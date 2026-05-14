ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Плей-офф НБА — 2026, Детройт — Кливленд: обзор пятого матча серии от 14 мая, Кавальерс повели со счётом 3-2, Джеймс Харден

Всё решилось в овертайме. Джеймс Харден набрал 30 очков и повторил достижение легенд НБА
Артемий Берстенев
Всё решилось в овертайме — Харден набрал 30 очков
«Кливленд» — в шаге от финала Восточной конференции.

В пятом матче серии «Кливленд» выиграл у «Детройта» со счётом 117:113, победа пришла только в овертайме, теперь счёт в серии 3-2 в их пользу. Хотя в начале четвёртой четверти «Кливленд» проигрывал девять очков, команда собралась и переломила ход встречи за счёт активной защиты. Самыми яркими игроками стали Джеймс Харден и Кейд Каннингем, они вели свои команды за собой. Сам «Детройт» захватил инициативу в первой половине, особенно во второй четверти, когда попадали один бросок за другим и ушли вперёд на 15 очков. Каннингем много брал игру на себя и раздавал передачи, по итогу набрав 39 очков и девять ассистов — это его второй лучший результат за всю карьеру в плей-офф.

У «Кливленда» возникли проблемы из-за состояния Донована Митчелла. После классного четвёртого матча он снова провалил первую половину встречи, а ещё подвернул голеностоп. До перерыва «Кавальерс» не хватало стабильной атаки, и в основном на себя тянул Харден. Он провёл свой лучший матч в плей-офф — 30 очков, восемь подборов, шесть передач и три блока. На этот раз «Кливленд» не стал строить игру только через Митчелла, а больше делился мячом. Хорошо выступил и Макс Страс, забросив шесть трёхочковых, а Эван Мобли с Джарреттом Алленом помогли команде выиграть борьбу под кольцом в концовке.

Самый важный отрезок встречи начался при счёте 103:94 в пользу «Детройта» за две минуты до сирены. С этого момента хозяева вообще не набирали очков почти пять минут — конечно же, «Кливленд» этим воспользовался и выдал 13 очков подряд. Потом Мобли с линии штрафных сравнял счёт — оставалось 45 секунд. Овертайм полностью остался за гостями: Митчелл забил «трёшку» за 2:39 до конца и сделал отрыв решающим. Хотя «Детройт» проиграл, Дэнисс Дженкинс провёл хороший матч, стартуя вместо Данкана Робинсона — 19 очков, уверенная атака. Тобиас Харрис бросал много, но попадал редко, а Джейлену Дюрену, который в принципе проводит неубедительный плей-офф, не удалось проявить себя в полном объёме.

У этого матча особое значение для Хардена. Он попал в очень редкий список, ведь стал четвёртым в истории, кто за карьеру в плей-офф собрал больше 4000 очков, 1000 подборов и 1000 передач. Ранее до этого доходили только Майкл Джордан, Леброн Джеймс и Коби Брайант. Помимо этого, Харден теперь — третий защитник с 2010 года, кто закончил матч плей-офф с такими показателями: за 30 очков, минимум восемь подборов, шесть передач и три блока. Без него такие цифры были только у Гилджес-Александера и Брайанта. Шестая игра серии состоится в Кливленде, и «Кавальерс» впервые могут завершить противостояние и попасть в финал Востока, чтобы встретиться с «Нью-Йорком».

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
14 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
113 : 117
ОТ
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс: Каннингем - 39, Дженкинс - 19, Харрис - 13, Рид - 10, Дюрен - 9, Стюарт - 8, Леверт - 7, Томпсон - 6, Сассер - 2, Джонс, Холланд, Мур, Ланир, Хаертер, Грин, Смит, Робинсон
Кливленд Кавальерс: Харден - 30, Митчелл - 21, Страс - 20, Мобли - 19, Аллен - 16, Меррилл - 6, Шрёдер - 5, Брайант, Портер, Эллис, Тайсон, Нэнс, Проктор, Уэйд, Томлин
