Всё решилось в овертайме. Джеймс Харден набрал 30 очков и повторил достижение легенд НБА

В пятом матче серии «Кливленд» выиграл у «Детройта» со счётом 117:113, победа пришла только в овертайме, теперь счёт в серии 3-2 в их пользу. Хотя в начале четвёртой четверти «Кливленд» проигрывал девять очков, команда собралась и переломила ход встречи за счёт активной защиты. Самыми яркими игроками стали Джеймс Харден и Кейд Каннингем, они вели свои команды за собой. Сам «Детройт» захватил инициативу в первой половине, особенно во второй четверти, когда попадали один бросок за другим и ушли вперёд на 15 очков. Каннингем много брал игру на себя и раздавал передачи, по итогу набрав 39 очков и девять ассистов — это его второй лучший результат за всю карьеру в плей-офф.

У «Кливленда» возникли проблемы из-за состояния Донована Митчелла. После классного четвёртого матча он снова провалил первую половину встречи, а ещё подвернул голеностоп. До перерыва «Кавальерс» не хватало стабильной атаки, и в основном на себя тянул Харден. Он провёл свой лучший матч в плей-офф — 30 очков, восемь подборов, шесть передач и три блока. На этот раз «Кливленд» не стал строить игру только через Митчелла, а больше делился мячом. Хорошо выступил и Макс Страс, забросив шесть трёхочковых, а Эван Мобли с Джарреттом Алленом помогли команде выиграть борьбу под кольцом в концовке.

Самый важный отрезок встречи начался при счёте 103:94 в пользу «Детройта» за две минуты до сирены. С этого момента хозяева вообще не набирали очков почти пять минут — конечно же, «Кливленд» этим воспользовался и выдал 13 очков подряд. Потом Мобли с линии штрафных сравнял счёт — оставалось 45 секунд. Овертайм полностью остался за гостями: Митчелл забил «трёшку» за 2:39 до конца и сделал отрыв решающим. Хотя «Детройт» проиграл, Дэнисс Дженкинс провёл хороший матч, стартуя вместо Данкана Робинсона — 19 очков, уверенная атака. Тобиас Харрис бросал много, но попадал редко, а Джейлену Дюрену, который в принципе проводит неубедительный плей-офф, не удалось проявить себя в полном объёме.

У этого матча особое значение для Хардена. Он попал в очень редкий список, ведь стал четвёртым в истории, кто за карьеру в плей-офф собрал больше 4000 очков, 1000 подборов и 1000 передач. Ранее до этого доходили только Майкл Джордан, Леброн Джеймс и Коби Брайант. Помимо этого, Харден теперь — третий защитник с 2010 года, кто закончил матч плей-офф с такими показателями: за 30 очков, минимум восемь подборов, шесть передач и три блока. Без него такие цифры были только у Гилджес-Александера и Брайанта. Шестая игра серии состоится в Кливленде, и «Кавальерс» впервые могут завершить противостояние и попасть в финал Востока, чтобы встретиться с «Нью-Йорком».