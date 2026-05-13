Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Джейсон Коллинз умер в возрасте 47 лет: что известно о карьере центрового НБА и борьбе со смертельной болезнью

Он первым в истории НБА признался в этом. Джейсон Коллинз ушёл из жизни в 47 лет
Артемий Берстенев
Джейсон Коллинз ушёл из жизни в 47 лет
Комментарии
Чем запомнился экс-центровой?

В возрасте 47 лет ушёл из жизни бывший центровой НБА Джейсон Коллинз, долгое время боровшийся с глиобластомой. О кончине спортсмена стало известно во вторник — эту информацию подтвердили представители семьи Джейсона и руководство лиги.

Джейсон Коллинз Подробнее

В течение 13 сезонов Коллинз выступал в НБА, однако многим он запомнился не только игрой, но и шагом вне площадки: в 2013 году баскетболист заявил о своей гомосексуальности*, став первым действующим игроком в истории крупнейших спортивных лиг Северной Америки, открыто говорившей об этом. По словам родственников, последние месяцы жизни Джейсон провёл на лечении и в кругу близких, продолжая поддерживать связь с окружающими и оставаясь значимой фигурой как среди бывших коллег, так и за пределами лиги.

Джейсон Коллинз не стремился к статусу звезды и строил карьеру иначе. Получив образование в Стэнфорде и выбравшись на драфте НБА 2001 года под 18-м номером, он дольше всего играл за «Нью-Джерси Нетс», а также выступал за «Мемфис», «Миннесоту», «Атланту», «Бостон» и «Вашингтон». За 735 игр в регулярном чемпионате центровой набирал в среднем 3,6 очка и 3,7 подбора.

Джейсон Коллинз в 2026 году

Джейсон Коллинз в 2026 году

Фото: Maya Dehlin Spach/Getty Images

В самой лиге его считали типичным ролевым игроком того времени. Джейсон редко оказывался в центре внимания, не претендовал на ведущие роли в атаке и сосредотачивался на ограниченном круге задач. Коллинз мог защищаться против крупных центровых, бороться за позицию и отлично работал без мяча. Для тренеров такие игроки всегда востребованы.

Завершив профессиональные выступления, Коллинз остался частью НБА в качестве посла проекта NBA Cares и стал регулярно участвовать в благотворительных и социальных инициативах. Наибольший отклик в его биографии вызвало интервью, опубликованное Sports Illustrated в 2013 году. Тогда подобные вопросы в американском спорте практически не поднимались, поэтому шаг Коллинза стал частью широкой дискуссии о внутренней культуре профессиональных лиг. Он предпочёл не изменять свой образ и не делал попыток использовать повышенное внимание для продвижения себя в медиапространстве, а после окончания карьеры довольно быстро ушёл из спорта.

После кончины Коллинза комиссионер НБА Адам Сильвер в официальном заявлении отметил, что экс-центровой оказал влияние не только на сам баскетбол, но и на восприятие инклюзивности в спортивной среде в целом.

* ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским и запрещено.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android