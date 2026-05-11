Итоги лотереи драфта НБА — 2026 подведены. Кто оказался в плюсе, а кто — в минусе?

В НБА хорошо умеют продавать чувство надежды, и драфт-лотерея — лучший тому пример. За считаные минуты шансы команд могут резко измениться, а сезон — из плохого превратиться в перспективный или наоборот. Поэтому клубы, которые почти не выигрывали, переживают на лотерее больше остальных. В 2026-м напряжение ощущалось сильнее привычного — у многих уже заканчивалось терпение.

Итоговый порядок лотереи драфта НБА — 2026: «Вашингтон» (1), «Юта» (2), «Мемфис» (3), «Чикаго» (4), «Клипперс» (от «Индианы» — 5), «Бруклин» (6), «Сакраменто» (7), «Атланта» (от «Нью-Орлеана» — 8), «Даллас» (9), «Милуоки» (10), «Голден Стэйт» (11), «Оклахома» (от «Клипперс» — 12), «Майами» (13), «Шарлотт» (14).

Здесь легко понять, кто выиграл больше всех, — это «Вашингтон». Сам по себе первый номер драфта не так важен, куда важнее, как долго команда жила в постоянных поражениях. За три года чуть больше 15 побед за сезон, и при этом даже не появилось будущей звезды. Алекс Сарр пока просто перспективный игрок, а не новое лицо клуба. Пиком позже взяли Тре Джонсона, но ситуация сильно не поменялась. Поэтому сейчас для «Уизардс» это реальный шанс, и теперь у них нет оправданий для дальнейших неудач.

Эй Джей Дибанцу считают основным кандидатом на первый номер драфта, но в самом чемпионате не все в этом уверены. Даррин Питерсон кажется самым готовым защитником класса, Кэмерон Бузер — лучшим надёжным форвардом среди сильнейших, а Калеб Уилсон интересен своей универсальностью. «Вашингтон» впервые за долгое время выбирает не среди сложных ребят, а среди разных вариантов построения команды. Особенно хорошо это видно на фоне недавних обменов Трея Янга и Энтони Дэвиса: раньше казалось, что клуб зря торопится, теперь совершенно ясно, что «Уизардс» не хотят ещё три года ждать лотерею.

Лотерея получилась очень удачной для «Юты» — команда поднялась на второе место драфта с четвёртого. Разница между этими номерами сильно повлияет на развитие клуба. Тем более сейчас «Юта» уже не только набирает молодых игроков. Обмен Джарена Джексона показал, что руководство хочет уже сейчас бороться за результат. В составе много перспективных ребят — Лаури Маркканен, Кейонте Джордж, Эйс Бэйли и Уокер Кесслер, к которым добавится ещё один необычайно сильный новичок. Это отличный баланс между молодёжью и качеством состава, чтобы думать не только о будущем, но и о выходе в плей-офф. Или плей-ин.

К слову, из любопытного получилось вот что: и «Вашингтон», и «Юта» вообще могли лишиться пиков, однако их руководство заранее подстраховалось, поскольку оба клуба в своё время обменяли свои пики 2026 года, но с условием, что сохранят их, если окажутся в первой восьмёрке. В итоге осторожность управленцев вознаградила их больше, чем любая удача. Тем временем «Индиана» осталась не у дел в самой обидной ситуации. Команда много проигрывала, шанс оставить пик был свыше 50%, однако они ничего не получили — выбор забрали «Клипперс». Это худший расклад, который только мог быть, поэтому теперь в каждом разговоре о будущем команды обязательно вспомнят обмен Ивицы Зубаца. Получается, «Пэйсерс» не только проиграли сезон, но и утратили хороший шанс улучшить состав через драфт. В «Индиане» даже извинились перед болельщиками после подобных раскладов.

Для клуба из Лос-Анджелеса — «Клипперс» — всё сложилось практически идеально. И вот почему: опытный костяк получил шанс добавить в ростер яркого молодого баскетболиста. И при этом не нужно перестраивать весь состав, так как в предстоящем драфте пятый выбор будет особенно ценен, ведь в этом пуле достаточно интересных ребят, помимо главных фаворитов, которых мы ранее упоминали.

В «Мемфисе» и «Чикаго» тоже могут быть очень довольны. «Гриззлиз» после всех скандалов и травм с Джа Морантом теперь могут снова стать стабильными, попав в тройку лидеров и заработав шанс выбрать звезду драфта. «Буллз» получили четвёртый пик, хотя до этого были только девятыми. Это интересно, потому что у «Чикаго» не было понятного плана, а сейчас они могут выбрать игрока, который реально принесёт изменения, не распуская текущий состав.

«Бруклин» и «Сакраменто» оказались в неприятной ситуации после лотереи. Им нужны звёзды, однако они получили не те пики, на которые рассчитывали, и теперь снова застряли между командами-аутсайдерами и претендентами на большие успехи. «Атланта» тоже оказалась не в лучшем положении: команда могла получить куда более выгодный пик, но вместо топ-4 у неё оказался только восьмой номер. Теперь прежний обмен с «Пеликанс» кажется не таким успешным — клуб в итоге получил Эйсу Ньюэлла и восьмой выбор, хотя рассчитывала на большее.

Стоит отметить, что в этом году не было каких-либо неожиданностей среди участников плей-ин. Например, в 2024 и 2025 годах лотерею выигрывали «Атланта» и «Даллас» соответственно — отсюда можно было предположить, что некоторая тенденция сохранится и в 2026 году. Но нет. Никто из середины таблицы не заполучил супервыгодный пик: «Голден Стэйт» всё ещё на 11-м месте, «Майами» — на 13-м, тем временем «Шарлотт» — на 14-м. И самое интересное — это драфт-пик «Оклахомы», который, к счастью для многих, не поднялся выше 12-го места. Вряд ли многие хотели видеть, как команда — действующие чемпионы — у которой и так полно молодых игроков, получит ещё один высокий выбор. Большинство наверняка вздохнуло с облегчением.

Итоги лотереи-2026 не привели к мгновенным переменам, однако они ясно показали, кто может сейчас идти напролом, а кому по-прежнему мешают преграды.