Сенсация, овертайм и плохая игра от лидеров армейцев. «Локомотив-Кубань» удивил ЦСКА!

Первый матч полуфинала между УНИКСом и «Зенитом» выдался на славу. Теперь в дело вступают ЦСКА и «Локомотив-Кубань». Армейцы в этом сезоне ни разу не проигрывали дома в Москве. Как проходила первая встреча в этой серии?

ЦСКА, как полагается домашней команде, начал крайне уверенно: рывок 11:3, в котором выделялся Ливио Жан-Шарль, набравший пять очков. Однако затем у «Локо» включился Всеволод Ищенко. Молодой защитник практически в одиночку отквитал всё отставание. Правда, выход Мело Тримбла и Антониуса Кливленда со скамейки вернул армейцев снова в игру. Хозяева забрали четверть со счётом 23:18. Второй отрезок ярко начал Джеремайя Мартин, благодаря ему краснодарцы сначала сравняли счёт, а затем и вовсе вышли вперёд — 34:32. У ЦСКА перестало работать их командное нападение, а гости усилиями Винса Хантера и Алена Хаджибеговича успешно действовали в «краске». Стабильно набирал очки и Патрик Миллер. Армейцев тащил Самсон Руженцев, но они уступили в десятиминутке — 20:24.

После большого перерыва клубы продолжили идти нога в ногу — никому не удавалось оторваться в счёте. Игра шла у Ищенко, который набирал очки в проходах и с дальней дистанции. Хаджибегович разбирался под кольцом, однако у ЦСКА включился Никита Курбанов. Форвард выдал две «трёшки», а затем вколотил мяч сверху. Не отставал и Кливленд, набиравший очки с различных позиций. 22:20 — четверть за армейцами. Руженцев и Кливленд выделялись и в заключительном отрезке. В определённый момент ЦСКА добился перевеса в пять очков — 70:65, однако «Локо» усилиями Миллера, Мартина и Хаджибеговича вышел вперёд (80:79).

В последние две минуты ЦСКА создал себе задел в три очка (83:80). Майкл Мур своей «трёшкой» сравнял счёт. В основное время команды не выявили победителя (83:83). За три минуты в овертайме «Локо» добился солидного перевеса благодаря Мартину, Хаджибеговичу и Ищенко — 91:83. У ЦСКА не получалось вообще ничего, и лишь дальнее попадание от Каспера Уэйра положило конец ужасной серии. Но краснодарцы довели дело до победы со счётом 97:88 ОТ.

X-фактор

Ален Хаджибегович в борьбе с Мело Тримблом Фото: Единая лига ВТБ

Ищенко и Хаджибегович буквально сделали игру для краснодарцев. Их в целом и можно считать X-фактором этого противостояния. Но нельзя не выделить и Миллера, Хантера и Мартина, каждый из которых внёс вклад в победу. «Локо» великолепно двигал мяч и просто феноменально атаковал с двухочковой дистанции — 67,4%. Краснодарцы раз за разом находили моменты для врыва в «краску» и забрасывали мячи.

Лучшие и худшие

Мело Тримбл Фото: Единая лига ВТБ

Хаджибегович сегодня собрал дабл-дабл: 20 очков, 12 подборов и (!) четыре блок-шота. Именно за этим «Локо» и подписывал центрового, который реализовал 81,8% своих бросков. Ищенко тоже был бесподобен: 19 очков, три подбора, четыре передачи, три перехвата и один блок-шот. Всеволод давал команде энергию, благодаря чему партнёры заводились. Капитан Миллер провёл образцовый матч, в котором набрал 17 очков, четыре подбора, восемь передач и три перехвата. Хантер под кольцом был очень полезен со своими 13 очками и шестью подборами.

У ЦСКА выделялся Курбанов, собравший дабл-дабл: 12 очков и 11 подборов. Никита бился на обеих сторонах и давал очень много пользы. В овертайме его не хватило, так как он словил пятый фол на первой минуте дополнительного времени. Отлично сыграл Руженцев, который набрал 13 очков и пять подборов. Жан-Шарль тоже провёл хорошую встречу — 15 очков и шесть подборов.

Провалили встречу главные лидеры ЦСКА — Тримбл и Уэйр. Мело хоть и набрал 11 очков в большинстве своём со штрафной линии, но реализовал лишь один бросок с игры из 15! Такого ужасного выступления не было у лидера в этом сезоне. Краснодарцы шикарно действовали на подстраховке и не давали Тримблу беспрепятственно проникать в «краску». У Каспера всё ещё хуже — три очка и лишь одна удачная попытка из девяти.

Итоги

ЦСКА — «Локомотив-Кубань» Фото: Единая лига ВТБ

Как и вчера, так и сегодня каждая из команд заслуживала победы. И в этой серии всё началось с овертайма — что за красота?! Но в овертайме ЦСКА буквально выключился, а «Локо» не сбавил оборотов в защите и очень сильно прибавил в атаке. Нападение армейцев почему-то встало и никак не могло найти ответы на действия краснодарцев. Но это серия до четырёх побед, поэтому ждём подстройки от Андреаса Пистиолиса, который, к слову, стал тренером года в Единой лиге, и корректировок от Томислава Томовича. Вторая игра в Москве будет невероятно важной для ЦСКА.