Экзамен перед драфтом: как Всеволод Ищенко помог «Локо» вырвать победу у ЦСКА в Москве

Ещё до начала полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» многие игроки отмечали, что встречи плей-офф не будут иметь ничего общего с матчами регулярного чемпионата.

Действительность полностью подтвердила эти ожидания. Если в регулярке все четыре встречи остались за армейцами, причём три завершились разгромом, то в первом же матче плей-офф железнодорожники сумели переломить тенденцию, вырвав победу в овертайме. Столь важный для команды результат обеспечил в том числе молодой россиянин Всеволод Ищенко, чья игра в этот вечер выглядела особенно ярко.

Матч в Москве начался для гостей непросто: из-за проблем с реализацией дальних бросков акцент в нападении пришлось сместить в «краску». После серии смен лидера судьба встречи решилась в овертайме, где подопечные Томислава Томовича всё же дожали армейцев — 97:88. Одним из ключевых факторов успеха стала энергия Всеволода, который не только эффективно атаковал, но и стал вторым по результативности в команде, набрав 19 очков. По словам самого спортсмена, команда была готова к тому, что при максимальной самоотдаче мелкие ошибки будут прощены. Особое внимание привлекла его дуэль с Антониусом Кливлендом — бывшим партнёром по «Локо», которого Ищенко называл своим близким другом и наставником. Не менее важную роль в победе сыграл Ален Хаджибегович: центровой оформил дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов, реализовав более 80% бросков с игры.

Всеволод Ищенко Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Цифры Ищенко только усилили впечатление от его игры: к 19 очкам (7/11 с игры) он добавил четыре передачи, три подбора и три перехвата, разделив с Патриком Миллером статус лучшего в команде по последнему показателю. Сам Всеволод при этом оценивает свой перформанс сдержанно, отмечая, что всегда можно сыграть лучше: «Отчасти доволен, отчасти нет. Можно всегда сыграть лучше. Где-то в защите пропустил, где-то в нападении сыграл не так, как хотелось, но это игра, ошибки случаются, нужно просто постараться их забыть, переключиться и играть дальше».

Защитник проявил хладнокровие в самые ответственные минуты: на исходе основного времени выцарапал важнейший подбор в защите, а в овертайме организовал эффектную результативную передачу на Алена Хаджибеговича, окончательно закрепив преимущество «Локо». При внушительном размахе рук в 213 см молодой россиянин продемонстрировал ту самую мобильность на обеих сторонах площадки, которую ранее отмечал инсайдер Джонатан Гивони в контексте заявки спортсмена на драфт НБА — 2026. Несмотря на индивидуальные успехи, Всеволод после матча акцентировал внимание на усилиях всей команды, благодаря чему удалось нейтрализовать лидеров ЦСКА Каспера Уэйра и Мело Тримбла.

Хотя серия только началась и тренерский штаб ЦСКА наверняка пересмотрит подход к опеке защитника, старт полуфинала стал для Ищенко отличной витриной. Пока за океаном проходят драфт-комбайны, Всеволод сдаёт свой главный экзамен в рамках Единой лиги. При этом защитник с особой теплотой отметил поддержку болельщиков, которых на выезде в Москве порой было слышно лучше, чем фанатов хозяев.

Всеволод Ищенко защитник «Локомотива-Кубань» «Нам очень приятно, вас было слышно практически всю игру. Может, только кроме тех моментов, когда мы сами громче на площадке кричали. Мы очень вам благодарны за поддержку».

Как уже отмечалось, победа в стартовом матче полуфинала с армейцами стала для «Локо» первой в текущем сезоне после четырёх поражений в регулярном чемпионате. Если Ищенко продолжит демонстрировать такую стабильность и хладнокровие в ключевые отрезки, его шансы быть выбранным на драфте будут выглядеть ещё реальнее. Но главное и для команды, и для фанатов клуба — с такой качественной игрой своего воспитанника железнодорожники получат серьёзный ресурс для борьбы за самые высокие места.