Всё, для Леброна плей-офф завершён. «Лейкерс» без шансов проиграли «Оклахоме»

Серия между «Оклахомой» и «Лейкерс» закончилась за четыре матча. В последней игре команда из Лос-Анджелеса впервые смогла по-настоящему навязать борьбу в концовке, но «Оклахома» не дрогнула и сохранила преимущество в ключевые минуты. Так она и вышла в финал Западной конференции.

Эта встреча получилась самой упорной из всех, и на её фоне особенно было видно, чем отличаются соперники друг от друга сейчас. «Лейкерс» бóльшую часть игры старались сбить привычный темп «Оклахомы». В предыдущих матчах «Тандер» быстро захватывали инициативу, хорошо использовали скорость и умели пользоваться слабостями соперника в защите. В этот раз хозяева дольше держали структуру и значительно лучше боролись за подборы.

Остин Ривз был особенно заметен. Он часто шёл в проход после смены и этим вынуждал защиту «Оклахомы» отступать глубже обычного. Когда гости перекрывали ему дорогу, «Лейкерс» замедляли игру и разыгрывали через Леброна Джеймса. В этот момент Леброн больше действовал как распасовщик, а не как главный атакующий. Именно он помогал управлять игрой в третьей четверти, когда хозяева пару раз почти сравнивали счёт.

«Лейкерс» — «Оклахома» Фото: Luke Hales/Getty Images

Защите «Оклахомы» добавлял хлопот Руи Хатимура: он часто оставался один на дуге и хорошо этим пользовался, ведь гости фокусировались на Ривзе и Джеймсе. Хатимура набрал девять очков в четвёртой четверти, и это помогло «озёрникам» сохранить интригу до самого конца.

Различие между этими командами лучше всего было видно по тому, насколько уверенно и стабильно они действовали. Шей Гилджес-Александер знает, как избегать резких спадов — он почти всё время действовал спокойно и уверенно, не делал ставку на тяжёлые броски и редко брал игру на себя в ущерб команде. Благодаря постоянному давлению, проходам и умению сохранять структуру игры он набрал 35 очков.

Ещё важный вклад внёс Аджай Митчелл, который особенно удивляет в этом плей-офф: пока защитники «Лейкерс» старались остановить звёзд, он получил возможность для бросков и помог «Оклахоме» удержаться, когда соперник был на подъёме. Сам Митчелл завершил встречу с 28 очками, обновив личный рекорд результативности.

В концовке матча всё было очень напряжённо. После прохода Маркус Смарт дал хозяевам преимущество за минуту до конца, однако «Оклахома» быстро ответила. Чет Холмгрен попал из-под кольца за 32 секунды до сирены, затем Леброн промахнулся, а Гилджес-Александер реализовал штрафные. Ривз не попал из-за дуги в самой концовке.

115:110 — четвёртая победа подряд для «Тандер», и серия завершена. В этом сезоне «Оклахома» взяла у «Лейкерс» все восемь игр. Для команды из Лос-Анджелеса сезон завершился ещё и на фоне травмы Луки Дончича, который так и не смог сыграть в плей-офф.