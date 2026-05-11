Один из лучших легионеров ЦСКА продлил контракт с клубом. И сделал это опять необычно

Казалось бы, не так давно мы все читали, как защитник Каспер Уэйр подписывал новое соглашение с ЦСКА в шахте рудника «Октябрьский» на глубине 750 метров. Это было два года назад. Теперь американец заключил новый контракт с армейцами и сделал это так же необычно. Президент клуба Андрей Ватутин отметил, что после спуска под землю было логично подняться как можно выше. Так и произошло: в этот раз подписи стороны поставили на высоте 354 метра — на самой высокой смотровой площадке Европы, на вершине башни «ОКО» в «Москва-Сити».

Каспер Уэйр Фото: ПБК ЦСКА

Представить команду без Уэйра сейчас уже практически невозможно. Каспер пополнил ряды красно-синих в 2022 году и на данный момент провёл за клуб 208 матчей, набрав 2571 очко. В нынешнем сезоне у защитника в среднем 12,1 очка и 3,1 передачи. По игре он всё так же эффективен своими сильными сторонами: трёхочковый, молниеносные проходы под кольцо и уверенность в клатчах. В защите Каспер всегда упирается на максимум. Несмотря на скромный рост, он выжимает из соперника все силы своим постоянным прессингом, а благодаря отменной скорости шикарно проходит заслоны, не позволяя делать размен на постоянной основе.

Уэйр сейчас — топовое дополнение к Мело Тримблу, и их связку, без сомнений, можно назвать сильнейшей в лиге. Каспер прекрасно понимает систему ЦСКА и даёт много пользы на обеих сторонах площадки. Стоит отметить и его место в истории как армейского клуба, так и Единой лиги ВТБ: американца можно смело охарактеризовать как одного из лучших легионеров ЦСКА, да и турнира в целом. У Уэйра есть все шансы стать вторым иностранцем в истории лиги после Джалена Рейнольдса, кому покорится отметка в 3000 очков.

Каспер Уэйр Фото: Единая лига ВТБ

Сам защитник признался, что счастлив продолжить карьеру в ЦСКА, отметив свою любовь к клубу и Москве, а также удовольствие от работы с партнёрами по команде и штабом. В комментарии к новому соглашению Каспер был довольно лаконичен, но выделил главное — настрой продолжать побеждать вместе с красно-синими.

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис также уже прокомментировал новый контракт с лидером клуба: «Рад сохранить Каспера в команде. Он был неотъемлемой частью наших успехов на протяжении последних лет — его трудолюбие и соревновательный дух не только помогали одерживать победы, но и прививали победную ментальность окружающим. Наше сотрудничество было безупречным, и я уверен, что так будет и впредь, обеспечивая слаженную и стабильную работу команды в предстоящих сезонах».

В текущем составе ЦСКА Каспер занимает второе место по результативности и передачам в среднем за матч (после Тримбла) и третье — по показателю эффективности (после всё того же Мело и Ливио Жан-Шарля). Не так давно армейцы продлили контракты сразу с тремя российскими игроками — Никитой Курбановым, Семёном Антоновым и Антоном Астапковичем. Новое соглашение с Уэйром на этом фоне смотрится как очередной логичный шаг. Впереди у армейцев полуфинальное противостояние с «Локомотивом-Кубань» в плей-офф Единой лиги. В случае успеха в нынешнем розыгрыше ЦСКА может завоевать чемпионство в третий раз подряд, а титул станет 13-м в копилке клуба. Но, как бы то ни было, руководство красно-синих показало, что рассчитывает на своих лидеров и дальше, как бы всё ни сложилось.