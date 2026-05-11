В плей-офф НБА появился первый участник полуфинала. «Нью-Йорк» добился этого очень легко

«Нью-Йорк» выиграл серию у «Филадельфии» всего за четыре матча и вышел в финал Востока. Заключительная игра закончилась с разницей в 30 очков, где всё решилось уже в первой четверти: «Никс» показали быструю игру и отличную организацию в нападении. Когда Майлз Макбрайд заменил в старте травмированного О Джи Ануноби, он тут же забил четыре трёхочковых подряд. За первую четверть команда реализовала 11 из 13 трёхочковых и повторила таким образом рекорд лиги в плей-офф.

Самое главное у гостей было не процент попаданий, а то, как они играли. «Филадельфия» часто не успевала за быстрыми передачами соперника, плохо перестраивалась после помощи и давала много пространства на дуге. За это «Никс» тут же наказывали. Джейлен Брансон спокойно вёл игру, не форсируя темп, Карл-Энтони Таунс уверенно раздавал передачи из-под кольца, а Джош Харт и Макбрайд стабильно забивали с дистанции. К большому перерыву у «Нью-Йорка» уже было 81 очко, из них 54 — за счёт трёхочковых. У «Сиксерс» на этот момент только 57. Поэтому во второй половине матча особой интриги не осталось.

Во второй половине «Никс» уверенно контролировали игру и не снижали темп. «Филадельфия» старалась догнать соперника за счёт хорошей игры Джоэла Эмбиида, который набрал 24 очка, а Тайриз Макси добавил ещё 17, но защитники хозяев играли хуже, чем у гостей. «Нью-Йорк» продолжил сильную серию, после смены тренера с Тома Тибодо на Майка Брауна команда стала быстрее и начала больше делиться мячом между лидерами. Особенно это было заметно в этом матче: шесть игроков гостей набрали по 10 и больше очков, а Таунс отличился не только 17 очками, но и 10 передачами.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Забавно, однако болельщики «Нью-Йорка» заняли много мест на чужой арене и поддерживали свою команду весь матч. Из-за большого разрыва в счёте хозяевам становилось ещё сложнее. Для «Филадельфии» всё закончилось так же, как и в прошлые годы: команда не смогла выйти в финал конференции, хотя состав был приемлемый — и первый раунд прошёл удачно. Зато «Нью-Йорк» перешёл в следующий раунд как одна из самых собранных команд этих плей-офф.