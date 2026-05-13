Виктор Вембаньяма провёл образцовый матч. «Сан-Антонио» в шаге от полуфинала плей-офф НБА

Пятый матч серии второго раунда плей-офф завершился уверенной победой «Сан-Антонио» над «Миннесотой» — 126:97. Благодаря этому техасцы повели в серии 3-2 и оказались в шаге от полуфинала, а сама встреча прошла под знаком великой игры Виктора Вембаньямы. После неудачи и удаления в прошлой игре француз продемонстрировал едва ли не лучший свой баскетбол.

С первых минут хозяева забрали инициативу, плотно прессинговали в атаке, быстро двигали мяч после подборов и эффективно разыгрывали свободные зоны для бросков. В подобной стремительной игре Вембаньяма сразу превратился в ключевую фигуру. Уже в дебютной четверти он отметился 18 очками, реализовав шесть из восьми бросков и дважды отличившись из-за дуги.

«Миннесота» пыталась привычно отвечать жёсткой защитой, однако любые контакты только придавали Вембаньяме дополнительную скорость и не мешали его ритму. После одного из особенно жёстких столкновений с Джейденом Макдэниелсом и Айо Досунму француз тут же отличился — быстро убежал в отрыв и эффектно завершил атаку данком.

В первой половине игроки «Спёрс» стабильно опережали соперников по движению и находили свободные зоны, а уже к большому перерыву на счету Вембаньяма было 21 очко, 11 подборов и два блока. Интересно, что последним, кто набирал такую статистику в плей-офф за «Сан-Антонио», оставался Тим Данкан 23 года назад. Влияние француза не ограничивалось результативностью — оборона «Миннесоты» вынужденно смещалась в «краску», открывая для «Спёрс» пространство на дуге и дополнительные опции для проходов под кольцо.

После большой паузы «Тимбервулвз» ненадолго снова включились в борьбу. В начале третьей четверти гости устроили рывок 14:2, несколько раз подряд пресекли попытки передачи под аллей-упы на Вембаньяму и сравняли счёт. Энтони Эдвардс начал чаще играть один в один, а защита «Миннесоты» стала встречать соперника выше, ближе к линии передачи.

Но именно следующий отрезок решил исход встречи: «Сан-Антонио» жёстче сыграл в защите, уверенно контролировал подборы. Келдон Джонсон поставил эффектный блок Руди Гоберу, затем продавил Эдвардса под щитом и завершил атаку точным броском. После этого хозяева восстановили двузначное преимущество и больше не позволяли сопернику сокращать разницу.

Вембаньяма завершил игру с 27 очками, 17 подборами, пятью результативными передачами и тремя блок-шотами. Подобным достижением в плей-офф отличается только Энтони Дэвис, когда выступал за «Лейкерс». При этом француз стал самым молодым баскетболистом с такими показателями за всю историю плей-офф. «Миннесота» опять столкнулась с проблемами: Эдвардс отметился лишь восемью очками в первой половине, а команда долго втягивалась в ритм. «Сан-Антонио» выдал один из лучших организованных матчей сезона и близок к выходу в финал конференции, где уже находится «Оклахома».