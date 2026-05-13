Что дальше ждёт «Лейкерс»?

После вылета из плей-офф в «Лейкерс» начали всерьёз готовиться к одному из самых знаковых межсезоний за последние годы. В клубе уже обсуждают, как изменить состав, что будет с Леброном Джеймсом, как поменяется положение Луки Дончича, а также возможные громкие обмены. Собрали все ключевые подробности и инсайдерскую информацию The Athletic о ситуации в организации.

Внутри клуба считают, что переломным моментом этого сезона для «Лейкерс» стала встреча с «Оклахомой» в начале апреля. К перерыву команда проигрывала более 30 очков, при этом Лука Дончич и Остин Ривз уже имели травмы. Оба баскетболиста могли не доиграть до конца, но настояли на том, чтобы выйти на площадку после большого перерыва. Этот эпизод в организации рассматривают не как проявление эмоций, а как отражение атмосферы, которая сложилась к завершению регулярного чемпионата. Март был первым месяцем, когда команда почувствовала уверенность и стабильность. В этот период Джей Джей Редик провёл серию конструктивных бесед с Дончичем, Ривзом и Джеймсом, что обозначило новую командную структуру.

Редик дал понять, что «Лейкерс» постепенно должны были перейти под контроль Дончича. Предполагалось, что Ривз станет больше участвовать в строительстве атак, а Джеймсу потребуется приспособиться к новому, более гибкому амплуа. Для команды этот переход оказался достаточно сложным этапом. Внутри клуба существовали сомнения по поводу того, насколько спокойно Леброн отнесётся к переменам. Однако уже в марте стало заметно, что тревоги исчезли: Джеймс принял изменения, команда добилась 15 побед в 17 матчах, а дуэт Дончич – Ривз стал главным мотором нападения. Леброн по-прежнему был очень эффективен, хотя уже не контролировал игру так, как раньше. На этой волне внутри организации начали говорить о чемпионских перспективах, но дальнейшие события быстро изменили обстановку.

Лука Дончич, плей-офф НБА — 2026 Фото: Kenneth Richmond/Getty Images

Травма Дончича оказалась серьёзнее, чем ожидали в самом начале. Когда он прошёл дополнительное обследование в Испании, врачи выявили более сложное повреждение задней поверхности бедра, хотя после МРТ в США прогноз был иным. После этого он так и не вернулся на площадку. Серия плей-офф с «Оклахомой» чётко выявила различие между «Лейкерс» и настоящими топ-командами Запада. Даже когда у «Тандер» не было Джейлена Уильямса, соперник проявил большую целостность: у них ротация оказалась длиннее, защита гибче, а игроки со скамейки вносили вклад стабильно. После поражения внутри команды прозвучала суровая оценка: текущему составу не хватает класса для чемпионской гонки. Именно этот момент стал отправной точкой для разговора о переменах. Сейчас вариант сохранить состав без значительных изменений уже не рассматривается. Результаты регулярки порадовали — 53 победы, лучший сезон за последние годы, однако руководство ясно осознаёт: эта команда уже достигла максимума.

В межсезонье перед клубом стояла задача выстроить команду вокруг Дончича. Перед тем как подписывать с ним новое соглашение, ему пообещали, что подбор игроков и игровая система будут соответствовать его стилю — как это было в «Далласе». Речь идёт не о косметических изменениях, а о формировании костяка с нужными навыками. Руководство «Лейкерс» рассматривает вариант усиления мобильным центровым, который способен создавать угрозу под кольцом, а также ищет атлетичных защитников на фланги и ещё одного плеймейкера, чтобы снизить нагрузку на Дончича. Особый акцент в поиске делается на позицию центра, где команде требуется активный игрок, умеющий работать в пик-н-ролле и опасный без мяча по типу Дэниела Гэффорда или Дерека Лайвли. Параллельно клуб будет изучать возможность обмена на Янниса Адетокунбо, и, судя по прогнозам, переговоры летом вполне вероятны. При этом для Дончича важно, чтобы Остин Ривз остался в составе.

Лука Дончич и Остин Ривз, сезон-2025/2026 Фото: Alex Slitz/Getty Images

Сам словенец видит в Ривзе ключевого игрока для долгосрочного развития команды, поэтому не одобряет идею включать его в потенциальную сделку за Янниса. В организации считают такую позицию оправданной, поскольку лучшие версии команд, собранных вокруг Дончича, всегда появлялись, когда рядом с ним был второй плеймейкер — раньше эту роль выполняли Джейлен Брансон и Кайри Ирвинг. В «Лейкерс» уверены, что Ривз способен действовать в подобном амплуа. Главная сложность здесь в том, что его новый контракт будет стоить дорого. Через год защитник станет свободным агентом, и уже сейчас ряд клубов оценивает будущую зарплату Остина примерно в $ 40 млн за сезон. К главным претендентам относят «Чикаго» и «Бруклин», хотя интерес проявляют ещё «Юта» и «Атланта». «Лейкерс» оказываются в затруднительном положении: Ривз хорошо смотрится рядом с Дончичем, но высокая зарплата может серьёзно ограничить возможности для перестройки.

Будущее Леброна Джеймса по-прежнему остаётся большой загадкой. И сам игрок, и руководство «Лейкерс» демонстрируют желание продолжать сотрудничество, однако переговоры касаются не только спортивных аспектов, но и финансовых вопросов. Зарплата Леброна неизменно росла на протяжении всей его карьеры, однако сейчас ситуация может измениться. Если Леброн решит сменить клуб или завершить карьеру, у «Лейкерс» освободится примерно $ 50 млн под потолком зарплат, что серьёзно увеличит гибкость клуба на рынке. При этом в самой организации считают, что команда способна усилиться, даже если Джеймс и Ривз останутся, просто вариантов для манёвра станет меньше.

Клуб заинтересован в сохранении Руи Хатимуры, чью стабильность на трёхочковой дуге и хорошее взаимодействие с Дончичем в команде ценят особенно высоко. Не остался без внимания и вклад Люка Кеннарда: его появление подтвердило, насколько важно окружать словенца качественными шутерами. На трансферном рынке интерес «Лейкерс» сосредоточен вокруг игроков передней линии: рассматриваются кандидатуры Митчелла Робинсона, Роберта Уильямса, Уокера Кесслера и Джейлена Дюрена. Помимо этого, клуб внимательно следит за положением дел с крайними игроками «Нью-Орлеана» — Треем Мёрфи и Хербертом Джонсом.

Марк Уолтер, сезон-2025/2026 Фото: Keith Birmingham/Getty Images

В самом «Лос-Анджелесе» тоже происходят перемены. После того как семья Уолтер приобрела «Лейкерс» за $ 10 млрд, внутри организации стартовала масштабная перестройка. Руководители расширяют отдел скаутинга, уделяют больше внимания медицине и строят партнёрские отношения с командой «Доджерс». Роб Пелинка уже несколько раз встречался с представителями бейсбольного клуба, а бывший топ-менеджер МЛБ Фархан Заиди стал частым гостем на базе команды. В клубе признают, что в последние годы слишком полагались на громкие трейды и индивидуальные решения. Теперь перед руководством стоит задача создать по-настоящему устойчивую структуру с развитой аналитикой, сильной скаутской службой и расширением собственных ресурсов. Однако времени на длительную перестройку почти не осталось: «Оклахома» уже находится в числе лидеров Запада, а конкуренты заметно усиливаются.

Внутри клуба именно это межсезонье воспринимают как определяющее, ведь сейчас многое завязано на дальнейшем развитии франшизы. «Лейкерс» фактически выбрали Дончича своим главным проектом на будущее, так что руководству предстоит определить, готовы ли все участники процесса пойти на радикальные шаги ради успеха.