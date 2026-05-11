УНИКС и «Зенит» устроили шоу в овертайме. Капитан спас казанцев от поражения!

Болельщики и фанаты баскетбола дождались полуфинальной стадии в плей-офф Единой лиги ВТБ. В борьбу за выход в финал вступили УНИКС и «Зенит». Как проходила первая встреча между оппонентами — в материале «Чемпионата».

С первых минут команды показали, что готовы сражаться за победу. Реализация из-за дуги была на невероятном уровне — две «трёшки» реализовал Георгий Жбанов, а Андре Роберсон, Пэрис Ли и Дишон Пьерр и Пэрис Ли — по одной. Лидерство переходило от одного клуба к другому. Жбанов вёл за собой «Зенит», набрав 10 очков за четверть. Но у УНИКСа к Бингэму, Ли и Пьерру в нужный момент подключился Джален Рейнольдс, который стал эффективно атаковать. 23:18 — четверть за хозяевами.

Второй отрезок начался с рывка 10:3 от «Зенита». Лука Шаманич и Жбанов выделялись в нём. Велимир Перасович взял тайм-аут, так как не мог смотреть за тем, как игра утекает из рук его команды. Постепенно УНИКС отыграл всё отставание — 36:36. Оба клуба часто фолили, поэтому набирали большое количество очков со штрафной линии. Во многом благодаря удачным действиям в концовке от Трента Фрейзера гости выбились вперёд и закрыли десятиминутку в свою пользу (26:15).

С перерыва УНИКС вышел заряженным — рывок 12:0 — тому свидетельство. Пьерр крайне эффективно атаковал как из-за дуги, так и вблизи кольца, набрав семь очков. Но «трёшки» от Андрея Мартюка и Жбанова вернули «Зенит» в игру. Правда, казанцев буквально прорвало в третьей четверти: Ли, Бингэм и Дмитрий Кулагин довели дело до победы в отрезке со счётом 29:17.

В заключительной четверти «Зенит» начал лучше (12:5). Шаманич великолепно действовал на обеих сторонах паркета, набирая стабильно очки. Благодаря удачному отрезку от Алексея Шведа, который реализовал сложнейший трёхочковый с сопротивлением и отдал передачу на Бингэма, УНИКС не только сократил отставание, но и вышел вперёд — 80:77. Фрейзер, Жбанов и Мун забросили по «трёшке», однако казанцы всё равно были впереди благодаря хорошим действиям Кулагина и Рейнольдса — 87:86. Шаманич вывел «Зенит» вперёд после точного лэй-апа (88:87).

Рейнольдс не сумел ответить своим точным попаданием, поэтому пришлось фолить на Фрейзере. Трент реализовал два штрафных. После тайм-аута Перасовича капитан Кулагин положил важнейшую «трёшку» на точный счёт — 90:90. Команды ждал овертайм! Жбанов и Кулагин обменялись дальними попаданиями на старте дополнительной пятиминутки. Затем произошёл размен «двушками», а Рейнольдс оформил пять очков. Мун и Шаманич вернули «Зенит» в борьбу, но последовали пять очков от Пьерра — 105:101 в пользу хозяев. Шаманич забросил «трёшку», однако УНИКС довёл дело до победы благодаря точным штрафным Ли. Хозяева выиграли — 107:104 ОТ.

X-фактор

Дмитрий Кулагин и Георгий Жбанов Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Сразу отметим, что обе команды играли великолепно! Реализация была отменная с двух сторон, но УНИКС победил из-за того, что больше дорожил мячом и в ключевые моменты проявил хладнокровие. Восемь потерь за 45 минут от казанцев — элитный показатель. Пьерр, Рейнольдс и, конечно же, Кулагин сделали разницу сегодня.

Лучшие и худшие

Дишон Пьерр Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Пьерр провёл фантастический матч: 27 очков, один подбор и три передачи. Ещё реализация была на невероятном уровне у Дишона — 83,3%! Причём статистика не отражает его вклад в обороне, где он страховал партнёров и качественно действовал при игре один в один. Рейнольдс оформил 23 очка, семь подборов, три передачи, два перехвата и три блок-шота. Джален был везде и помогал во всём. Кулагин записал на свой счёт 18 очков, три подбора и три передачи, реализовав самый важный бросок на овертайм. Бингэм тоже был очень полезен — 14 очков и девять подборов.

У «Зенита» делали игру Жбанов — 23 очка, семь подборов и две передачи — и Шаманич — 28 очков, шесть подборов и две передачи. Эта пара на протяжении всей встречи была неостановима у питерцев. Причём Лука добился таких цифр за 23 минуты на паркете — поражает! Провалил игру в составе гостей Джонни Джузэнг — семь очков, два подбора, пять передач и плохая бросковая эффективность (30%). Много попыток смазал и Ксавьер Мун (27,2%), набравший девять очков, однако компенсировал это шестью подборами и семью передачами.

Итоги

Трент Фрейзер и Джален Рейнольдс Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Перед матчем Бингэм получил награду «Дебютант года» в Единой лиге, а Рейнольдс стал лучшим шестым игроком чемпионата. Центровые не сплоховали и выдали шикарные перформансы. Каждая из команд была достойна победить сегодня. «Зенит» в концовке включился на максимум и чуть было не обставил соперника, который контролировал ход заключительной четверти. Но Кулагин просто спас УНИКС, а затем казанцы на морально-волевых дожали оппонента в овертайме. Такой баскетбол мы и хотели увидеть в полуфинале!