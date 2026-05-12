«Когда тебе за 40, многое забывается». Леброн Джеймс — после своего 23-го сезона в НБА

Леброн Джеймс сегодня завершил свой 23-й сезон в НБА, установив рекорд лиги по продолжительности карьеры. Перед началом сезона-2025/2026 для него предполагалась роль третьей звезды в «Лейкерс» — после Луки Дончича и Остина Ривза, но уже в первом раунде плей-офф из-за травм партнёров он снова стал безоговорочным лидером команды. «Лос-Анджелес» одолел «Хьюстон» в первом раунде, а по ходу серии в строй вернулся Ривз. Затем во втором раунде «Лейкерс» встретились с «Оклахомой» и проиграли серию всухую — 0-4.

После вылета Леброн подвёл итоги сезона и рассказал о своих планах на будущее. «Чемпионат» подготовил перевод пресс-конференции звёздного форварда, который этим летом станет неограниченно свободным агентом в 41 год.

— Леброн, уверен, что мы перейдём к вопросам о будущем чуть позже, но Джей Джей [Редик] всегда отмечал уровень вашей концентрации, ваше лидерство — говорил об этом и до матча. Как вам удаётся держать такой фокус, вести команду, бороться до самого конца, а потом просто переключиться? Как у вас это получается после стольких лет, когда вы столько вложили?

— Ну, знаете, это на самом деле процесс. Это ведь не происходит прямо сейчас. Нужно время, чтобы всё осознать — и сезон, и насколько он был тяжёлым. Потом уже в ближайшие… ну, скажем, пару недель, буду обдумывать всё это, вспоминать, что получилось хорошо, что — не очень, где хотелось бы, чтобы всё вышло по-другому. Но в итоге ты контролируешь только то, что можешь контролировать, а что не в твоих силах — не стоит давать этому слишком сильно влиять на себя. Так что… вот так.

— Вы в этом сезоне говорили о возможном завершении карьеры чаще, чем когда-либо до этого. Как вы сейчас сами ощущаете — что осталось для вас в НБА?

— Ну, если честно, это вы меня спрашивали об этом, а я просто отвечал на вопросы. Я ведь не говорил, что собираюсь заканчивать. Сейчас… честно, я не знаю, что будет дальше. Всё ещё слишком свежо, только-только вылетели. Так что я не знаю, что ждёт меня впереди, правда. Как и в прошлом году после поражения, я говорил, что возьму время, чтобы всё обдумать, пообщаться с семьёй, провести время с близкими. И когда приму решение, вы, конечно, всё узнаете.

Леброн Джеймс, плей-офф НБА — 2026 Фото: Allen Berezovsky/Getty Images

— Это самый длинный период в вашей карьере, когда вы задержались в одной команде. Какие моменты в «Лейкерс» вам сейчас вспоминаются — что стоит на первом месте?

— Моментов много. Конечно, главный — это чемпионство в 2020 году. Это была главная причина, почему я сюда пришёл — вернуть клубу тот уровень игры, которым он славился. Вернуть чемпионство, высокие цели. Быть частью той команды, выиграть титул, играть на этом уровне — как раз это я себе и представлял. И нам это удалось. Так что да — это на вершине.

— В течение сезона мы не раз спрашивали о том, какова идентичность этой команды. Сейчас, когда сезон завершён, как бы вы её определили и что вам в ней понравилось?

— Знаете, это был очень необычный сезон — словно несколько сезонов в одном. У нас было много разных периодов — и травмы, в том числе мои, сильно на это повлияли. Но если говорить об идентичности, думаю, прежде всего мы были очень-очень стойкой командой — неважно, что происходило. В начале сезона меня выбило, потом Остина Ривза, потом Луку, и всё время приходилось менять состав, кто-то выбывал, кто-то выходил вместо него, и всегда находились ребята, кто подхватывал команду. Мы всё равно оставались стойкими. Когда, например, у Луки была травма, потом у Ривза — там вообще была та ещё ситуация накануне серии с «Хьюстоном», и всё равно команда собралась и выдала хороший результат. Так что для меня главное — это как мы проявили стойкость, и именно этим запомнится этот год.

Леброн Джеймс с супругой после плей-офф НБА — 2026 Фото: Allen Berezovsky/Getty Images

— Мы только что разговаривали с Остином. Когда его спросили, что значит для него играть с вами, он сказал: «Это бы значило для меня всё». Он вырос за то время, что вы вместе, особенно учитывая теперь его статус на рынке?

— То, что касается рынка — это уже его дело и его команды. А если в целом, то просто приятно видеть, как он вырос за эти пять лет. С самого начала было видно, что он очень трудолюбив, любит баскетбол, всегда хочет стать лучше и не боится услышать честную обратную связь. Я ещё тогда увидел, что он не боится работы и больших моментов, что ему можно доверять. Сейчас видно, как он уверенно чувствует себя здесь, в этой лиге, и делает вещи, которые немногие могут. Я всегда знал, что он может стать важным игроком для нас — и он это доказал. Всё, что ему нужно было — шанс и вера в себя, что он здесь по праву.

— Для вас это уже 23-й сезон. Каково было уходить с площадки на этот раз, когда нет ясности, что дальше, по сравнению с прошлыми годами, когда было понятно, что вы вернётесь?

— Понимаете, когда тебе за 40, многое забывается. Не могу даже вспомнить, как это было в прошлом. Но могу точно сказать, что я всегда выкладывался по максимуму, делал всё, что мог контролировать. Конечно, терпеть не могу проигрывать, однако каждый матч старался быть максимально сфокусированным, поддерживал команду, чтобы все были на одной волне. Да, дошли не до конца, но не думаю, что весь мой сезон можно назвать неудачным, особенно если учесть, что мне впервые в жизни пришлось быть третьим вариантом в атаке. А потом опять пришлось возвращаться на привычную позицию. В такие моменты ты особенно ценишь, что тебе позволяют вести команду, даже в экстремальных условиях. То, что ребята мне доверяли — это многое значит для меня на данном этапе карьеры.