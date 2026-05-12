«Сан-Антонио» невероятно повезло. Что заставило НБА пощадить Вембаньяму?

Ещё вчера, 11 мая, все гадали, получит ли центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма дополнительные санкции со стороны НБА за инцидент в четвёртой игре серии плей-офф с «Миннесотой». Вчера же стало известно: не получил. Несмотря на то что удар локтем в лицо Наза Рида привёл к автоматическому удалению, руководство лиги решило не накладывать штраф и не отстранять игрока от следующего матча (или даже матчей). Таким образом, претендент на звание MVP сможет помочь своей команде в важнейший момент плей-офф.

Инцидент произошёл, когда Вембаньяма оказался в окружении двух защитников после подбора. После видеопросмотра арбитры повысили нарушение до неспортивного фола второй степени (Flagrant 2) за избыточный контакт выше уровня шеи. Француз покинул паркет уже в начале второй четверти (за 8.39 до конца периода), что стало самым ранним удалением участника Матча всех звёзд в игре плей-офф со времён сезона-1997/1998. Для Виктора это первое подобное дисциплинарное взыскание в карьере.

Без своего лидера «Сан-Антонио» уступил «Миннесоте» со счётом 109:114, позволив сопернику сравнять счёт в серии — 2-2. Очевидно, что потеря игрока такого калибра не могла не сказаться на выступлении команды, хотя, к её чести, она смогла перестроиться. «Шпоры» вели в счёте на момент удаления своего центрового и даже в его отсутствие навязывали соперникам борьбу до самых последних минут, сохранив интригу в матче.

Главный тренер «Спёрс» Митч Джонсон впоследствии выступил в защиту подопечного, подчеркнув, что Вембаньяма был вынужден защищаться из-за чрезмерной агрессии оппонентов. Часть экспертов подтверждают эту позицию: в том эпизоде форвард «волков» Джейден Макдэниелс буквально висел на левой руке француза, а Наз Рид плотно подбирался под правую — и всё это происходило без свистка со стороны судей. В такой ситуации Вембаньяме попросту некуда было разворачиваться, кроме как в сторону шеи соперника.

Однако далеко не все в США согласны с мягкостью лиги. Стивен Эй Смит прямо заявил, что только звёздный статус спас Виктора от дисквалификации на пятый матч, а Кендрик Перкинс и вовсе назвал эпизод опасным для жизни: «Попади он чуть выше, в висок, последствия могли быть фатальными. Если НБА его не наказывает, значит, рейтинги и деньги для них важнее здоровья игроков». В то же время Дрэймонд Грин уже призвал «волков» к ответной грубости, посчитав отсутствие даже штрафа за подобный фол «безумием» и сигналом к тому, что теперь в серии «можно всё».

Как бы то ни было, решение лиги известно. Вложил ли Виктор в отмашку локтем чуть больше силы, чем требовалось? Безусловно. Стало ли это следствием раздражения из-за того, что «Тимбервулвз» позволяли себе играть с ним на грани фола? Абсолютно. Но было ли у него прямое намерение нанести травму сопернику и выйти за рамки спортивной борьбы? НБА только что дала чёткий ответ.

Легко предположить, что отсутствие у Вембаньямы «послужного списка» грубых нарушений и травмы у оппонента также стали одними из аргументов в его пользу при вынесении решения. В НБА могли посчитать, что самого факта удаления в столь критический момент игры уже достаточно. В отсутствие железобетонных доказательств злого умысла лига не решилась ломать контекст серии дисквалификацией главной звезды, сохранив зрителям шанс увидеть честный бой в пятой встрече. Судьба серии снова в руках самих игроков.