Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Плей-офф НБА — 2026, Сан-Антонио — Миннесота: обзор пятого матча серии от 13 мая, Спёрс повели со счётом 3-2, Виктор Вембаньяма

Виктор Вембаньяма провёл образцовый матч. «Сан-Антонио» в шаге от полуфинала плей-офф НБА
Артемий Берстенев
Комментарии
«Миннесота» оказалась в роли догоняющей.

Пятый матч серии второго раунда плей-офф завершился уверенной победой «Сан-Антонио» над «Миннесотой» — 126:97. Благодаря этому техасцы повели в серии 3-2 и оказались в шаге от полуфинала, а сама встреча прошла под знаком великой игры Виктора Вембаньямы. После неудачи и удаления в прошлой игре француз продемонстрировал едва ли не лучший свой баскетбол.

Следите за плей-офф НБА на «Чемпионате»:
Плей-офф НБА — 2026. Второй раунд. LIVE!
Live
Плей-офф НБА — 2026. Второй раунд. LIVE!
Пора прощаться с Леброном? Разбираем все варианты его будущего в баскетболе Пора прощаться с Леброном? Разбираем все варианты его будущего в баскетболе

С первых минут хозяева забрали инициативу, плотно прессинговали в атаке, быстро двигали мяч после подборов и эффективно разыгрывали свободные зоны для бросков. В подобной стремительной игре Вембаньяма сразу превратился в ключевую фигуру. Уже в дебютной четверти он отметился 18 очками, реализовав шесть из восьми бросков и дважды отличившись из-за дуги.

«Миннесота» пыталась привычно отвечать жёсткой защитой, однако любые контакты только придавали Вембаньяме дополнительную скорость и не мешали его ритму. После одного из особенно жёстких столкновений с Джейденом Макдэниелсом и Айо Досунму француз тут же отличился — быстро убежал в отрыв и эффектно завершил атаку данком.

«Сан-Антонио» — «Миннесота»

«Сан-Антонио» — «Миннесота»

Фото: Alex Slitz/Getty Images

В первой половине игроки «Спёрс» стабильно опережали соперников по движению и находили свободные зоны, а уже к большому перерыву на счету Вембаньяма было 21 очко, 11 подборов и два блока. Интересно, что последним, кто набирал такую статистику в плей-офф за «Сан-Антонио», оставался Тим Данкан 23 года назад. Влияние француза не ограничивалось результативностью — оборона «Миннесоты» вынужденно смещалась в «краску», открывая для «Спёрс» пространство на дуге и дополнительные опции для проходов под кольцо.

После большой паузы «Тимбервулвз» ненадолго снова включились в борьбу. В начале третьей четверти гости устроили рывок 14:2, несколько раз подряд пресекли попытки передачи под аллей-упы на Вембаньяму и сравняли счёт. Энтони Эдвардс начал чаще играть один в один, а защита «Миннесоты» стала встречать соперника выше, ближе к линии передачи.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Но именно следующий отрезок решил исход встречи: «Сан-Антонио» жёстче сыграл в защите, уверенно контролировал подборы. Келдон Джонсон поставил эффектный блок Руди Гоберу, затем продавил Эдвардса под щитом и завершил атаку точным броском. После этого хозяева восстановили двузначное преимущество и больше не позволяли сопернику сокращать разницу.

Вембаньяма завершил игру с 27 очками, 17 подборами, пятью результативными передачами и тремя блок-шотами. Подобным достижением в плей-офф отличается только Энтони Дэвис, когда выступал за «Лейкерс». При этом француз стал самым молодым баскетболистом с такими показателями за всю историю плей-офф. «Миннесота» опять столкнулась с проблемами: Эдвардс отметился лишь восемью очками в первой половине, а команда долго втягивалась в ритм. «Сан-Антонио» выдал один из лучших организованных матчей сезона и близок к выходу в финал конференции, где уже находится «Оклахома».

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
13 мая 2026, среда. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
126 : 97
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 27, Джонсон - 21, Фокс - 18, Касл - 17, Харпер - 12, Васселл - 12, Шампани - 8, Олиник - 3, Брайант - 3, Уотерс III - 3, Бийомбо - 2, Маклафлин, Корнет, Пламли, Барнс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 20, Макдэниелс - 17, Рэндл - 17, Досунму - 16, Рид - 12, Конли - 5, Гобер - 4, Беранже - 3, Шеннон - 2, Андерсон - 1, Дивинченцо, Филлипс, Инглс, Хиланд, Пуллин, Кларк, Фриман, Зикарски
Как выглядит сетка плей-офф НБА — смотрите здесь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android