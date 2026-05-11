Расписание спортивных матчей 12 мая 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события вторника: Роналду в Про-Лиге, «Джиро д'Италия», плей-офф НХЛ и Единой лиги
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 12 мая 2026 года
За чем следить 12 мая: «Лейкерс» — «Оклахома», ЦСКА — «Локомотив-Кубань», испанская Примера, «Миннесота» против «Колорадо» и теннис!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 12 мая в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, четвёртый матч

НХЛ — плей-офф. 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Интрига: Капризов вернётся на первое место в гонке бомбардиров?

В третьем матче серии Кирилл Капризов набрал три очка и помог «Миннесоте» одержать первую победу в противостоянии с «Колорадо». Россиянин после этого вышел на первое место в гонке бомбардиров, однако Митч Марнер после четвёртой игры с «Анахаймом» вновь вернулся на вершину. «Уайлд» кровь из носу нужна победа, будет ли она?

Капризов зажёг в третьем матче серии:
«Миннесота» ещё как жива! Шедевр Капризова запустил уверенный вынос «Колорадо»
🏀 3:00: «Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс», плей-офф НБА, 1/4 финала, четвёртый матч

НБА — плей-офф. 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Детройт Пистонс
Детройт
Интрига: хозяева сравняют счёт?

Пока в этой серии команды побеждали лишь дома. На очереди четвёртый матч, который по тенденции должен забрать «Кливленд». Правда, у «Детройта», скорее всего, совсем другие планы. Увидим ли мы ничью в противостоянии или же «Пистонс» захватят весомое преимущество?

Харден ответил на критику семью очками в концовке. «Кливленд» оживил серию с «Детройтом»!
🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити Тандер», плей-офф НБА, 1/4 финала, четвёртый матч

НБА — плей-офф. 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2026, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Интрига: конец для «озёрников»?

Как бы ни старались игроки «Лейкерс», но им всё равно не удалось ещё ни разу выиграть у «Оклахомы». Четвёртая встреча может стать последней в серии. Удастся ли Леброну и Ко избежать позора?

Аджай Митчелл в «Оклахоме» стоит $ 3 млн в год. Но играет — будто на $ 50 млн
🚴‍♀️🎦 14:00: «Джиро д'Италия», этап 4, Катандзаро — Козенца, 138 км

📺 Гонка с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: Италия встречает многодневку!

Во вторник, 12 мая, на одном из самых престижных туров пройдёт четвёртый этап, маршрут которого будет пролегать от Катандзаро и до Козенцы. В календаре это уже третий равнинный этап. Во второй половине дистанции гонщиков ожидает подъём длиной 14,5 км, а после него — равнина, на которой и смогут проявить себя спринтеры. Кому достанутся лавры первой части итальянского «Джиро»?

Итоги предыдущего этапа:
Поль Манье выиграл третий этап «Джиро д'Италия», Александр Власов — 122-й

🏀 19:30: ЦСКА — «Локомотив-Кубань», плей-офф Единой лиги, 1/2 финала, первый матч

Единая лига ВТБ. 1/2 финала
12 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Интрига: кто задаст тон серии?

В этом сезоне «Локомотив-Кубань» ещё не выигрывал у ЦСКА, уступив шесть раз. Правда, один раз был очень близок к победе: команды разделили те самые 0,6 секунды с невероятным броском Жан-Шарля. Но в плей-офф можно ожидать всё что угодно. Кто лучше начнёт серию?

Самые неожиданные сценарии полуфиналов плей-офф Единой лиги — 2026
🎾 20:00*: Кори Гауфф (США, 3) — Мирра Андреева (Россия, 8), Рим, 1/4 финала

*Время начала матча может измениться и будет уточнено.

Рим (ж). 1/4 финала
12 мая 2026, вторник. 20:00 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: прервёт ли Андреева серию поражений от Гауфф?

В четвертьфинале Рима первая ракетка России Мирра Андреева (№7) сразится с действительно серьёзной соперницей – чемпионкой двух турниров «Большого шлема» Кори Гауфф. Девушки встретятся друг с другом в пятый раз. В прошлых четырёх встречах россиянка ни разу не добралась до победы. Пришло время прервать серию неудач в матчах с американкой?

«Подарил Мирре на день рождения LEGO». Интервью со спарринг-партнёром 19-летней Андреевой
⚽️🎦 21:00: «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль», Саудовская Аравия — Про-Лига, 32-й тур

Саудовская Аравия — Про-Лига. 32-й тур
12 мая 2026, вторник. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Интрига: станет ли Роналду чемпионом Саудовской Аравии?

Матч, который может принести Криштиану Роналду долгожданный трофей в Саудовской Аравии. Расклад такой: «Аль-Наср» опережает соперника на пять очков, однако у того на одну встречу меньше. Хозяевам нужно побеждать — тогда у «Аль-Хиляля» не останется никаких шансов на титул. Следовательно, «Аль-Наср» станет победителем турнира впервые с 2019 года. Если же «Аль-Хиляль» наберёт три очка, то судьба титула будет в руках этого клуба. Ничья устроит «Аль-Наср», но тогда вопрос о чемпионстве придётся отложить.

Роналду забил 100-й гол в чемпионате Саудовской Аравии. Он сделал это за 105 матчей

⚽️ 22:30: «Осасуна» — «Атлетико» Мадрид, Примера, 36-й тур

Испания — Примера. 36-й тур
12 мая 2026, вторник. 22:30 МСК
Осасуна
Памплона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Интрига: «Атлетико» не справится с соперником из середины таблицы?

Концовка сезона складывается для «Атлетико» тяжело. Команда Диего Симеоне проиграла финал Кубка Испании, остановилась в шаге от финала Лиги чемпионов. А ещё она почти наверняка завершит чемпионат за пределами первой тройки. Пока что «Атлетико» занимает четвёртое место в Примере, а отставание от «Вильярреала» составляет шесть очков. Впереди — матч с «Осасуной». Плотность такая, что команда из Памплоны ещё может и попасть в еврокубки, и вылететь. Любопытно, что «Осасуна» одержала две победы в четырёх предыдущих матчах с «Атлетико».

«Атлетико» ближе к вершине, чем кажется». Диего Симеоне прокомментировал итоги сезона
