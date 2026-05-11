На грани дисквалификации: как НБА наказывала за грубость раньше и что ждёт Вембаньяму

В современном баскетболе и особенно в НБА безопасность игроков возведена в абсолют, а любой чрезмерный контакт рассматривается чуть ли не под микроскопом. В этом контексте инцидент в четвёртом матче серии плей-офф «Сан-Антонио» с «Миннесотой» стал наиболее громким. Центровой «шпор» Виктор Вембаньяма получил неспортивный фол второй степени — наказание, означающее автоматическое удаление, которое стало первым в карьере молодого француза.

Для судейского корпуса, руководствующегося жёсткими нормами лиги по защите здоровья баскетболистов, эпизод выглядел однозначно. Локоть Вембаньямы, прилетевший в область шеи Наза Рида, классифицировали как «излишний и чрезмерный контакт». И хотя в действиях Виктора сложно было разглядеть злой умысел, арбитры строго следовали букве закона: любой удар выше плеч в современной НБА карается максимально сурово. Чтобы понять масштаб последствий и возможные санкции, стоит вспомнить, как в НБА наказывали за подобные инциденты раньше.

Репутация Рона Артеста

Одним из самых ярких примеров в истории остаётся случай 2012 года с участием Метты Сэндифорд-Артеста (в прошлом Рон Артест). Инцидент произошёл в самом конце регулярного чемпионата. Во встрече с «Оклахомой» форвард «Лейкерс», празднуя забитый мяч, нанёс сокрушительный удар локтем в голову Джеймса Хардена. Борода тогда получил сотрясение мозга, а Артест после игры лишь разводил руками, утверждая, что просто был на эмоциях и не планировал никого бить.

Лига не поверила в «случайность» и выписала игроку семь матчей дисквалификации. Коби Брайант тогда прямо заявил, что подобное поведение недопустимо: игроку нужно уметь контролировать себя, чтобы его вспышки не стоили команде побед. Слова Брайанта имели под собой веское основание: из-за отстранения Метты «Лейкерс» были вынуждены начинать плей-офф без одного из ключевых оборонительных игроков.

Стоит отметить, что строгость наказания была обусловлена во многом не только тяжестью травмы Хардена, но и внушительным послужным списком нарушений самого Артеста. Самым громким из них оставалось многомесячное отстранение за драку с фанатами в 2004 году, однако были в его карьере и другие схожие эпизоды. В частности, в первом раунде плей-офф 2006 года он был дисквалифицирован на один матч за удар локтем в голову Ману Джинобили. Артест тогда тоже оправдывался, утверждая, что соперник первым попал ему локтем по лицу и разбил губу, а его собственный удар стал лишь эмоциональной реакцией. Однако в лиге дали понять: контакт локтя с головой карается максимально жёстко.

Нервы в матчах плей-офф

Не менее показательным стал случай в плей-офф 2011 года, когда нервы сдали у центрового «Лейкерс» Эндрю Байнума. В четвёртом матче серии с «Далласом», которая складывалась для лос-анджелесцев катастрофически, Байнум в прыжке наотмашь ударил локтем в ребра Джей Джея Бареа. Маленький защитник «Маверикс» буквально рухнул на паркет, а Байнум был немедленно удалён. Лига оценила этот поступок как «чрезмерный и опасный», выписав центровому пятиматчевую дисквалификацию, которую он отбывал уже в начале следующего регулярного чемпионата.

Цена минутной слабости

Резонансным стал и инцидент 2013 года в серии между «Нью-Йорком» и «Бостоном». Защитник «Никс» Джей Ар Смит в борьбе за позицию ударил локтем в челюсть Джейсона Терри. Несмотря на попытки Смита доказать, что это было естественное движение, лига была непреклонна, и Джей Ара отстранили на одну игру плей-офф. Старое правило вновь сработало — во встречах на вылет любая неосторожность лидера может обойтись команде дорого. «Нью-Йорк» тогда, правда, «Бостон» прошёл, выиграв серию со счётом 4-2.

Примечательным можно считать и эпизод в сезоне-2014/2015. Центровой «Майами Хит» Хассан Уайтсайд тогда был дисквалифицирован на один матч за то, что в пылу борьбы умышленно нанёс грубый удар локтем в спину Келли Олинику из «Бостона». Уайтсайд тогда признал свою ошибку, назвав её «ужасным решением», вызванным излишними эмоциями. Тот инцидент произошёл не в плей-офф, что лишний раз иллюстрирует: лига не делает поблажек даже в регулярке.

Вопрос о возможной дисквалификации Вембаньямы на пятый матч серии сейчас вызывает множество споров, однако регламент НБА может дать подсказки. Неспортивный фол второй степени (Flagrant 2) автоматически приводит к удалению с площадки и минимальному штрафу в размере $ 2 тыс., после чего эпизод обязательно пересматривается лигой. В плей-офф также учитывается накопительный уровень флагрант-фолов, однако он не работает как жёсткая автоматическая система наказаний — окончательное решение всегда остаётся за офисом НБА. Поскольку для Вембаньямы это первое подобное нарушение в нынешнем постсезоне, шансы избежать жёсткого наказания у него есть. Тем не менее последнее слово всегда остаётся за дисциплинарным комитетом — лига оставляет за собой право наложить дополнительные санкции, если сочтёт контакт чрезмерно опасным.

По информации ClutchPoints, в стане «шпор» не ожидают дисквалификации своего лидера, а окончательный вердикт будет вынесен в понедельник. В любом случае за пределами турнирных раскладов приоритетом для лиги и болельщиков остаётся здоровье атлетов. К счастью, Наз Рид избежал травмы и с ним всё в порядке. Пока присутствие Вембаньямы в пятой встрече остаётся под вопросом, а предстоящее решение лиги может стать определяющим.