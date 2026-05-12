Митчелл повторил рекорд НБА и оживил серию. Такого «Кливленд» не видел со времён Леброна!

В серии между «Кливлендом» и «Детройтом» счёт стал равный — «Кавальерс» выиграли четвёртый матч с разницей 112:103. И сразу в глаза бросается блестящее выступление Донована Митчелла после большого перерыва — он сделал всё, чтобы изменить исход матча. Изначально «Кливленд» вёл в счёте, а Джеймс Харден показывал хорошую результативность уже в первой четверти. «Детройт» не остался в долгу: гости устроили рывок, обострили игру и повели к перерыву благодаря активным действиям Кариса Леверта во второй четверти.

У «Кливленда» до большого перерыва явно были системные трудности. Команда никак не могла попасть из-за дуги, проигрывала в движении мяча и уступала «Детройту» в скорости мыслей. К перерыву гости уверенно вели несколько очков — 56:52. Но всё резко поменялось сразу после возобновления игры. «Кливленд» внезапно выдал мощный 24-очковый рывок, за который забил почти все свои броски и очень хорошо воспользовался ошибками соперника, что стало рекордным отрезком команды с момента появления подобной статистики в 1990-х.

В этом отрезке главным героем был Митчелл. За восемь минут третьей четверти он забил 21 очко, попал восемь из девяти бросков, дважды попал из-за дуги. За четверть у него получилось «+20». Примечательно, что столько же очков он набрал, сколько и весь «Детройт» за этот же промежуток — это рекорд для игроков «Кливленда» в плей-офф со времён Леброна Джеймса. Защита соперников не справлялась с Митчеллом ни при его движении без мяча, ни при быстрых атаках.

Митчелл набрал 43 очка за матч, из которых 39 пришлись на вторую половину — это повторение рекорда НБА, который установил Эрик Флойд в 1987 году. Примечательно, что новый рекорд он мог бы установить, но не забил штрафной за 27 секунд до конца. Более того, с 1997 года никто в плей-офф не набирал больше 35 очков за вторую половину. Прошлый рекорд принадлежал Стиву Нэшу. Пока Митчелл был на паркете, «Кливленд» выиграл у соперников 28 очков.

Очень здорово сыграл Эван Мобли: он набрал 17 очков, сделал пять блоков, три перехвата и отдал пять передач. С таким набором статистики в плей-офф Восточной конференции после Майкла Джордана ещё никто не выступал. У Митчелла, кстати, теперь столько же матчей с 30+ очками в плей-офф, сколько у Кавая Леонарда, Тима Данкана и Аллена Айверсона. Счёт в серии сравнялся 2-2, теперь игры переносятся в Детройт.