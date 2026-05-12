Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Плей-офф НБА — 2026, Лейкерс — Оклахома: обзор четвёртого матча серии от 12 мая, Тандер выиграли со счётом 4-0, вылет Леброна

Всё, для Леброна плей-офф завершён. «Лейкерс» без шансов проиграли «Оклахоме»
Артемий Берстенев
Всё, для Леброна плей-офф завершён
Комментарии
«Тандер» — в финале Западной конференции!

Серия между «Оклахомой» и «Лейкерс» закончилась за четыре матча. В последней игре команда из Лос-Анджелеса впервые смогла по-настоящему навязать борьбу в концовке, но «Оклахома» не дрогнула и сохранила преимущество в ключевые минуты. Так она и вышла в финал Западной конференции.

Следите за плей-офф НБА на «Чемпионате»:
Леброн Джеймс вылетел из плей-офф НБА! LIVE
Live
Леброн Джеймс вылетел из плей-офф НБА! LIVE
Митчелл повторил рекорд НБА и оживил серию. Такого «Кливленд» не видел со времён Леброна! Митчелл повторил рекорд НБА и оживил серию. Такого «Кливленд» не видел со времён Леброна!

Эта встреча получилась самой упорной из всех, и на её фоне особенно было видно, чем отличаются соперники друг от друга сейчас. «Лейкерс» бóльшую часть игры старались сбить привычный темп «Оклахомы». В предыдущих матчах «Тандер» быстро захватывали инициативу, хорошо использовали скорость и умели пользоваться слабостями соперника в защите. В этот раз хозяева дольше держали структуру и значительно лучше боролись за подборы.

Остин Ривз был особенно заметен. Он часто шёл в проход после смены и этим вынуждал защиту «Оклахомы» отступать глубже обычного. Когда гости перекрывали ему дорогу, «Лейкерс» замедляли игру и разыгрывали через Леброна Джеймса. В этот момент Леброн больше действовал как распасовщик, а не как главный атакующий. Именно он помогал управлять игрой в третьей четверти, когда хозяева пару раз почти сравнивали счёт.

«Лейкерс» — «Оклахома»

«Лейкерс» — «Оклахома»

Фото: Luke Hales/Getty Images

Защите «Оклахомы» добавлял хлопот Руи Хатимура: он часто оставался один на дуге и хорошо этим пользовался, ведь гости фокусировались на Ривзе и Джеймсе. Хатимура набрал девять очков в четвёртой четверти, и это помогло «озёрникам» сохранить интригу до самого конца.

Различие между этими командами лучше всего было видно по тому, насколько уверенно и стабильно они действовали. Шей Гилджес-Александер знает, как избегать резких спадов — он почти всё время действовал спокойно и уверенно, не делал ставку на тяжёлые броски и редко брал игру на себя в ущерб команде. Благодаря постоянному давлению, проходам и умению сохранять структуру игры он набрал 35 очков.

Ещё важный вклад внёс Аджай Митчелл, который особенно удивляет в этом плей-офф: пока защитники «Лейкерс» старались остановить звёзд, он получил возможность для бросков и помог «Оклахоме» удержаться, когда соперник был на подъёме. Сам Митчелл завершил встречу с 28 очками, обновив личный рекорд результативности.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В концовке матча всё было очень напряжённо. После прохода Маркус Смарт дал хозяевам преимущество за минуту до конца, однако «Оклахома» быстро ответила. Чет Холмгрен попал из-под кольца за 32 секунды до сирены, затем Леброн промахнулся, а Гилджес-Александер реализовал штрафные. Ривз не попал из-за дуги в самой концовке.

115:110 — четвёртая победа подряд для «Тандер», и серия завершена. В этом сезоне «Оклахома» взяла у «Лейкерс» все восемь игр. Для команды из Лос-Анджелеса сезон завершился ещё и на фоне травмы Луки Дончича, который так и не смог сыграть в плей-офф.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2026, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 115
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 27, Хатимура - 25, Джеймс - 24, Хэйс - 18, Эйтон - 6, Кеннард - 5, Смарт - 5, Тьеро, Вандербилт, Смит, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Клебер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Митчелл - 28, Холмгрен - 16, Маккейн - 13, Карузо - 9, Дорт - 6, Хартенштайн - 5, Уоллес - 3, Уильямс, Джо, Уиггинс, Уильямс, Топич
Как выглядит сетка плей-офф НБА — смотрите здесь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android