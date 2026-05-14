Совладелец клуба НБА оказался жертвой шантажа. С него просили более $ 1 млрд

Один из владельцев клуба НБА «Милуоки Бакс» Уэс Эденс оказался вовлечён в судебный процесс, связанный с обвинениями в вымогательстве. В материалах прокуратуры речь идёт о гражданке Китая Чангли Ло, которая представляется как София Ло и, судя по версии следствия, пыталась получить с миллиардера более $ 1 млрд, угрожая рассекретить откровенные материалы. История уже стала одной из самых обсуждаемых тем за пределами сферы баскетбола в Соединённых Штатах.

Если верить данным дела, Эденс и Ло познакомились в 2022 году на LinkedIn, вскоре после его развода. Их встреча в Нью-Йорке привела к тому, что летом 2023 года отношения перешли на новый уровень — они провели вместе ночь в квартире Ло на Манхэттене. Затем, по мнению следствия, женщина стала писать Эденсу личные сообщения и в какой-то момент начала требовать деньги. Прокуроры заявляют, что Ло запугивала Эденса возможностью распространения откровенных материалов среди его близких, компаньонов и журналистов. Подчёркивается, что в материалах дела упоминаются якобы установленные в квартире скрытые камеры. Сторона обвинения уверена, что женщина ссылалась на то, что компромат сохранён и может быть опубликован.

Постепенно размер требований увеличивался. В какой-то момент в документах суда была указана сумма в $ 1,215 млрд, что составляет почти половину состояния Эденса, оцениваемого американскими СМИ приблизительно в $ 2,5 млрд. Кроме того, женщина, если верить следствию, настаивала на публичных извинениях и обвиняла владельца «Бакс» в непристойном поведении. Позже в квартире Ло во время обыска агенты ФБР нашли несколько электронных устройств, которые были спрятаны в разных местах. По данным прокуратуры, на части этих носителей были обнаружены интимные материалы, в том числе смонтированные изображения с лицом Эденса.

Сотрудники следствия обращают внимание на случаи попыток удаления данных уже после старта расследования. В американских СМИ часто упоминают, что Эденс старался договориться мирно, уйдя от публичного регулирования, и на одном из этапов переговоров речь зашла о компенсации в $ 6,5 млрд. Со своей стороны, следствие утверждает, что спустя время Ло изменила свою позицию и снова затребовала бóльшую компенсацию, при этом сообщив о появившихся болезнях.

В американском спортивном сообществе эта история вызвала заметный отклик в первую очередь из-за особого положения самого Эденса. Он не только совладелец «Милуоки», но и основатель инвестиционной компании Fortress Investment Group, а также руководит New Fortress Energy и числится среди собственников «Астон Виллы». За последние годы в НБА его считают одним из наиболее влиятельных владельцев. На данный момент София Ло находится под домашним арестом, после того как её задержали в аэропорту при попытке вылететь в Китай. В отношении неё выдвинуты обвинения по нескольким федеральным статьям, среди которых фигурируют вымогательство и уничтожение доказательств. Ло свою вину отрицает, а рассмотрение дела в суде намечено на конец года.