Почему Леброн решил, что в «Лейкерс» его не ценят?

ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Будущее Леброна Джеймса в Лейкерс — почему форвард почувствовал себя недооценённым командой в сезоне-2025/2026

Артемий Берстенев
Всё из-за одного мячика.

В США пишут, что Леброн Джеймс остался разочарован поведением руководства «Лейкерс» — ему кажется, что его заслуги недооценили. Всё началось после одного из матчей, но на самом деле недопонимание между Джеймсом и боссами росло последние месяцы. Команда пыталась перестроиться под Луку Дончича, менялись роли игроков, а Леброн всё больше отдалялся от руководства.

НБА — регулярный чемпионат
01 апреля 2026, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
127 : 113
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 42, Ривз - 19, Эйтон - 18, Ларэвиа - 14, Джеймс - 14, Хатимура - 14, Хэйс - 4, Кеннард - 2, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Клебер, Тимме, Бафкин
Кливленд Кавальерс: Аллен - 18, Харден - 17, Брайант - 14, Страс - 11, Проктор - 10, Митчелл - 10, Шрёдер - 9, Томлин - 9, Эллис - 7, Мобли - 6, Нэнс - 2, Портер

По сообщениям ESPN, напряжённость в команде выросла после матча, в котором Леброн по количеству побед в НБА (включая регулярку и плей-офф) обошёл Карима Абдул-Джаббара. В той же игре Дончич набрал 15-тысячное очко в своей карьере, а Руи Хатимура дошёл до 5000. После игры тренер Редик поздравил игроков с личными достижениями в раздевалке, после чего выступил президент клуба Роб Пелинка. Но мяч с матча отдали не Леброну и не кому-то из игроков, а самому Редику в честь его 100-й победы как тренера. Джеймс расценил это как признак того, что клуб уже не делает акцент на его заслугах.

Поздравления для Джей Джей Редика с 100-й победой в НБА.

Сезон-2025/2026 выдался для Джеймса очень необычным. После того как в «Лейкерс» пришёл Дончич, нападение команды сильно поменялось — Леброн согласился играть менее важную роль, чем раньше. Во многих матчах игра строилась уже не вокруг него: мяч чаще был у Дончича и Остина Ривза. Такой подход приносил плоды — когда Джеймс стал меньше атаковать сам, «Лейкерс» выдали лучший отрезок сезона и выиграли 16 из 18 встреч. Команда смотрелась более сбалансированной, а Дончич стал главным человеком в атаке.

В лиге такие перемены всегда непросты для опытных звёзд. Тем более если игрок вроде Леброна был ключевым больше 20 лет. По данным американских журналистов, близкие к Джеймсу люди ожидали, что клуб оценит его готовность к новой роли ради побед. Однако по ходу сезона всё чаще говорили, что отношения у Леброна с руководством «Лейкерс» остыли. Команда теперь всё больше делает ставку на будущее с Дончичем, что меняет ситуацию внутри. При этом с тренером Редиком у Джеймса, судя по слухам, всё хорошо.

Внимание к положению дел усилилось после того, как сам Леброн отказался сразу говорить о будущем и пообещал всё обдумать позже, когда поговорит с близкими. Сейчас для «Лейкерс» важный момент: клубу предстоит и менять состав, и решать, как дальше работать с Джеймсом. Несмотря на все слухи в прессе, Леброн сам о конфликтах с руководством ничего не говорил — об этом пишут только инсайдеры.

