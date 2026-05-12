«Мы опустошены». Умер игрок «Мемфиса», установивший уникальный рекорд среди новичков
Никита Бирюков
Умер игрок «Мемфиса» Брэндон Кларк
Ужасные новости.

Нежданно-негаданно откуда ни возьмись прилетели печальные известия… Скончался форвард «Мемфис Гриззлиз» Брэндон Кларк. Подробности смерти пока не обнародованы, но от этого никому не легче.

Брэндон Кларк Подробнее

Кларк не был звездой «Мемфиса», однако являлся неотъемлемой и очень важной частью клуба в один из самых ярких периодов команды во главе с Джа Морантом и Джареном Джексоном, когда «Гриззлиз» в сезоне-2021/2022 заняли второе место на Западе. Да, затем Морант начал играться с пистолетами и угробил карьеру, но Брэндон всё равно давал много пользы на обеих сторонах паркета.

Чего только стоит его дебютный сезон в лиге — 12,1 очка, 5,9 подбора и 1,4 передачи. Для новичка, получавшего 23 минуты в среднем, — шикарные цифры. Однако поражало другое — по ходу чемпионата-2019/2020 он реализовывал 61,8% бросков с игры, что является самым высоким показателем в истории НБА для новичков. Неплохой факт, да!

Брэндона по ходу всей карьеры мучили травмы, поэтому он ни разу не провёл больше 64 матчей за сезон. Он не хватал звёзд с неба, но был отличным ролевиком, умеющим играть в качественный баскетбол. Жаль, что бесконечные повреждения помешали ему ещё сильнее раскрыться.

Адам Сильвер
комиссионер НБА

«Мы опустошены, узнав о смерти Брэндона Кларка. Будучи одним из самых опытных игроков «Гриззлиз», Брэндон был любимым товарищем по команде и лидером, который играл с огромной страстью и характером. Наши мысли с семьёй Брэндона, его друзьями и организацией «Гриззлиз».

В начале апреля 2026 года Кларк был арестован за превышение скорости и хранение и перевозку наркотических веществ. Впрочем, без официальных данных от следствия пока все догадки бессмысленны.

Естественно, «Мемфис» не мог не высказаться насчёт смерти своего игрока. «Мы убиты горем из-за трагической утраты Брэндона Кларка. Брэндон был выдающимся товарищем по команде и ещё более хорошим человеком, чьё влияние на организацию и общество Мемфиса не будет забыто. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье и близким в это трудное время», — говорится в заявлении клуба.

29 лет… Кларка больше нет, но память о нём в сердцах фанатов «Мемфиса» останется навсегда, потому что он был настоящим бойцом, который сражался до последнего на площадке. Такое не забывается!

