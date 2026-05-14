«Финал четырёх» Евролиги — 2026: всё, что нужно знать о главном турнире в Европе

Плей-офф Евролиги завершён, лучшие клубы пробились в главную стадию всего сезона — «Финал четырёх». Давайте поговорим о том, как проходили четвертьфиналы, кто поспорит за титул и где будет проходить турнир в этом году.

Первым в «Финал четырёх» вышел греческий «Олимпиакос». Победитель регулярного чемпионата не почувствовал на своём пути «Монако», испытывавший огромные финансовые проблемы по ходу сезона. У «Оли» очень сильный и разнообразный состав во главе с Александаром Везенковым, который получил приз MVP регулярки. В итоге подопечные Георгиоса Барцокаса обыграли соперника со счётом 3-0.

Вторым участником решающей стадии сезона стал турецкий «Фенербахче». Действующий чемпион Евролиги отдал лишь одну игру литовскому «Жальгирису». Как ни старался один из лучших игроков всего сезона Сильвен Франсиско, но слаженная команда Шарунаса Ясикявичюса добилась своего – 3-1.

«Олимпиакос» сыграет с «Фенербахче» в «Финале четырёх». Возможно, победитель этой пары и станет новым обладателем трофея.

Самый титулованный клуб (11 трофеев) в истории Евролиги мадридский «Реал» является завсегдатаем «Финала четырёх». Без этой команды в целом сложно представить самую важную стадию сезона. Команда Серджо Скариоло не лучшим образом начала регулярку, но затем серьёзно прибавила и к плей-офф подошла в топовой форме. Удививший многих в этом чемпионате «Хапоэль» из Тель-Авива во главе с известным российским болельщикам Димитрисом Итудисом сумел забрать у «Реала» лишь один матч – 1-3.

В паре «Панатинаикос» – «Валенсия» фаворит был очевиден многим. Греческий клуб обладает куда более серьёзным составом, всегда умеет собираться на самые важные матчи и с Эргином Атаманом уже становился чемпионом Евролиги. Причём клуб из Афин начал серию с двух побед, после чего практически все поставили крест на испанцах, которые отдали две игры дома. Однако команда Педро Мартинеса не просто так стала второй в регулярке — характера и умений ей не занимать. «Валенсия» собралась и сначала выиграла два матча на площадке соперника, а затем закрыла серию домашним успехом.

«Валенсия» впервые пробилась в «Финал четырёх» и стала всего лишь второй командой в истории турнира, которой удалось сделать это после 0-2 в серии. Первой был «Реал» в 2023 году, когда после двух поражений от «Партизана» выиграл три матча подряд. Именно со «сливочными» «Валенсии» и предстоит сыграть в чемпионской пульке.

«Финал четырёх» Евролиги в 2026 году состоится в «Телеком-центре» в Афинах, где проводит домашние матчи… «Панатинаикос». Представляете, насколько обидно было греческому клубу не выйти в решающую стадию турнира после того, как он повёл со счётом 2-0? В первый день «Финала четырёх» 22 мая состоятся два полуфинальных матча. В первом из них в 18:00 мск сыграют «Олимпиакос» и «Фенербахче», во втором в 21:00 — «Валенсия» и «Реал». Впервые в истории Евролиги не будет проведена встреча за третье место – после того как в 2025 году «Панатинаикос» и «Олимпиакос» играли спустя рукава за бронзу, руководство лиги приняло решение отказаться от этой затеи. 24 мая в 21:00 состоится финал.

Удастся ли «Фенербахче» отстоять свой титул, будет ли жить проклятие чемпиона регулярки (ни разу в истории турнира лучшая команда регулярки не побеждала в «Финале четырёх»), удивит ли «Валенсия», заберёт ли «Реал» свой 12-й кубок? Вопросов много, однако совсем скоро мы получим на них ответы. И одно можно сказать уже точно — будет очень интересно!