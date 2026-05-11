Самые неожиданные сценарии полуфиналов плей-офф Единой лиги — 2026

Наконец-то все любители баскетбола дождались полуфинальных серий в плей-офф Единой лиги ВТБ. Сегодня вступают в борьбу УНИКС и «Зенит», уже завтра — ЦСКА и «Локомотив-Кубань». Давайте поговорим о том, что может удивить нас в этой серии, и о самых неожиданных сценариях.

УНИКС — «Зенит»

Начнём с тех, кто встречается сегодня, 11 мая. Что для всех может стать удивлением в этой паре? Конечно, если кто-то из соперников закроет серию со счётом 4-0 в свою пользу. В этом сезоне клубы играли между собой шесть раз с учётом Winline Basket Cup, и у них равный результат в противостоянии — 3-3. Казанцы и питерцы очень серьёзно укомплектованы и лишь раз в четвертьфинальной стадии испытали трудности: «Зенит» — в первой встрече с «Уралмашем», которую в итоге проиграл, УНИКС — в третьем матче с МБА-МАИ, где лишь в концовке сделал разницу и победил.

В этой паре все, скорее всего, ждут как минимум шесть матчей, а то и все семь. Поэтому быстрое завершение серии станет полной неожиданностью. Сюда же можно отнести и провал от передней линии УНИКСа. Это станет огромным сюрпризом, если произойдёт. Джален Рейнольдс и Маркус Бингэм слишком были хороши на протяжении всего сезона, они стали олицетворением силы и мощи казанцев. Каждый из них умеет как великолепно работать под кольцом, так и растягивать оборону соперника. Причём у центровых очень приличные показатели реализации из-за дуги: у Маркуса — 37,6%, у Джалена — 42,6%.

ЦСКА — «Локомотив-Кубань»

Здесь напротив — эксперты и большинство болельщиков ждут разгрома от ЦСКА. Слишком уж сильными кажутся армейцы по сравнению с нестабильным «Локо». Скорее всего, многие верят в 4-0 или 4-1 от москвичей. И такие доводы имеют право на существование, ведь действующий чемпион в этом сезоне шесть раз одолел краснодарцев, и лишь в двух из этих игр была плотная борьба, которая в итоге всё равно завершилась в пользу ЦСКА.

Неожиданным сценарием станет затяжная серия: «Локо» сумеет найти ключи к нескольким победам над ЦСКА или и вовсе доберётся до седьмого матча. Все болельщики, естественно, будут рады такому исходу ввиду большего количества ярких игр, однако это будет сюрпризом для многих, ведь по форме, общему состоянию по ходу сезона и сыгранности армейцы превосходят соперника.

Также огромной неожиданностью станет неудачное выступление от Мело Тримбла в серии. На 99,9% будущий обладатель MVP регулярного чемпионата Единой лиги на протяжении всего сезона показывал монструозный уровень. В плей-офф лидер ЦСКА не снизил планку, а ещё сильнее задрал её, так как Тримбл буквально уничтожал оборону «Енисея» в каждом матче. В последнем из них он и вовсе набрал 22 очка, пять передач и два перехвата всего за 15 минут! Это космический уровень. Разыгрывающий в важнейших встречах расцветает и умеет извлекать выгоду из каждого момента, именно поэтому будет странно и неожиданно наблюдать за иным раскладом.

Ещё все сильно удивятся, если у «Локо» полетит из-за дуги. По ходу регулярки краснодарцы бросали меньше всего «трёшек» в чемпионате (19,2 попытки) с не лучшей реализацией (32,7%). Показатели ЦСКА (39,9%), УНИКСа (36,7%) и «Зенита» (37,8%) были в разы эффективнее даже с учётом того, что каждая из этих команд брала на себя больше бросков издали. Если «Локо» в самый важный момент сезона станет стабильно «поливать» из-за дуги, — это станет неожиданностью.

P. S.

Желаем каждой из команд показать свои лучшие качества, и главное — без травм, а победит в любом случае сильнейший! Будем следить за яркими полуфиналами.