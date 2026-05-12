Его почти проводили, а он установил рекорд. Как Шаманич стал козырем «Зенита» в плей-офф

Ещё три недели назад казалось, что карьера хорватского бигмена Луки Шаманича в Санкт-Петербурге закончена. Конфликт с главным тренером Деяном Радоньичем и слухи о расторжении контракта могли поставить точку в его сезоне, но игрок вернулся, чтобы выдать свой лучший перформанс в Единой лиге ВТБ. История достигла точки кипения 20 апреля. После матча с УНИКСом (86:69) в инфополе ворвалась новость: «Зенит» намерен расстаться с Шаманичем. Причина — жёсткая перепалка с наставником команды прямо во время игры. Хорват провёл на паркете в начале второй половины всего 1 минуту 45 секунд, после чего отправился на скамейку до финальной сирены.

Хотя гендиректор клуба Александр Церковный публично опроверг информацию о конфликте, Шаманич всё же пропустил первый матч серии с «Уралмашем». Команда из Санкт-Петербурга ту встречу проиграла, а отсутствие одного из ключевых «больших» на фоне громких инсайдов сильно бросалось в глаза. Как бы то ни было, стороны «устранили недопонимание», и Лука вернулся в состав. Не сказать, что в первые игры после паузы статистика хорвата была особо впечатляющей: два очка во втором и третьем матчах серии с «Уралмашем» и восемь — в четвёртом.

Но присутствие было налицо. Как после победы в серии отмечали Ксавьер Мун и Андре Роберсон, возвращение хорвата не только добавило мощи передней линии, но и сплотило коллектив в критический момент.

Бенефис в Казани

Настоящий взрыв произошёл в первом матче полуфинальной серии с УНИКСом. Пока лидеры петербуржцев Мун и Трент Фрэйзер находились под плотной опекой, именно Шаманич стал той «опцией», к которой казанская защита оказалась не готова. Лука выходил со скамейки и моментально давал результат: восемь очков за семь минут во второй четверти, затем ещё семь очков за короткий отрезок в заключительном периоде.

Наряду с Георгием Жбановым хорват был лучшим у «Зенита» на паркете. По итогам встречи Шаманич установил личный рекорд результативности в Единой лиге, набрав 28 очков (9/13 с игры), шесть подборов и 33 балла эффективности. Но если в атаке какого-то взрыва от Луки можно было ожидать, то его работа на своей половине площадки по-настоящему поразила. Традиционно считающийся средним защитником, в этот раз легионер «Зенита» буквально цеплялся за каждый мяч, демонстрируя запредельную самоотдачу.

На скамейку и обратно

Стоит вспомнить, что, когда Шаманич только пришёл в «Зенит», он буквально вдохнул новую жизнь в переднюю линию команды. На фоне травмы Алекса Пойтресса, когда из стабильных опций в ротации оставался лишь Андрей Мартюк, хорват стал спасением. Типичный растягивающий «большой» с хорошим броском органично вписался в схемы сине-бело-голубых. Однако концовку регулярного чемпионата Лука откровенно провалил: мазал из выгодных позиций и выглядел неубедительно.

К счастью для «Зенита», бигмен прибавил в самый нужный момент. Пропустив первый матч плей-офф с «Уралмашем», спортсмен вернулся во втором. В серии с екатеринбуржцами Лука не проводил на паркете и 17 минут. В первой встрече с УНИКСом он был на площадке уже 23 минуты и наконец показал ту уверенность и класс, за которые его в своё время выбирали в первом раунде драфта НБА. Несмотря на рекорд Шаманича, «Зенит» уступил в напряжённом овертайме (104:107 ОТ). Однако возвращение бигмена в его лучшую форму даёт болельщикам повод для оптимизма: в этой серии у Деяна Радоньича появился козырь, способный перекрыть даже самую плотную опеку соперников.