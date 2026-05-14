Спад Джейлена Дюрена — приговор для «Детройта». Плей-офф вскрыл суровую правду

Ещё месяц назад Джейлен Дюрен считался одним из самых надёжных центровых лиги, но сейчас всё изменилось. «Детройт» в шаге от вылета из плей-офф, а игра Дюрена стала одной из причин спада команды. Его цифры сильно упали, вклад в атаку стал заметно меньше, и в пятом матче с «Кливлендом» его вообще посадили на скамейку в важный момент. Уже не скажешь, что это просто неудачная серия. Проблема стала постоянной, и «Кавс» этим всё время пользуются.

Разница между игрой Дюрена в регулярном сезоне и в плей-офф слишком бросается в глаза, чтобы объяснять это обычным спадом формы. В чемпионате он был суперэффективен — почти 20 очков и 10 подборов за матч, один из лучших показателей в лиге по проценту реализации. В матчах он редко опускался ниже 10 очков. А вот в плей-офф все цифры ушли вниз: в среднем только 10,1 очка и 8,3 подбора при худшем проценте. Особенно заметно, что за всё время плей-офф он лишь однажды набрал больше 12 очков. Это огромный минус для игрока, вокруг которого строилась атака команды в сезоне — иными словами, в решающие моменты его эффективность сильно упала.

Серия с «Кливлендом» ясно показала, какие у Дюрена слабые стороны. Джарретт Аллен и Эван Мобли сильно ограничили его под кольцом, и из-за этого у Джейлена почти перестала работать связка с Кейдом Каннингемом, которая хорошо действовала в регулярке. «Кавальерс» просто перекрыли этот вариант: они были очень активны в защите и помогали друг другу. В итоге Дюрену приходилось играть в тех ситуациях, в которых он пока не силён. Ему очень нужны пространство и передачи под бросок, без этого Джейлен редко набирает очки. У него нет стабильного броска со средней дистанции, он плохо играет спиной к кольцу и пока не может сам регулярно создавать себе моменты.

Вот почему спад выглядит таким болезненным. В регулярке процент попаданий с игры у Дюрена был 65, а в плей-офф — упал до 50. Для центрового, который чаще всего бросает из-под кольца, это серьёзное снижение, особенно если учесть, что времени на паркете у него стало больше. Но трудности не только в нападении — в серии с «Кливлендом» Дюрен стал часто уступать в борьбе за позицию, тогда как в регулярке такого не было. Подборы перестали быть опасным оружием, и в защите он уже не так заметен. В пятом матче Джей Би Бикерстафф доверился Полу Риду в решающие минуты, хотя несколько недель назад это казалось бы невозможным.

Эван Мобли и Джейлен Дюрен, плей-офф НБА — 2026 Фото: Jason Miller/Getty Images

Этот эпизод — самый яркий момент серии, ведь тренерский штаб явно дал понять, что Дюрен сейчас не усиливает команду под конец матча с таким противником. Для молодого игрока это очень тревожно, особенно потому, что скоро он выйдет на рынок ограниченно свободных агентов. Раньше ему прочили большой контракт на пять лет до $ 287 млн, но теперь ситуация изменилась. Руководству «Пистонс» надо понять, насколько его игра полезна именно в плей-офф против хорошей обороны.

Самое важное — «Кливленд» не придумал ничего необычного, просто грамотно закрыл сильные стороны Дюрена и вывел его из комфортных для него ситуаций. Именно это решает исход серии. Главное не в том, сколько мячей Дюрен не забил, а в том, что соперник сумел по-настоящему ограничить его влияние. Для бигмена это первый плей-офф, когда ему нужно быстро подстраиваться под условия. Регулярка показала его талант, однако сейчас видно, насколько его эффективность зависит от окружающих обстоятельств. Теперь для «Детройта» этот вопрос стал ключевым.