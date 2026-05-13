Этого мало кто ждал. Почему ЦСКА провалил старт полуфинала Единой лиги?

Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Баскетбол Статьи

Первая игра полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и Локомотивом-Кубань: провал от Мело Тримбла и Каспера Уэйра, причины

Никита Бирюков
В плей-офф всегда есть место чудесам.

В первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ «Локо» обыграл ЦСКА в овертайме — 97:88 ОТ. Давайте разбираться, что пошло не так у армейцев: где были провалы, а в чём команда была хороша.

Сенсация, овертайм и плохая игра от лидеров армейцев. «Локомотив-Кубань» удивил ЦСКА!

Начнём с очевидного и понятного всем — лидеры клуба Мело Тримбл и Каспер Уэйр провалили первую игру. Оба провели чуть ли не худший матч во всей карьере с точки зрения бросковой эффективности: Тримбл реализовал лишь один бросок из 15 (6,6%), Уэйр — один из девяти (11,1%). Домашние корзины просто отказывались принимать мячи от звёзд ЦСКА. И нельзя сказать, что у обоих были только суперсложные броски. По крайней мере, у Мело присутствовали открытые «трёшки», которые он просто не реализовал. Просто вот такой плохой день, так бывает, что не идёт ничего.

С чем ещё были проблемы у ЦСКА? С обороной «краски». Если на подборах команды были плюс-минус равны (45 против 42 в пользу москвичей), хотя армейцы намного лучше действовали на чужой половине в этом компоненте, собрав 20 отскоков в нападении. Но вот остановить часто проходящих внутрь «краски» Всеволода Ищенко, Патрика Миллера, Джеремайю Мартина, Винса Хантера и Алена Хаджибеговича не удалось. Эта пятёрка реализовала 29 бросков с двухочковой дистанции из 41 (70,7%).

Мело Тримбл

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Но даже с таким плохим выступлением от лидеров ЦСКА удалось затащить игру в овертайм, что говорит об армейцах как об очень сильной команде с огромным количеством ресурсов внутри. Не пошло у звёзд — включились другие. Самсон Руженцев, Ливио Жан-Шарль и особенно Никита Курбанов были великолепны. Антониус Кливленд в первой половине шикарно себя проявлял, но во второй — сдал. Состав у москвичей, конечно, фантастический и разнообразный, однако, как видите, без лидеров не удалось закрыть игру в свою пользу. В овертайме ЦСКА выключился и выглядел блеклой тенью самого себя, когда москвичи всегда славились своим несгибаемым характером и волей к победе до последних секунд.

Был ли это провал от ЦСКА? Если брать в расчёт ожидания фанатов, статус фаворита, игру на домашнем паркете — конечно, да. Сюда же добавляется плохое выступление лидеров, которые в дальнейшем обязательно должны исправиться. Как это обычно и бывает в плей-офф, в следующем матче мы увидим совсем другой ЦСКА и точно других Тримбла с Уэйром. Звёзды такой величины делают несколько шагов вперёд после неудач. Конечно, Андреас Пистиолис тоже сделает выводы из ошибок и изменит структуру игры. Нас ждёт совсем иная вторая встреча!

