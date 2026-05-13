Он первым в истории НБА признался в этом. Джейсон Коллинз ушёл из жизни в 47 лет

В возрасте 47 лет ушёл из жизни бывший центровой НБА Джейсон Коллинз, долгое время боровшийся с глиобластомой. О кончине спортсмена стало известно во вторник — эту информацию подтвердили представители семьи Джейсона и руководство лиги.

В течение 13 сезонов Коллинз выступал в НБА, однако многим он запомнился не только игрой, но и шагом вне площадки: в 2013 году баскетболист заявил о своей гомосексуальности *, став первым действующим игроком в истории крупнейших спортивных лиг Северной Америки, открыто говорившей об этом. По словам родственников, последние месяцы жизни Джейсон провёл на лечении и в кругу близких, продолжая поддерживать связь с окружающими и оставаясь значимой фигурой как среди бывших коллег, так и за пределами лиги.

Джейсон Коллинз не стремился к статусу звезды и строил карьеру иначе. Получив образование в Стэнфорде и выбравшись на драфте НБА 2001 года под 18-м номером, он дольше всего играл за «Нью-Джерси Нетс», а также выступал за «Мемфис», «Миннесоту», «Атланту», «Бостон» и «Вашингтон». За 735 игр в регулярном чемпионате центровой набирал в среднем 3,6 очка и 3,7 подбора.

Джейсон Коллинз в 2026 году Фото: Maya Dehlin Spach/Getty Images

В самой лиге его считали типичным ролевым игроком того времени. Джейсон редко оказывался в центре внимания, не претендовал на ведущие роли в атаке и сосредотачивался на ограниченном круге задач. Коллинз мог защищаться против крупных центровых, бороться за позицию и отлично работал без мяча. Для тренеров такие игроки всегда востребованы.

Завершив профессиональные выступления, Коллинз остался частью НБА в качестве посла проекта NBA Cares и стал регулярно участвовать в благотворительных и социальных инициативах. Наибольший отклик в его биографии вызвало интервью, опубликованное Sports Illustrated в 2013 году. Тогда подобные вопросы в американском спорте практически не поднимались, поэтому шаг Коллинза стал частью широкой дискуссии о внутренней культуре профессиональных лиг. Он предпочёл не изменять свой образ и не делал попыток использовать повышенное внимание для продвижения себя в медиапространстве, а после окончания карьеры довольно быстро ушёл из спорта.

После кончины Коллинза комиссионер НБА Адам Сильвер в официальном заявлении отметил, что экс-центровой оказал влияние не только на сам баскетбол, но и на восприятие инклюзивности в спортивной среде в целом.

* ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским и запрещено.