хотя состав был приемлемый — и первый раунд прошёл удачно. Зато «Нью-Йорк» перешёл в следующий раунд как одна из самых собранных команд этих плей-офф.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 22:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
114 : 144
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 24, Макси - 17, Убре - 10, Терри - 9, Эдвардс - 8, Эджкомб - 8, Джордж - 7, Брум - 7, Бона - 7, Граймс - 6, Барлоу - 5, Драммонд - 4, Уотфорд - 2, Лоури, Уокер
Нью-Йорк Никс: Макбрайд - 25, Брансон - 22, Харт - 17, Таунс - 17, Бриджес - 12, Шамет - 12, Кларксон - 7, Альварадо - 7, Робинсон - 6, Дадье - 5, Сохан - 5, Хукпорти - 5, Колек - 4, Диавара
Как выглядит сетка плей-офф НБА — смотрите здесь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android