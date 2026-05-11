Адетокунбо доступен для обмена из «Милуоки»! Где продолжит карьеру Яннис?

За несколько месяцев в «Милуоки» обсуждали, что делать с Яннисом Адетокунбо, и теперь команда открыто готова рассматривать обмены по его поводу. По информации ESPN, до драфта 23-24 июня клуб хочет определиться, останется ли Яннис или его обменяют. Это решение назревало давно, никакого резкого конфликта после неудачного сезона не было. Ещё прошлым летом сам Адетокунбо дал понять, что был бы не против попробовать себя в другой команде. Среди вариантов называли «Нью-Йорк», и сам игрок рассматривал такой переход, но тогда «Бакс» решили не менять состав, надеясь на успех.

Сезон для «Милуоки» закончился неудачно: всего 32 победы, команда не попала в плей-ин и лишилась плей-офф впервые с 2016 года. На фоне прошлых успехов это особенно удивительно, ведь в предыдущие годы «Бакс» были стабильной и одной из самых успешных команд лиги. После чемпионства в 2021-м клуб всё время стремился к победам, однако новые решения только ухудшали возможности для манёвра. Переход Дэмьена Лилларда должен был помочь сохранить уровень, но возраст, травмы и состав без глубины стали проблемой сразу. Дополнительно клуб утяжелил себе финансовое положение, ведь ради Майлза Тёрнера пришлось растягивать выплаты Лилларду — всё это происходило на фоне плохих результатов и постоянных изменений в команде.

Американские СМИ сообщают, что в этом сезоне Адетокунбо прямо сказал руководству, что готов к обмену. Постепенно отношения между ним и клубом стали ухудшаться. Одной из главных историй стало расследование со стороны НБА, которое началось после того, как клуб решил досрочно завершить сезон для Адетокунбо из-за состояния его колена. Для лиги это выглядело тревожным сигналом, что в команде нет согласия. «Милуоки» сейчас старается держать сильную позицию на переговорах и рассчитывает получить за своего лидера либо молодого талантливого игрока, либо множество драфт-пиков. За Адетокунбо будут бороться многие клубы — уже сейчас среди возможных претендентов называют «Голден Стэйт», «Майами», «Миннесоту», «Кливленд», «Бостон», «Лейкерс» и «Нью-Йорк».

Яннис Адетокунбо, сезон-2025/2026 Фото: John Fisher/Getty Images

Главное сейчас — это как сам Яннис видит своё будущее. Его контракт с «Милуоки» гарантирован только на один сезон, дальше ему решать, останется ли он в команде надолго. Для любого клуба, который захочет обменять Адетокунбо, важно понять, готов ли он подписать новое долгосрочное соглашение. По этой причине в лиге считают, что реально претендовать на него смогут только те команды, которые сам Яннис будет рассматривать. Тем временем «Милуоки» тоже не теряет надежды сохранить свою звезду: клуб недавно сменил главного тренера и подписал Тейлора Дженкинса на долгий срок, а ещё рассматривает возможность обмена с участием драфт-пиков, Бобби Портиса и Кайла Кузмы.

Большинство в лиге уже воспринимает происходящее как подготовку к уходу. Адетокунбо все 13 сезонов был игроком «Милуоки», привёл команду к титулу в 2021 году, а его имя стоит в топе клубных рекордов. Сейчас впервые появилась реальная возможность, что его время в клубе закончится летом.