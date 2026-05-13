Безупречная игра от лидера. «Зенит» нанёс ответный удар УНИКСу

УНИКС с «Зенитом» выдали просто огненный первый матч в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Казанцы с огромным трудом забрали стартовую встречу. У команд было время на подстройку, отреагировали ли питерцы на свои ошибки?

«Зенит» просто великолепно вошёл в игру. Андре Роберсон набрал семь очков, Джонни Джузэнг — четыре, а гости оформили рывок 13:4. Велимир Перасович тут же вмешался в матч своим тайм-аутом. Андрей Лопатин помог УНИКСу немного прийти в себя, но разница всё равно устраивала гостей (17:9). Правда, после этого включились Пэрис Ли и Джален Рейнольдс — казанцы прибавили в обороне и сократили отставание до минимума — 20:21. Лука Шаманич после выхода со скамейки набрал восемь очков, но Ли своей «трёшкой» закрыл четверть в пользу хозяев со счётом 29:27.

На старте второго отрезка Рейнольдс, хромая, покинул паркет. Без огневой мощи от центрового нападение УНИКСа встало, а «Зенит» рванул вперёд — 10:2. Джален спустя время вернулся в игру с перемотанным коленом, но это особо не помогло казанцам, так как гости снова достигли комфортного преимущества — 42:31. Роберсон с Джузэнгом вели за собой питерцев в атаке, а в обороне Андрей Мартюк не только часто подбирал, но и перехватывал. УНИКС набрал всего шесть очков за четверть, уступив со счётом 6:19.

Казанцы дома не расслабляются ни на секунду, что и показала третья десятиминутка. УНИКС позволил «Зениту» набрать всего одно очко за семь минут в четверти. Подопечные Перасовича же оформили рывок 9:1, в котором великолепно смотрелся Дишон Пьерр. Правда, гости наконец-то стали удачно поражать кольцо. Тем не менее отрезок остался за хозяевами — 15:10. На старте заключительной десятиминутки Маркус Бингэм, Ли и Пьерр шикарно проникали в «краску». Однако Ксавьер Мун и Владислав Емченко добыли для «Зенита» преимущество — 63:56. Джузэнг вообще не промахивался и сделал разницу ещё более вопиющей (75:61). В итоге гости довели дело до победы со счётом 78:69.

X-фактор

Джузэнг провёл лучший матч в карьере, набрав 20 очков и сделав две передачи. Именно его перформанс и стал X-фактором, потому что Джонни вообще не промахивался, реализовав все свои восемь попыток с игры. Лишь раз он не попал со штрафной линии. Также «Зенит» сегодня подчистую выиграл подбор — 43 отскока против 25 у УНИКСа. Питерцы лучше двигали мяч, перехватывали и шикарно действовали в «краске» — забросили 61,1% своих попыток с ближней дистанции. Это и стало ключом к победе.

Лучшие и худшие

Конечно, лучшим у «Зенита» был Джузэнг, но Роберсон тоже провёл очень сильный матч: 11 очков, девять подборов, четыре передачи и один перехват. Польза во всём! Мартюк отменно бился под кольцом, собрав статистику из 11 очков, девяти подборов, двух передач, четырёх перехватов и одного блок-шота. Шаманич со скамейки давал вариативности в атаке, закончив встречу с 10 очками и двумя подборами.

В составе УНИКСа лучше всех выглядел Рейнольдс. Джален оформил 24 очка, семь подборов и две передачи, но даже такого выступления не хватило для победы. Ли отвечал преимущественно за розыгрыш, но сумел набрать 13 очков и сделать пять передач. Пьерр не сиял, как в первой игре, но был очень неплох: 11 очков, три подбора и одна передача.

Что же касается тех, кто провалил игру, то со стороны УНИКСа это Дмитрий Кулагин: всего три очка за 23 минуты — не то, чего ждёшь от капитана. Бингэм тоже был менее активен, чем в прошлом матче, оформив всего семь очков и четыре подбора. Маркус реализовал лишь 30% бросков и оказался инертен на щите. У «Зенита» не лучшим образом выглядел Фрейзер. К Тренту не было вопросов в плане розыгрыша (семь передач), но лишь пять очков и лишь 25% с игры — плохо.

Итоги

УНИКС набрал всего шесть очков и допустил семь потерь во второй четверти, но всё равно смог полностью вернуться в матч. Характера казанцам не занимать! Правда, «Зенит» сегодня действовал слаженнее практически во всём. Джузэнг был слишком эффективен и сделал разницу, и скамейка тоже не подкачала. Серия переезжает в Санкт-Петербург, где нас ждут не менее огненные два матча.