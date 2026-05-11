Считается, что «Индиана» завалила лотерею драфта НБА — 2026 из-за одной сделки. Не совсем

Говорят, «Индиане» просто не повезло на драфте. Потому что команда не попала в первую четвёрку, из-за чего их пятый пик сразу ушёл «Клипперс», как было прописано в зимней сделке по центровому Ивице Зубацу. После лотереи глава клуба Кевин Притчард вышел к публике и честно признал: риск был на нём.

Кевин Притчард президент «Индианы» «Мне очень жаль всех наших болельщиков. Я беру на себя этот риск. Удивлён, что выбор оказался пятым после этого года. Думал, уже пришла пора, чтобы нам повезло. Но, пожалуйста, помните: эта команда заслужила стартового центрового, чтобы конкурировать с сильнейшими командами в следующем году. Мы всегда были устойчивыми».

И, конечно же, появилась тема для спора: так уж сильно ли прокололись «Пэйсерс» или реакция на историю с лотереей чересчур острая? Изначально сам обмен выглядел смелым, но не безумным — «Индиана» же специально оставила себе право на топ-4, ведь среди экспертов давно ходит мнение, что в драфте-2026 есть две разные категории игроков. Четырёх главных проспектов (Эй Джей Дибанцу, Даррина Питерсона, Кэмерона Бузера и Калеба Уилсона) считали будущими звёздами, и, естественно, терять шанс на одного из них клуб просто не хотел.

Начиная с пятого номера драфта, всё менялось. Дальше шли такие молодые таланты, как Дариус Акафф, Микель Браун-младший, Китон Уэглер, Кингстон Флемингс и Брэйден Беррис, но к ним отношение намного осторожнее. Здесь ещё и другой момент: большинство — защитники, а у «Индианы» с этим проблем вроде как нет. В составе уже есть Тайриз Халибёртон, Эндрю Нембард и Ти Джей Макконнелл. Тренер Карлайл вообще не любит сразу бросать молодых в бой, особенно защитников. Случай с Беннедиктом Матурином тому подтверждение — парень попал в топ-6 драфта в 2022-м, а в стартовой пятёрке так и не закрепился. Так что брать кого-то пятым номером смысла для «Индианы» особо не было, ключевых проблем это не решило бы.

У «Индианы» была серьёзная проблема с «большими». После того как Майлз Тёрнер ушёл в «Милуоки», в команде не осталось центрового, способного играть на уровне претендентов на титул. Это стало особенно заметно сейчас, когда в НБА снова время от времени ценятся рост, сила и борьба под кольцом. Чем дальше, тем сложнее было подыскать толкового центрового — на рынке оказалось почти пусто. Энтони Дэвис и Порзингис отпугивали постоянными травмами. Джарен Джексон-младший потребовал бы максимум денег, а бюджет у всех ограничен. Остальные варианты вообще не выглядели сильнее Тёрнера, так что особого смысла в них не было.

Яннис Адетокунбо и Ивица Зубац, сезон-2025/2026 Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Вот и выходит, что Зубац — почти идеальное попадание для «Индианы». На щите он силён, в обороне не гуляет, пик-н-роллы исполняет добротно, а контракт у него не как у суперзвезды. Для клуба, который держит большие контракты Халибёртона и Сиакама, это критично. Просто так «Клипперс» отдавать его не соглашались. Ивица ещё не стар, стабильный, на его позицию спрос всегда есть. Защищённый драфт-пик — ровно то, что стало весомым доводом при переговорах.

Когда номер драфт-пика становится известен, размен тут же начинает казаться куда более болезненным — заманчивая цифра «5» сильно давит на эмоции. Абстрактный выбор из будущего клуба особо никого не волнует, а вот конкретный пятый номер сразу придаёт сделке вес. Но по сути для «Индианы» ничего не поменялось: клуб променял часть своих долгосрочных возможностей на центрфорварда, который прямо сейчас заделывает самую больную дыру. Как бонус удалось сохранить пик 2031 года, который легко могли потерять, если бы пробились в топ-4.

Со стороны всё выглядит так, что «Пэйсерс» отдали реальный ценник только за одну важную ставку на драфте. Сейчас для команды куда важнее не призрачные перспективы, а попытка выжать максимум из текущей форы. Поэтому выбор в пользу готового центра вполне логичен. Неудача на лотерее лишь подпортила настроение болельщикам, а суть обмена осталась прежней.