Пора прощаться с Леброном? Разбираем все варианты его будущего в баскетболе

«Лейкерс» не прошли дальше, уступив «Оклахоме» в четвёртой встрече со счётом 110:115. После такого завершения сезона главная интрига — что дальше будет с Леброном Джеймсом. Этим летом он станет свободным агентом и сможет сам выбирать следующую команду. Уже сейчас обсуждаются разные сценарии, где он может оказаться. Каковы самые вероятные варианты?

Завершение карьеры

Леброн Джеймс, плей-офф НБА — 2026 Фото: Allen Berezovsky/Getty Images

Тема возможного ухода Леброна из НБА уже не выглядит просто слухами. Ему 41 год, он провёл в лиге 23 сезона и добился всего, о чём только можно мечтать. Леброн взял четыре чемпионства, столько же раз становился MVP, побил рекорд по очкам, а ещё второй год играет вместе с сыном Бронни. С возрастом ему всё сложнее справляться с нагрузками, и это уже видно не только по статистике. В последние сезоны он чаще травмируется, а этим летом американские СМИ писали о его проблемах со спиной и об ишиасе. Даже если Леброн всё ещё крут, играть полный сезон становится труднее, чем пять-шесть лет назад.

Джеймс сам не даёт никаких конкретных заявлений о будущем. Во время сезона он несколько раз говорил, что решит позже, не давал поводов для догадок и не готовил аудиторию. Внутри лиги все обсуждают ещё один важный момент — Леброн, в отличие от других звёзд, не хочет устраивать прощальный тур. Поэтому не исключено, что он уже провёл свой последний матч, хотя официального решения пока нет. При этом физически он всё ещё может играть на очень высоком уровне и попадать на Матч звёзд. Ещё совсем недавно форвард говорил, что способен провести в НБА несколько сезонов, если захочет. В общем, всё зависит не от его формы, а от внутренней мотивации двигаться дальше.

Продолжение карьеры в «Лейкерс»

Леброн Джеймс и Остин Ривз, плей-офф НБА — 2026 Фото: Luke Hales/Getty Images

Самое вероятное развитие событий — подписание очередного контракта с «Лейкерс». Несмотря на возраст, Джеймс по-прежнему играет важную роль в команде. В нынешнем сезоне ему не раз приходилось менять функции из-за Луки Дончича, но ближе к плей-офф он снова стал главным архитектором атак, особенно после травм Дончича и Остина Ривза. Для самой организации ситуация сложнее, чем год назад. С переходом Луки клуб перешёл к новой стратегии, в которой словенец стал центральной фигурой. Дополнительно «Лейкерс» нужно думать о продлении контракта с Ривзом и при этом соблюдать ограничения платёжной ведомости.

Не всё в вопросе будущего Леброна в «Лейкерс» определяется его личным желанием играть дальше. Ещё прошлым летом агент спортсмена Рич Пол прямо отмечал, что Леброн будет смотреть на шансы клуба побороться за титул уже в ближайшем будущем. Сейчас карьера Джеймса интересует его исключительно с точки зрения чемпионских перспектив. Впрочем, у «Лейкерс» сохраняется весомый аргумент для того, чтобы удержать одну из главных звёзд лиги. Леброн с семьёй давно обосновался в Лос-Анджелесе, там у него бизнес и личные интересы, а сын Бронни развивается внутри клуба. Смена команды вынудит Джеймса выйти за привычные рамки и затронет гораздо больше аспектов, чем просто спортивный переход.

Возвращение в «Кливленд»

Донован Митчелл и Леброн Джеймс, сезон-2025/2026 Фото: Jason Miller/Getty Images

Чаще прочих альтернатив в контексте будущего Джеймса называют «Кливленд». Внутри лиги многие давно считают этот вариант вполне осуществимым, особенно после сообщений о готовности клуба обсуждать возвращение игрока. Для самого Леброна это единственный путь, помимо Лос-Анджелеса, где ему не нужно будет привыкать к новому окружению. Джеймс родился в Огайо, именно в «Кавальерс» начал карьеру и привёл команду к чемпионству в 2016-м. Его связь с этим городом и клубом по-прежнему заметно крепче, чем с другими командами.

С точки зрения баскетбола «Кливленд» полностью соответствует требованию Леброна по уровню конкуренции в составе. В связке с Донованом Митчеллом, Эваном Мобли и Джарреттом Алленом команда несколько лет считается одним из главных претендентов на Востоке. Если бы Леброн влился в такую систему, ему не пришлось бы каждый матч выкладываться по максимуму в регулярке. Главная проблема заключается в финансовых ограничениях. О полноценном контракте стороны смогут договориться только при условии непростых обменов либо сложной схемы «сайн-энд-трейд» . Если клуб и игрок не найдут решения, Леброну, скорее всего, придётся значительно уменьшить свои финансовые ожидания.

Переход в «Голден Стэйт»

Леброн Джеймс и Стефен Карри, сезон-2025/2026 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

В американских медиа периодически обсуждается перспектива перехода Леброна в «Голден Стэйт». Раньше этот вариант казался малореальным главным образом из-за длительного противостояния между Джеймсом и командой Стефена Карри. Однако в последнее время отношения между лидерами существенно потеплели: Леброн сохраняет дружбу как с Карри, так и с Дрэймондом Грином, а работа со Стивом Керром в сборной США на Олимпиаде в Париже только укрепила эти связи. Слухи изнутри «Уорриорз» подтверждают, что клуб по-прежнему проявляет интерес к объединению Джеймса и Карри, чтобы они сыграли вместе до завершения карьеры.

С баскетбольной точки зрения подобный вариант вполне логичен. Даже в 41 год Леброн считается одним из самых выдающихся распасовщиков НБА, а игра «Голден Стэйт» всегда строилась на быстром перемещении мяча и умных командных действиях. Клуб при этом по-прежнему ищет способы извлечь максимум из оставшихся сезонов Карри на высшем уровне. Однако финансовые вопросы становятся ощутимым препятствием, и для перехода в «Уорриорз» Джеймсу, скорее всего, пришлось бы согласиться на понижение зарплаты, как и в случае с «Кавальерс».

Остальные варианты

Никола Йокич и Леброн Джеймс, сезон-2025/2026 Фото: Tanner Pearson/Clarkson Creative/Getty Images

Время от времени на рынке обсуждаются и другие возможные направления. Например, упоминаются «Нью-Йорк», «Денвер» и «Клипперс». У «Никс» существуют определённые контакты с окружением Джеймса, к тому же сам Леброн известен своей любовью к играм на паркете «Мэдисон Сквер Гарден».

В «Клипперс» для него возможны комфортная жизнь в Лос-Анджелесе и работа с Тайроном Лю, с которым он однажды уже выигрывал чемпионат, когда они вместе работали в «Кливленде». «Денвер» рассматривается как клуб с высокими амбициями, однако его участие в гонке чаще всего ограничивается слухами.

Несмотря на это, эти команды пока не являются главными претендентами на Леброна. Наиболее реальными остаются «Кливленд» и «Голден Стэйт», если всё же звезда решит покинуть «Лейкерс». Ждём, какое решение примет Король, и продолжим следить за развитием ситуации.