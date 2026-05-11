Топ-события вторника: Роналду в Про-Лиге, «Джиро д'Италия», плей-офф НХЛ и Единой лиги

- 🏒 3:00: «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, четвёртый матч
- 🏀 3:00: «Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс», плей-офф НБА, 1/4 финала, четвёртый матч
- 🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити Тандер», плей-офф НБА, 1/4 финала, четвёртый матч
- 🚴♀️🎦 14:00: «Джиро д'Италия», этап 4, Катандзаро — Козенца, 138 км
- 🏀 19:30: ЦСКА — «Локомотив-Кубань», плей-офф Единой лиги, 1/2 финала, первый матч
- 🎾 20:00*: Кори Гауфф (США, 3) — Мирра Андреева (Россия, 8), Рим, 1/4 финала
- ⚽️🎦 21:00: «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль», Саудовская Аравия — Про-Лига, 32-й тур
- ⚽️ 22:30: «Осасуна» — «Атлетико» Мадрид, Примера, 36-й тур
Время в материале указано по Москве.
🏒 3:00: «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, четвёртый матч
Интрига: Капризов вернётся на первое место в гонке бомбардиров?
В третьем матче серии Кирилл Капризов набрал три очка и помог «Миннесоте» одержать первую победу в противостоянии с «Колорадо». Россиянин после этого вышел на первое место в гонке бомбардиров, однако Митч Марнер после четвёртой игры с «Анахаймом» вновь вернулся на вершину. «Уайлд» кровь из носу нужна победа, будет ли она?
🏀 3:00: «Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс», плей-офф НБА, 1/4 финала, четвёртый матч
Интрига: хозяева сравняют счёт?
Пока в этой серии команды побеждали лишь дома. На очереди четвёртый матч, который по тенденции должен забрать «Кливленд». Правда, у «Детройта», скорее всего, совсем другие планы. Увидим ли мы ничью в противостоянии или же «Пистонс» захватят весомое преимущество?
🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити Тандер», плей-офф НБА, 1/4 финала, четвёртый матч
Интрига: конец для «озёрников»?
Как бы ни старались игроки «Лейкерс», но им всё равно не удалось ещё ни разу выиграть у «Оклахомы». Четвёртая встреча может стать последней в серии. Удастся ли Леброну и Ко избежать позора?
🚴♀️🎦 14:00: «Джиро д'Италия», этап 4, Катандзаро — Козенца, 138 км
📺 Гонка с бесплатной видеотрансляцией
Интрига: Италия встречает многодневку!
Во вторник, 12 мая, на одном из самых престижных туров пройдёт четвёртый этап, маршрут которого будет пролегать от Катандзаро и до Козенцы. В календаре это уже третий равнинный этап. Во второй половине дистанции гонщиков ожидает подъём длиной 14,5 км, а после него — равнина, на которой и смогут проявить себя спринтеры. Кому достанутся лавры первой части итальянского «Джиро»?
🏀 19:30: ЦСКА — «Локомотив-Кубань», плей-офф Единой лиги, 1/2 финала, первый матч
Интрига: кто задаст тон серии?
В этом сезоне «Локомотив-Кубань» ещё не выигрывал у ЦСКА, уступив шесть раз. Правда, один раз был очень близок к победе: команды разделили те самые 0,6 секунды с невероятным броском Жан-Шарля. Но в плей-офф можно ожидать всё что угодно. Кто лучше начнёт серию?
🎾 20:00*: Кори Гауфф (США, 3) — Мирра Андреева (Россия, 8), Рим, 1/4 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время начала матча может измениться и будет уточнено.
Интрига: прервёт ли Андреева серию поражений от Гауфф?
В четвертьфинале Рима первая ракетка России Мирра Андреева (№7) сразится с действительно серьёзной соперницей – чемпионкой двух турниров «Большого шлема» Кори Гауфф. Девушки встретятся друг с другом в пятый раз. В прошлых четырёх встречах россиянка ни разу не добралась до победы. Пришло время прервать серию неудач в матчах с американкой?
⚽️🎦 21:00: «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль», Саудовская Аравия — Про-Лига, 32-й тур
📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией
Интрига: станет ли Роналду чемпионом Саудовской Аравии?
Матч, который может принести Криштиану Роналду долгожданный трофей в Саудовской Аравии. Расклад такой: «Аль-Наср» опережает соперника на пять очков, однако у того на одну встречу меньше. Хозяевам нужно побеждать — тогда у «Аль-Хиляля» не останется никаких шансов на титул. Следовательно, «Аль-Наср» станет победителем турнира впервые с 2019 года. Если же «Аль-Хиляль» наберёт три очка, то судьба титула будет в руках этого клуба. Ничья устроит «Аль-Наср», но тогда вопрос о чемпионстве придётся отложить.
⚽️ 22:30: «Осасуна» — «Атлетико» Мадрид, Примера, 36-й тур
Интрига: «Атлетико» не справится с соперником из середины таблицы?
Концовка сезона складывается для «Атлетико» тяжело. Команда Диего Симеоне проиграла финал Кубка Испании, остановилась в шаге от финала Лиги чемпионов. А ещё она почти наверняка завершит чемпионат за пределами первой тройки. Пока что «Атлетико» занимает четвёртое место в Примере, а отставание от «Вильярреала» составляет шесть очков. Впереди — матч с «Осасуной». Плотность такая, что команда из Памплоны ещё может и попасть в еврокубки, и вылететь. Любопытно, что «Осасуна» одержала две победы в четырёх предыдущих матчах с «Атлетико».