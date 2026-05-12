Каждый из них — лучший, но в своём. Рейнольдс и Бингэм получили награды Единой лиги

Вчера, 11 мая, стартовала полуфинальная серия в плей-офф Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Зенитом». Команды выдали ярчайший первый матч с 16 сменами лидера, а Дишон Пьерр и Лука Шаманич провели свои самые результативные игры в нашем чемпионате. Но были и другие, кто выделялся и кто получил индивидуальные награды.

Маркус Бингэм в сезоне-2024/2025 выступал за «Хапоэль» из Тель-Авива, который уже в этом году неплохо пошумел в Евролиге и дал бой мадридскому «Реалу» в плей-офф. Вряд ли центровой жалеет о своём решении сменить клубную прописку, потому что с первых игр за УНИКС он выделялся так, что с ходу стал MVP октября в Единой лиге. По ходу регулярки Бингэм делал разницу, на данный момент его статистика — 15,4 очка, 7,3 подбора, 1,1 передачи, 1,3 перехвата и 1,7 блок-шота в среднем за игру. При этом у Маркуса элитные показатели с двухочковой дистанции (62,9%) и из-за дуги (36,9%).

Маркус Бингэм получил награду «Дебютант года» от Илоны Корстин Фото: Единая лига ВТБ

За стабильность и эффективность Бингэм получил награду «Дебютант года» по итогам регулярного чемпионата. Также на неё претендовали Ален Хаджибегович («Автодор» и «Локомотив-Кубань») и Данило Тасич («Енисей»), но Маркус обладает более внушительной личной статистикой, и результаты УНИКСа лучше, чем у команд его оппонентов. Поэтому Бингэм полностью заслужил эту награду!

Джален Рейнольдс не только первый и пока единственный легионер в истории Единой лиги, который преодолел отметку в 3000 очков в чемпионате , но и синоним выражения «эталон качества». Центровой не чурается того, что выходит со скамейки — он 40 раз начинал игру вне стартовой пятёрки. Именно поэтому Рейнольдс наряду с Джеремайей Мартином («Локомотив-Кубань») и Каспером Уэйром (ЦСКА) претендовал на награду «Лучший шестой игрок».

Джален Рейнольдс получил награду «Лучший шестой года» от Илоны Корстин Фото: Единая лига ВТБ

Рейнольдс обставил своих конкурентов по всем фронтам, потому что Мартину и Уэйру нечем было крыть 18,7 очка, 5,5 подбора, 2,7 передачи, 1,5 перехвата и 0,8 блок-шота в среднем за игру от Джалена! И всё это с колоссальной эффективностью (22,3 балла) по ходу сезона. Один из лидеров УНИКСа заслуженно получил свою награду.

И Бингэм, и Рейнольдс, окрылённые признанием лиги, выдали шикарные индивидуальные перформансы в важнейшем первом матче полуфинальной серии с «Зенитом». Маркус практически собрал дабл-дабл: 14 очков, девять подборов, одна передача и один перехват. Джален стал вторым (29 баллов) по эффективности после Луки Шаманича (33 балла), собрав статистику из 23 очков, семи подборов, трёх передач, двух перехватов и трёх блок-шотов. Оба центровых оказали влияние на результат. Бингэм был больше сосредоточен на обороне, а Рейнольдс — на атаке. Тем не менее оба смотрелись великолепно.

Нам лишь остаётся следить за тем, как эти двое будут и дальше проявлять себя в плей-офф. Пока УНИКС идёт без поражений, а Бингэма и Рейнольдса никому не удалось остановить! Хотя «Зенит» был очень близок к этому.